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Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
Можно также заметить снижение цен на видеокарты AMD ниже рекомендованных
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3 крутых RTX 3070 Ti дешевле 80 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Всё больше экспертов склоняются к тому, что нас ждёт масштабный экономический кризис. Проблема носит глобальный характер, а результатом станет новое мироустройство, где вместо одной страны, занимающейся травлей и вымогательством, будет создано несколько блоков, ведущих торговлю на взаимовыгодных условиях. Всё это звучит слишком красиво, чтобы стать реальностью, поэтому стоит ждать падения производства полупроводников и перепадов цен на процессоры и видеокарты. Кто-то полагает, что цены обвалятся, ведь покупать компьютеры и электронику станет некому, а некоторые аналитики полагают, что сокращение производства отразится на стоимости товара не лучшим образом. В результате купить видеокарту смогут себе позволить немногие. 

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Предсказать реальные последствия сложно, а мы советуем вам купить видеокарту сегодня. Всё дело в продолжающемся росте курса рубля, что провоцирует снижение цен на геймерскую продукцию в России. Кто знает, вдруг через месяц курс национальной валюты просядет, а стоимость видеокарт поползёт вверх. Сегодня цены радуют, а многие видеокарты уже вернулись к рекомендованной стоимости. 

Любителям высоких разрешений и зажиточным энтузиастам мы советуем не экономить, а сразу же обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта на много лет позволит вам закрепиться в самом высокопроизводительном сегменте, давая лучшую картинку и уникальное соотношение между стоимостью и реальным количеством кадров в секунду в новых играх. 12 Гб скоростной памяти работают на 384-битной шине, что даёт высокую пропускную способность, позволяя не беспокоиться о самых сложных сценах, где количество текстур зашкаливает, а экшен в буквальном смысле ставит на колени обычные видеокарты. Ну и не забывайте, что рекомендованная цена для РФ составляет 117 тысяч рублей.

Radeon RX 6900 XT – это ещё одна видеокарта, которая стоит дешевле своей рекомендованной цены на момент появления на рынке. Если вы не забыли, то флагман AMD изначально стоил внушительные 92 900 рублей, хотя купить дешевле 120 тысяч его было просто невозможно. Сегодня за модель производства Gigabyte у вас попросят 89 тысяч рублей. Да, нам хотелось бы дешевле. Хотелось бы, чтобы магазины сделали пересчёт по текущему курсу доллару, но всё это пока нереально. Торговые сети получают сверхприбыли, а участвующие в параллельном импорте поставщики идут на риски, поэтому завышают цену. Radeon RX 6900 XT имеет отличный запас производительности, поэтому будет ещё долго радовать своего владельца, позволяя играть в 4К на самых высоких графических настройках.

Снижается цена и на видеокарту GeForce RTX 3080. В данном случае она пока ещё далека от рекомендованных 63 490 рублей, но процесс идёт в правильном направлении. Стоит учитывать, что GeForce RTX 3080 пользуется гораздо большей популярностью, чем более дорогие графические чипы, поэтому нет ничего удивительно в том, что магазины слегка придерживают цену. Нам кажется, что через пару недель даже при сохранении текущего курса стоимость GeForce RTX 3080 пойдёт вниз. Во время отпусков продажи видеокарт снижаются. 

Впервые с начала продаж ниже рекомендованной стоимости можно отхватить и GeForce RTX 3070 Ti. На самом деле на момент выхода на российский рынок официальная цена была зафиксирована на отметке 58 000 рублей, а сегодня модель производства Palit можно купить всего на 1000 дешевле. Как бы там ни было, но это только начало, ведь уже этой осенью в продажу поступит следующее поколение, что приведёт к коррекции цен на поколение текущее. 

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Ну и в качестве вишенки на торте можем предложить обратить внимание на Radeon RX 6600. Напомним, что рекомендованная цена на момент старта продаж установилась на 25 тысяч рублей. Получается, что 29 июня вы можете купить эту видеокарту на 1500 рубчиков дешевле официальной стоимости. Что же, Radeon RX 6600 плохо пригодна для высоких разрешений, но свои задачи в 1080р выполняет исправно, предлагая ультимативную производительность и рекомендованную цену. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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