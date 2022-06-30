По словам миллиардера, он руководствовался хорошими мотивами

Одна из проблем, с которой сталкиваются финансовые аналитики по всему миру, состоит в определении локального дна того или иного актива. Как понять, когда наступает точка, ниже которой акции компании или даже фиатные деньги дешеветь не будут? Чаще всего в ход идёт изучение предыдущего опыта, ведь все мы ходим по кругу, повторяя одни и те же действия с небольшими различиями, а часто и вовсе забываем о прошлых ошибках. Иногда такой подход срабатывает, а иногда приводит к неверным выводам. Именно поэтому сегодня идут дискуссии о том, в каком состоянии находится рынок криптовалют. Есть мнение, что криптозима уже наступила, а значит всё самое плохое позади. В обозримом будущем Биткоин подорожает, майнеры начнут получать высокие доходы, а держатели смогут отыграть падение инвестиций.

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Но есть и другое мнение, согласно которому самые большие встряски для рынка криптовалют ещё впереди. Подобные выводы прежде всего делаются на основе анализа экономической ситуации в США и глобальной политической напряжённости. Деньги обесцениваются, инфляция съедает доходы, поэтому нет ничего удивительного в том, что Биткоин не удержится под давлением такого большого числа негативных факторов. И всё же, если основные криптовалюты выживут даже под властью медведей, то так называемые собачьи токены и вовсе могут исчезнуть бесследно. Как видите, даже сегодня Догикоин (Dogecoin) остаётся в десятке самых дорогих криптовалют, но явно не соответствует своему статусу.

Проще говоря, есть активы, которые созданы исключительно с целью обогащения, именно поэтому они могут не пережить наступающую криптозиму. Стоит отметить, что долгое время статус собачьих токенов искусственно поддерживался медийными персонами, что привлекало новых последователей, слепо верящих своим кумирам. Как знают многие наши читателей, одним из любителей эпатировать на публику является Илон Маск. Именно его можно назвать феей-крёстной Догикоина. Долгое время он публиковал мемы и шуточки, связанные с собачьим токеном, а после ушёл в тень. Большинство людей уже и забыло обо всём этом, но журналисты то и дело донимают миллиардера неудобными вопросами.

По словам Илона Маска, он никогда не призывал своих подписчиков и любых других людей инвестированию в криптовалюту. Решение руководства Tesla купить немного Биткоинов было продиктовано логикой, а денежная масса, потраченная на эти нужды, никогда не была критической для компании. При этом Илон подтвердил, что и сам купил немного Догикоинов, а все попытки привлечь внимание к криптовалюте связаны с желанием помочь небогатым сотрудникам фабрики Tesla, ежедневно собирающим автомобили и не имеющим возможности обучаться торгам на фондовом рынке. Якобы, множество людей просило его что-то сделать, поэтому он просто не смог им отказать. В целом Маск уверен, что это было весело и никому не навредило.

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Сложно сказать, или Илон действительно чего-то не понимает, или он просто делает такой вид перед журналистами. Автор данного материала знаком с человеком, который инвестировал в Догикоин часть денег в тот момент, когда они находились на пике. Если вы обратите внимание на график выше, то сможете убедиться в том, что очень многие люди потеряли до 90% своих денег, ведь курс рухнул в 10 раз, а перспектив для роста нет. Маск может сколько угодно отшучиваться, но именно он виновен в финансовых трудностях сотен тысяч людей. А если он такой щедрый и так сильно хотел помочь работникам Tesla, то почему просто не выдал им премию в размере 10 000 долларов? Очевидно, что так было бы гораздо проще и безопаснее повысить благосостояние этих людей. Ну и не стоит забывать о слухах о прямой заинтересованности Илона Маска в собачьих токенах. Есть мнение, что он является одним из крупнейших держателей криптовалюты и очень неплохо нажился на активе. Источник.