Ryzen 9 5950X стоит всего 47 тысяч рублей

Прежде чем приступать к изложению основного материала давайте подумаем, что вам может дать покупка флагманского процессора. Прежде всего вы получите изрядную долю самоуважения. Есть люди, которым обязательно нужно похвастаться компьютером перед знакомыми и друзьями, а многие из них на различных форумах оставляют подпись в профиле с характеристиками своего ПК. Но это только одна причина, тогда как многие энтузиасты хотят собрать бескомпромиссную систему, способную покорять рекорды существующих синтетических тестов. Это похвально, но доступно далеко не всем, а вот в качестве инвестиции в будущее подобные процессоры берут намного чаще.

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И здесь даже не важно, что сам камень стоит дорого и требует материнскую плату на флагманском чипсете. Некоторые не придерживаются этого правила, игнорируя разгон как таковой. Мы не будем девать вам наставления по этому поводу, ведь у каждого своё видение оптимальной сборки. В то же время нельзя не заметить, что даже спустя годы компьютеры на базе самых мощных процессоров позволяют своим владельцам запускать самые современные игры и достойно показывать себя в требовательном софте.

Что же, если вам нужен быстрый процессор, давайте сразу же перейдём к обзору. Начать список с мы предлагаем с Core i9-12900KF, который на данный момент является самым быстрым серийным настольным процессором. Он способен разгоняться до 5.3 ГГц, а с хорошей системой охлаждения может с лёгкостью перевалить за 5 ГГц на всех ядрах. Блок питания и материнскую плату нужно брать соответствующую, ну а оперативную память только DDR5.

Кто бы что ни говорил, но при прочих равных, автор данного материала предпочитает Ryzen 9 5950X. Да, во многих сценариях он проигрывает синему конкуренту, но разница заметна исключительно в синтетических приложениях, тогда как в реальных задачах отрыв небольшой. Самый большой плюс Ryzen 9 5950X заключается в его универсальности. Так, вы можете собрать на его основе мощный компьютер, который будет ещё долго бить рекорды производительности. Ну а можно взять старый системный блок на Ryzen 5 1600, и путём замены процессора поднять количество кадров в секунду в играх больше чем в 2 раза. Ну и не может не радовать тенденция на снижение конечной стоимости. Так, на старте продаж Ryzen 9 5950X стоил 74 тысячи рублей, тогда как сегодня его можно купить за 47 тысяч рубликов, что даёт нам чистую выгоду в 27 000 рублей.

Бывают ситуации, когда вам просто не хочется тратить 60 тысяч на процессор. Для таких случаев придумали Core i7-12700KF. Это крайне удачный камень, который лишь немногим уступает флагману Intel. На самом деле в играх он и вовсе демонстрирует идентичные показатели, а в рабочих задачах достаточно и менее дорогого процессора. Core i7-12700KF прекрасно поддаётся разгону, хотя вы можете попытаться сэкономить, остановившись на добротной, но не самой дорогой материнской плате с поддержкой PCIe 5.0.

Пожалуй, за всё время изучения ценников на процессоры в российских магазинах, мы в первые раз видим Ryzen 9 5900X за 35 тысяч рублей. Фанатов китайских площадок просим оставить свои предложения при себе, поскольку лишь небольшой процент пользователей покупает камни на AliExpress. 12-ядерный Ryzen 9 5900X отлично подходит на роль флагмана в перспективной сборке, поскольку обладает не только разгонным потенциалом, но и из коробки может работать на частоте 4.8 ГГц.

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Ну и в качестве альтернативы предлагаем присмотреться к Core i7-11700K. На первый взгляд бесполезная покупка может обернуться немалой экономией. Например, старые материнские платы стоят намного дешевле тех, что подходят для нового поколения процессоров. Вам не понадобится жутко дорогая оперативная память DDR5, благодаря чему стоимость сборки будет намного дешевле аналога на Core i7-12700KF. Разница между процессорами есть, но её можно легко преодолеть благодаря разгону или более быстрой видеокарты.