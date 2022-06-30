Благодаря большим скидкам видеокарты стали намного привлекательнее для российских геймеров

Несмотря на то, что относительно правильности выбора видеокарты было написано достаточно, у обычных пользователей всегда остаются вопросы. Продвинутым геймерам сложно понять, в чём заключается причина такой откровенной тупости, ведь на самом деле всё очень просто. Нам кажется, что большинство пользователей просто не считает нужным запоминать названия, серии и другие технические детали видеокарт. Сегодня вся эта информация доступна в интернете, поэтому гораздо проще освежить память, чем напрягаться для удержания в голове всех этих данных.

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Что же, если вы решили купить видеокарту, но совершенно ничего не знаете о том, какую именно модель взять, мы предлагаем не совсем обычный способ. Так, в данном материале представлены видеокарты, которые подешевели за последние дни или недели на наибольший процент. Никаких других критериев, а там посмотрим, достойна ли та или иная модель вашего выбора. Начнём с самых дорогих и завершим середняками.

Долгое время цена GeForce RTX 3080 держалась выше 100 000 рублей. Уже и курс доллара просел ниже 55 рублей, и подешевел Эфир, а магазины удерживали стоимость, не желая расставаться со сверхдоходами. Сегодня флагман NVIDIA начал свой путь вниз. Как видите, скидка составляет 20 000 рублей, а конечная стоимость остановилась на 80 000 рублей. Поскольку до рекомендованной цены ещё далеко, то можно ожидать дальнейшего падения. А вот когда это случиться, мы не знаем. Если вы не хотите сидеть в ожидании чуда, то GeForce RTX 3080 уже ждёт вас в магазине Ситилинке.

На 10 тысяч дешевле доступна GeForce RTX 3070. Нам кажется, что цена этой видеокарты сильно завышена, но найти ничего дешевели со скидкой нам не удалось. GeForce RTX 3070 имеет неплохой потенциал и запас прочности на годы вперёд и всё же данную модель мы не советуем вам покупать несмотря на то, что она скинула 20 000 рублей. Вполне возможно, что низкая популярность вынудит продавцов ещё раз пересмотреть стоимость, что приведёт к дальнейшим скидкам. Ну а пока скажем GeForce RTX 3070 наше дружное «Нет!».

А вот Radeon RX 6800 за те же 70 тысяч выглядит намного эффектнее. Мало того, что видеокарта производства AMD быстрее конкурентки, так она ещё и получила 16 Гб видеопамяти. Что и говорить, ведь это ровно в 2 раза быстрее, чем предлагает GeForce RTX 3070. В разрешении 1080р разница небольшая, но если вам захочется поиграть в 4К, то просадки по видеопамяти у NVIDIA могут быть заметны. В Ситилинк заявляют, что скидка составила 66 тысяч. Нам кажется, что это как минимум за месяц, но даже в этом случае почти 50% дисконт выглядит внушительно. Если бы каждая видеокарта так дешевела, то в итоге мы бы видели совершенно иные цены.

За 55 тысяч можно отхватить Radeon RX 6750 XT. Поскольку перед нами улучшенная модель с более скоростной памятью, то можно смело сказать, что она достойна вашего внимания. Видеокарта неплохо справляется с разрешением 2К, но будет иметь проблемы в 4К, поэтому геймерам, которые задумываются о покупке продвинутого монитора, мы советуем присмотреться к более мощной видеокарте. Radeon RX 6750 XT может похвастать 12 Гб видеопамяти, а модель производства GIGABYTE ещё и получила необычный дизайн. Система охлаждения позволяет графическому чипу не перегреваться, а сама видеокарта холодная и малошумная.

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За 52 тысячи есть GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта немного медленнее Radeon RX 6750 XT и получила всего 8 Гб видеопамяти, но в разрешении 2К способна конкурировать с указанной выше моделью с небольшим отставанием. Традиционно на стороне NVIDIA более технологичная трассировка лучей, тогда как AMD по этому показателю всё ещё отстаёт. Скидка составила 14 тысяч рублей, что сделало GeForce RTX 3060 Ti более конкурентной и интересной для конечного пользователя.