Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Илон Маск напомнил о существовании Догикоина и рассказал о причинах поддержки собачьего токена
По словам миллиардера, он руководствовался хорошими мотивами
анонсы и реклама
3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать
3080 MSI Gaming за 70+ - смотри
<b>3050 MSI Gaming дешевле 30тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
3060 Gigabyte Gaming за 40 тр - смотри
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки

Одна из проблем, с которой сталкиваются финансовые аналитики по всему миру, состоит в определении локального дна того или иного актива. Как понять, когда наступает точка, ниже которой акции компании или даже фиатные деньги дешеветь не будут? Чаще всего в ход идёт изучение предыдущего опыта, ведь все мы ходим по кругу, повторяя одни и те же действия с небольшими различиями, а часто и вовсе забываем о прошлых ошибках. Иногда такой подход срабатывает, а иногда приводит к неверным выводам. Именно поэтому сегодня идут дискуссии о том, в каком состоянии находится рынок криптовалют. Есть мнение, что криптозима уже наступила, а значит всё самое плохое позади. В обозримом будущем Биткоин подорожает, майнеры начнут получать высокие доходы, а держатели смогут отыграть падение инвестиций.

реклама

Но есть и другое мнение, согласно которому самые большие встряски для рынка криптовалют ещё впереди. Подобные выводы прежде всего делаются на основе анализа экономической ситуации в США и глобальной политической напряжённости. Деньги обесцениваются, инфляция съедает доходы, поэтому нет ничего удивительного в том, что Биткоин не удержится под давлением такого большого числа негативных факторов. И всё же, если основные криптовалюты выживут даже под властью медведей, то так называемые собачьи токены и вовсе могут исчезнуть бесследно. Как видите, даже сегодня Догикоин (Dogecoin) остаётся в десятке самых дорогих криптовалют, но явно не соответствует своему статусу. 

Проще говоря, есть активы, которые созданы исключительно с целью обогащения, именно поэтому они могут не пережить наступающую криптозиму. Стоит отметить, что долгое время статус собачьих токенов искусственно поддерживался медийными персонами, что привлекало новых последователей, слепо верящих своим кумирам. Как знают многие наши читателей, одним из любителей эпатировать на публику является Илон Маск. Именно его можно назвать феей-крёстной Догикоина. Долгое время он публиковал мемы и шуточки, связанные с собачьим токеном, а после ушёл в тень. Большинство людей уже и забыло обо всём этом, но журналисты то и дело донимают миллиардера неудобными вопросами. 

По словам Илона Маска, он никогда не призывал своих подписчиков и любых других людей инвестированию в криптовалюту. Решение руководства Tesla купить немного Биткоинов было продиктовано логикой, а денежная масса, потраченная на эти нужды, никогда не была критической для компании. При этом Илон подтвердил, что и сам купил немного Догикоинов, а все попытки привлечь внимание к криптовалюте связаны с желанием помочь небогатым сотрудникам фабрики Tesla, ежедневно собирающим автомобили и не имеющим возможности обучаться торгам на фондовом рынке. Якобы, множество людей просило его что-то сделать, поэтому он просто не смог им отказать. В целом Маск уверен, что это было весело и никому не навредило. 

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри
-25% на RTX 3070 = 60 с началом
Пиши на наш сайт и зарабатывай
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti Gaming X немного дороже 150
RTX 4000 дешевле 100тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Сложно сказать, или Илон действительно чего-то не понимает, или он просто делает такой вид перед журналистами. Автор данного материала знаком с человеком, который инвестировал в Догикоин часть денег в тот момент, когда они находились на пике. Если вы обратите внимание на график выше, то сможете убедиться в том, что очень многие люди потеряли до 90% своих денег, ведь курс рухнул в 10 раз, а перспектив для роста нет. Маск может сколько угодно отшучиваться, но именно он виновен в финансовых трудностях сотен тысяч людей. А если он такой щедрый и так сильно хотел помочь работникам Tesla, то почему просто не выдал им премию в размере 10 000 долларов? Очевидно, что так было бы гораздо проще и безопаснее повысить благосостояние этих людей. Ну и не стоит забывать о слухах о прямой заинтересованности Илона Маска в собачьих токенах. Есть мнение, что он является одним из крупнейших держателей криптовалюты и очень неплохо нажился на активе. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #догикоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
Конкуренты Маска пытаются отобрать лицензию у SpaceX на использование частоты 12 ГГц
Фабрика Tesla в Техасе уже выпускает несколько тысяч электромобилей в неделю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
52
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
24
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
93
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
20
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
27
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
5
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
1
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
21
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
9
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
109
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
74
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
97
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
26
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
1
Энтузиасты показали, как мог бы выглядеть ремейк Call of Duty 2 на движке Unreal Engine 5
5
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
6
После осеннего обновления Windows 11 потребует создать учетную запись Microsoft
17
Недорогие геймерские процессоры стали доступнее в магазинах РФ – Core i5-11400F со скидкой до 25%
3
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
28
Intel снижает цены на процессоры Alder Lake ради стимулирования спроса
19

Популярные статьи

Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
176
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
84
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
52

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
12:29
Тебе просто повезло то что ты неопытный мастер, даже термопасту не можешь поменять, тебе просто повезло то что термопаста электричество не пропускает, если бы пропускала ты бы спалил бы и чип на видео...
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
Goonder Swan
12:28
это нормально - не хотеть работать на заводе ;) так же как и нормально хотеть работать на заводе... принимать решения о строительстве заводов на основании опроса пенсионеров о желании их детей и внуко...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Userthem
12:25
Нафига брать видеокарту в кризис, если это не является мелочной для вас тратой?) Тратить деньги и затем время (а значит еще и деньги) на игрушки, когда вокруг кризис?
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Pavelshakh
12:18
Вот твоя дверь никому точно не нужна) Красиво слился с темы термопасты? Всем миром посмеялись.
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
Infinity78
12:17
Я не живу в заднице и не жил никогда. В заднице живут только те, кто так хочет жить.
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Infinity78
12:16
тебе кто не дает жить, как ты хочешь? Работай, зарабатывай, переезжай туда, где можешь себя реализовать. Что вы ноете все. Ленивые жопы. Буду жить в говне, но жопу не подниму и ничего не поменяю. Реал...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Bisaimon
12:13
Раньше графика была краше и приятнее. К чему стремление игркомпаний к квадратным формам. Косить под майнкрафт, чтобы для маленьких зашло.
Return to Monkey Island станет "завершением" серии игр
Sheshenbek
12:11
Сейчас весь альянс на заседании скажут то что Россия это враг номер один, и все толпой нападут на рашу, но меня не найдут, Я живу в ауле.
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
RED
12:11
Читала, что хотят в России 13% с положительного баланса PnL хотят брать. Смеялась до слез :) С текущими изменениями курса, думаю, мои убытки - далеко не предел.
Центробанк РФ назвал условия легализации майнинга и криптовалют в России
Asker 013
12:09
Ну что , господа, на столе последний (главный) козырь... и тогда наши главные айти корпорации вообще сдадут глобальный рынок и закроются у себя на континенте )
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем