Руководство Германии осознаёт, что остановка поставок газа грозит крахом экономики, но не сильно волнуется по поводу таких глупостей

Давать однозначную оценку психическому состоянию глав ключевых европейских стран крайне сложно. При этом все факты указывают на невменяемость многих из этих людей. Судя по всему, болезнь проникла во все эшелоны власти, и только иногда можно услышать негромкий голос разума, призывающий политиков одуматься. Смотрите: ЕС уже ввела 6 пакетов санкций против России. Нет никаких сомнений, что негативные последствия для РФ есть, но куда больше проблем всё это создало обычным европейцам. Казалось бы, при чём тут немецкие бюргеры, которым и так несладко. Бедолаги вынуждены содержать страны Балтии, спонсировать Польшу, Чехию и многих других, а также тащить на своих плечах миллионы беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других регионов. Сегодня на шее у немцев засели миллионы украинцев, а перспективы не радужные. И вот на этом фоне мы видим саммит G7, где политики весело балагурят и шутят. Не иначе как у этих ребят есть хорошая идея, позволяющая им спасти свои экономики. Или нет?

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США планомерно уничтожают экономику ЕС. Да, зрение вас не подводит, именно европейцы заплатят за весь этот праздник жизни под названием санкции. До недавнего времени было крайне сложно убедить несговорчивую фрау Меркель, ну а рубаха-парень Шольц готов на самые неожиданные и даже самоубийственные поступки. Уже несколько месяцев он только и делает, что пытается отказаться от российского газа и нефти. Местные жители слегка удивлены, ведь у них просят не включать летом кондиционеры и принимать ванну как можно реже. Но даже если всё это будет выполнено, остаётся химическая промышленность и производство автомобилей. Многие годы всё это было конкурентно на мировом рынке только потому, что получало дешёвые энергоносители из России. По мнению Клауса Мюллера, занимающего пост Главы Федерального сетевого агентства ФРГ, остановка прокачки газа по трубопроводу Северный поток может стать реальностью.

Возвращаясь к первому абзацу: любой вменяемый политик стал бы бить в колокола, пытаясь предотвратить приближающуюся катастрофу, но Клаус Мюллер спокойно констатирует, что зимой страна будет находиться в кризисной ситуации, а цены на энергоносители могут вырасти в 3 раза. В связи с этим политик посоветовал установить насадку на душ для снижения напора воды, а также снизить температуру воздуха в помещении. Если будет холодно, можно одеть тёплый свитер и перчатки. Мы бы посоветовали немцам купить ещё и русские валенки, ведь пол в неотапливаемой квартире будет жутко холодный. Не менее комично выглядит заявление Роберта Хабека. Вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата чрезвычайно рад сокращению поставок российского газа в Германию и считает это победой и свидетельством крайне высокой эффективности санкций.

Напомним, канадская Siemens отказывается возвращать турбину для прокачки газа по трубопроводу Северный поток, в результате чего РФ снизила поставки больше чем в 2 раза. Фактически, даже сегодня немцы тратят газа больше, чем закачивают в хранилища, хотя именно летом стоило бы создавать запасы на зиму. Уже к январю при текущем потреблении Германии придётся полностью остановить производство, что приведёт к массовым увольнениям и росту безработицы. Роберт Хабек настолько глубоко болен, что начал рассказывать сказки о том, что падение экспорта в Россию – это отлично. По его словам, русские уже потеряли доступ к товарам из Германии и ЕС, а в будущем будут ещё больше страдать от санкций. Может кому-то из экспертов стоило бы разъяснит министру по делам экономики простую истину: невозможность продавать свои товары в другую страну – это не санкции, а самоизоляция. В этом случае выходит, что местные производители теряют деньги, а Россия сможет обеспечить поставки аналогов по параллельному импорту.

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Что до Олафа Шольца, то канцлер ФРГ признал прямой вред от антироссийских санкций для Германии, но уверен, что эта плата за демократию, которую каждый немец готов заплатить в солидарность с Украиной. Ему попытался парировать глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Последний заявил, что санкции больно бьют по каждому жителю Германии, но Шольца такие глупости не убедили. Ну а чем всё завершится, мы узнаем уже этой осенью. Кстати, в июле будет проводиться инспекция трубопровода Северный поток, а значит прокачка газа остановится на 2 недели. Это станет очередным ударом по запасам газа, а эксперты уже ожидают роста цен на голубое топливо.