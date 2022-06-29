Санкции и уход крупнейших брендов создали настоящую проблему для российских сервис-центров

О чём вы прежде всего думаете во время покупки нового телевизора или видеокарты? Скорее всего мечтаете о том, как новинка улучшит вашу жизнь или упростит быт. Здесь всё зависит от того, что вы вообще намерены приобрести. К примеру, кофемашина может экономить массу времени, а продвинутая стиральная машинка не только выполняет привычные задачи, но и умеет сушить вещи. Пожалуй, самое последнее, что приходит в голову потенциальному покупателю, это обычная гарантия. Не то чтобы этот пункт никто не замечал, ведь без гарантии товары и вовсе не будут продаваться, но в целом мы привыкли, что сервисное обслуживание есть, а значит в случае чего можно решить любую проблему.

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На самом деле это не так, ведь производители придумали сложные правила, согласно некоторым из которых они и вовсе снимают с себя всю ответственность. Например, если вы устанавливали бойлер самостоятельно, отказавшись от вызова специалиста из авторизованного сервисного центра, то можете лишиться гарантии. Точно такой же расклад ждёт тех, кто не будет раз в год вызывать мастера для очистки бака. И никого не волнует, что сам бак получил гарантию на 7 лет, ведь всё самое важное всегда написано в незаметном для глаз обычного покупателя месте. К счастью, в большинстве случаев мы не сталкиваемся с браком, поскольку производители научились не только оптимизировать процесс выпуска электроники и бытовой техники, но и умудряются снизить количество поломок с завода до нескольких процентов.

В последние месяцы российский рынок покинуло большинство брендов, а оставшиеся единицы выживают в сложных условиях. Вот представьте себе, если вы купили видеокарту в январе, 2022 года, а сегодня она у вас вышла из строя. Обычно можно было прийти в сервис-центр, вот только многие иностранные компании разорвали соглашения на бесплатное обслуживание, а также замену товара по гарантии, что привело к целому ряду сложностей. Именно поэтому даже если у вас была гарантия – это не значит что вам сегодня починят вашу поломку бесплатно. Но и это ещё не всё, ведь после ухода с рынка десятков ключевых игроков и нарушения логистических каналов, завести в Россию запчасти стало сложно. Ну а в итоге дело дошло до настоящего каннибализма.

Представители компании Acer, которая продолжила работать на рынке РФ, отмечают, что в последнее время им всё чаще приходится разбирать одно устройство для ремонта другого. Для этого у специалистов есть так называемые доноры, из которых активно извлекаются редкие запасные части. При этом сроки возвращения вашего ноутбука (любой другой товар) стали намного выше привычных пяти дней. Ну а в некоторых ситуациях неудачливый владелец и вовсе может остаться без ремонта, ведь не все комплектующие есть в наличии. Но это только часть проблемы, ведь ввезённые по каналам параллельного импорта товары не подлежат официальному сервисному обслуживанию.

Выходит, что вы платите за привычный смартфон немного дороже, вам вручают стандартный договор, но в случае поломки начнут отфутболивать от одного сервис-центра в другой. Эксперты отмечают, что нести ответственность за серый товар должен нести сам магазин, но пока вы добьётесь правды, ремонтировать уже ничего не захочется. Ну а если желание не пропадёт, то не стоит забывать, что цены на починку сильно выросли, а комплектующие подорожали, поэтому вас могут попросить доплатить даже в случае, если гарантия ещё действует.

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Одним словом, в настоящее время правовая база отстаёт от государственных инициатив. Ясно, что нужно как можно быстрее насытить рынок современной высокотехнологичной продукцией, но игнорировать потребности покупателей – неверно. Ну и не забывайте, что часть рынка захватят новые бренды, о существовании которых за пределами Китая слышали единицы. Не так важно, насколько качественный товар они продают, ведь гарантии вы и вовсе можете не дождаться. Дать какой-то хороший совет на эту тему мы вам не можем. Старайтесь проверить всё в магазине, а иначе вместо позитивных эмоций вы неделями будете искать тех, кто должен нести ответственность за ввезённый товар. Источник.