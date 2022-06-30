Майнеров просто выставят за дверь

Иногда кажется, что российские чиновники настолько заняты своей работой, что у них нет времени на изучение решений правительства и новых законов, которые утверждены депутатами Госдумы. И речь даже не о простом игнорировании собственных заявлений. Возможно, данный пример покажется вам неуместным, но он полностью отражает происходящее. Возьмём город Бердянск. Ранее он был в составе Украины, но уже 4 месяца имеет неопределённый статус. В какой-то момент стало известно о решении простить жителям долги в украинских банках, а также снизить плату за коммунальные услуги в несколько раз. Об этом вещали из каждого утюга, но вот вчера жителям города начали поступать платёжки. Вы удивитесь, но там ровно те же цены, что и были в феврале, но только в переводе на рубли. При этом регион вообще не получает дотаций, а местные власти выживают в довольно сложных условиях. Можно было бы спросить у всех ветвей власти о том, зачем давать обещания, которые никто не хочет выполнять, но спрашивать пока не у кого.

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Как вы понимаете, это лишь один эпизод, а реальная ситуация такова, что согласия нет нигде. Буквально вчера мы писали о том, что Госдума РФ внесла поправки в налоговое законодательство страны, добавив туда майнеров и любых других держателей криптовалюты. Предполагается брать с фермеров налог в размере 13%, что не так много по сравнению с реальным сектором экономики. Учитывайте, что вести отчётность цифровых активов крайне просто, а при продаже не начисляется назойливый НДС. Казалось, что нужно принять ещё немного законов, что позволит вывести криптовалюты из тени, открывая широкие возможности для инвесторов и обычных граждан, проявляющих интерес к цифровым активам. Казалось, ведь сегодня Центробанк сделал кардинально противоположное заявление.

По словам Кирилла Пронина, занимающего пост директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ, банк готов пойти на легализацию майнинга в стране, но сделает это только на определённых условиях. Прежде всего он отметил, что сам по себе майнинг не попадает в зону ответственности Банка России. Что же, утверждение вполне логичное, вот только в нашем мире постоянно появляются новые технологии, поэтому открещиваться от них довольно глупо, особенно когда они несут потенциальную пользу экономике. Кирилл Пронин полагает, что любые криптовалюты могут быть реализованы исключительно с обменом на фиатные валюты, но сделано это должно быть за пределами юрисдикции Центробанка РФ. Якобы, ни о каком накоплении цифровых активов внутри страны не может быть и речи, поскольку это приведёт к росту интереса в использовании Биткоина, Эфира и других токенов в расчётах между физическими или юридическими лицами внутри страны.

Неясно, как это согласовывается с новыми законодательными инициативами депутатов. Судя по всему, мы узнаем об этом позднее, ведь представители Центробанка и ранее выдвигали противоречивые заявления. В связи с этим Иван Чебесков (занимает пост директора департамента финансовой политики Минфина) предположил, что нужно создать внутри России инфраструктуру, позволяющую покупать и продавать криптовалюты, ну а основные действия осуществлять вне правового поля страны, чтобы ликвидность уходила за рубеж. Иван Чебесков полагает, что некоторые инициативы создают дополнительные проблемы майнерам и держателям криптовалют, поэтому нужно учитывать интересы этой группы людей.

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В свою очередь Кирилл Пронин отметил, что майнеры смогут и дальше накапливать монеты на своих кошельках, а после использовать иностранные обменники для вывода средств. При этом он считает, что никто не сможет блокировать средства на публичных блокчейнах. Видимо представитель Банка России не знаком с массовыми блокировками активов граждан РФ со стороны крупных бирж, включая Binance. И это не говоря о желании и вовсе отнять все монеты у тех, чьи накопления превышают 10 000 долларов в любой криптовалюте. Источник.