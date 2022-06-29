На все операции с криптовалютами будет начисляться единая процентная ставка в размере 13%

Курс Биткоина уже набил оскомину даже видавшим виду спекулянтам, которые годами набивали карманы на перепадах биржевых активов. Ещё меньше месяца назад цифровое золото стоило 32 тысячи долларов, но уже тогда у инвесторов возникали справедливые вопросы к будущему криптовалют. Неудивительно, ведь многие из этих парней вложили миллионы долларов в бурно развивающийся цифровой актив, а в итоге получили пустышку с шансом полного обесценивания. Совсем недавно курс Биткоина проваливался ниже 18 тысяч, что спровоцировало целую волну распродаж. Аналитики рассказывают о том, что майнинг перестал приносить прибыль даже крупным игрокам. Пока речь идёт о тех, кто использует устаревшее оборудование, либо платит за электричество больше, чем в целом по рынку. И всё же, проблема не кажется надуманной, ведь по итогам мая было реализовано столько же Биткоинов, как и добыто. Статистики по июню пока нет. Есть мнение, что первый месяц лета преподнесёт экспертам много сюрпризов, ведь всё это время рынок штормит.

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Сегодня Биткоин снова ушёл ниже 20 000 долларов, правда длилось это недолго, после чего цифровое золото немного подорожало и на момент написания данного материала торгуется выше морального предела для инвесторов. Последнее требует некоторого пояснения. Дело в том, что крупные игроки полагаются на аналитические данные, поэтому для них важны цифры. Когда кривая идёт вниз, а перспективы равны нулю, большая часть держателей актива броситься продавать, что не только ведёт к обесцениванию, но и может привести к волне массовых банкротств. 20 000 долларов является знаковой цифрой, поскольку ранее многие эксперты уверяли, что Киты не позволят курсу Биткоина уйти ниже. Пока всё идёт к паритету, ведь биржи выкупают новые монеты, а майнеры получают низкие или нулевые доходы.

При этом оптимистичных прогнозов становится всё меньше, а особое беспокойство вызывает нарастающая инфляция в США и ЕС, а также глобальная политическая нестабильность. В связи с этим ожидается дальнейшее падение рынка, ну а наступление криптозимы, о котором так много говорят эксперты, ещё впереди. Сколько будет стоить Биткоин осенью, не знает никто, но это не значит, что есть единый сценарий, согласно которому можно выйти из кризисной ситуации. Иногда выдвигаются абсурдные идеи по типу: продать все монеты сегодня, а после купить на дне, но всё это их разряда предположений, поэтому остановимся на том, что уже известно. Как сообщается, Госдума РФ приняла поправки к законопроекту относительно налогообложения цифровых активов. Всем майнерам, трейдерам и любым другим лицам, так или иначе получающим доход от криптовалют, предложат заплатить налог по 13% ставке. В случае, если вы являетесь крупной рыбой, а ваша прибыль выше 5 миллионов рублей в год, то придётся расстаться с 15% выручки. Точно такая же ставка применяется к любым иностранным компаниям.

Решено отказаться от использования налога на добавленную стоимость (НДС), если речь не идёт о правах на программное обеспечение или консультационные услуги. Судя по всему, участники подобных сделок просто будут проводить их под другим соусом дабы избежать неприятной надбавки. Документ достаточно подробный и определяет срок выплаты налогов до 1 февраля. Это значит, что за 2021 год майнерам платить ничего не нужно, а вот в 2022 году придётся расстаться с 13% дохода. Одновременно с этим указывается возможность снизить сумму в случае наличия убытков и других факторов.

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И вот здесь и возникает главная проблема, ведь курс Биткоина падает, а значит даже в России на старом оборудовании майнеры вскоре будут уходить в минус. Получается, что фермерам придётся нанимать специалиста, способного подсчитать все доходы, а после вычислить сумму, с которой нужно выплатить те самые 13%. Ну и не забывайте о возможном снижении курса рубля к осени. По какому курсу считать прибыль? Предположим, что вы в июне заработали 5000 долларов, что в переводе на национальную валюту даёт 255 000 рублей. А если зимой курс будет другой? Вопросов слишком много, поэтому стоит дождаться более конкретных пояснений.