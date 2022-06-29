Спрос на компьютеры падает, а значит нужно привлекать потенциальных покупателей низкими ценами

Когда в 2019 году грянула эпидемия коронавируса, эксперты рисовали пессимистичную картину. Ожидалось, что спрос на полупроводники снизится, а доходы людей по всему миру упадут. Вот только американское правительство преподнесло нам большой сюрприз напечатав 9 триллионов долларов, что увеличило давление на потребительский рынок и привело к взрывному росту спроса на высокотехнологичную продукцию. Многие эксперты именно с этим фактором связывают подорожание криптовалют, а в конечном итоге и бум майнинга, когда геймеры ринулись копать Эфир на сильно подорожавших видеокартах. Поскольку вечно поддерживать искусственный спрос невозможно, то уже в 2021 году стали заметны все признаки приближающегося экономического кризиса.

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ФРС США остановила печатный станок и перешла к непопулярным мерам, повысив ключевую ставку. На конец июня процент по кредитам достиг 1.75%, а представители регулятора открыто говорят о необходимости придерживаться взятого курса. Это значит, что к осени ставка может вырасти до 2.5% или даже выше. Поскольку во время экономического кризиса люди прежде всего обращают внимание на предметы первой необходимости, то продажи электроники резко просели по всему миру. Совсем недавно стало известно о полном крахе на рынке смартфонов, а примерно такая же проблема нависла и над персональными компьютерами. Стоит отметить, что пик продаж настольных ПК случился в 2010 году, когда поставки достигли 157 миллионов единиц, а после количество только снижалось. В 2020 впервые за многие годы наблюдался рост продаж, но в первые месяцы 2022 года всё стало крайне нестабильно.

Нельзя не отметить, что проблемы рынка полупроводников связаны с геополитикой, ведь падение экономики в ЕС стало результатом антироссийских санкций, а дальнейшее нарастание напряжённости грозит остановкой промышленного производства, что приведёт к значительному снижению доходности обычных европейцев. В США с этим получше, но и там продажи падают. Согласно аналитическим прогнозам, к 2025 году количество проданных настольных ПК снизится до 70 миллионов, что в 2 раза меньше, чем было в 2010 году. Нет никаких сомнений, что крупные игроки выживут, но в ситуации падения рынка нужно попытаться сохранить за собой как можно больший кусок пирога, а значит не исключена ценовая война. Похоже, на рынке процессоров боевые действия уже стартовали. Как стало известно, Intel снизила цены на линейку Alder Lake на 10%. Неясно, стало ли это ответом на то, что в мае стоимость процессоров снизила и AMD, либо синие просто пытаются подстроиться под стремительно меняющуюся ситуацию на рынке.

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Инсайдеры отмечают, что цены будут снижаться и дальше, а ведь уже осень нас ждут новые серии процессоров Intel и AMD. Как на этом фоне обе компании будут выстраивать свои отношения с потенциальными покупателями, нам ещё только предстоит узнать, но есть и тревожные звоночки, свидетельствующие о том, что конкуренты наступают со всех сторон. Согласно аналитическим прогнозам, во 2 квартале выручка TSMC достигнет отметки 18.1 миллиарда долларов, что превзойдёт доходы Intel. При этом синие ожидают ещё и потерю прибыли на уровне 2%, а в результаты доходы могут достичь 17.98 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что в будущем разрыв увеличится, ведь при любом раскладе производственные мощности TSMC окажутся востребованы. Интерес к 5-нм технологическому процессу проявляют ведущие полупроводниковые гиганты. Даже если продажи смартфонов снизятся, в перспективе TSMC продолжит расти за счёт новых клиентов на китайском рынке, чего не скажешь об Intel. Ну и не забывайте, что любые проблемы синих – это потенциальная победа красных. Будем надеяться, что Лиза Су не останется сидеть в стороне, ведь более выгодные цены на процессоры Intel не оставят ей выбора.