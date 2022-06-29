На этот Раз Илон Маск хочет заполучить весь 12 ГГц спектр частот

Отвергать заслуги Илона Маска перед человечеством было бы неверным, но и делать из него идеал – преждевременно. Проблема в том, что основатель Tesla имеет плохую привычку делать громкие заявления, а после никогда не берёт на себя ответственность за те или иные последствия, происходящие с реальными людьми, слепо верящие заветам миллиардера и филантропа. Или только миллиардера?

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Простой пример, Илон ещё в 2018 году заявил, что система автопилотирования Full Self-Driving будет вот-вот готова к массовому использованию. Прошло 4 года, а с периодичностью в полгода глава Tesla продолжает рассказывать сказки о продвинутом искусственном интеллекте, который возьмёт на себя обязанности управления вашим автомобилем в самое ближайшее время. Ну а пока всё это происходит, десятки американцев гибнут, доверившись своему кумиру, который никогда не обманет. И это только один пример, а ведь есть ещё и массовое помешательство на Догикоинах, когда Маск фактически подтолкнул сотни тысяч людей к инвестированию в мусорную криптовалюту. Пока единицы зарабатывали неудавшийся филантроп улыбался, ведь напрямую он ничего никому не обещал.

А вообще Илон – довольно цепкий парень. Если уж он на что-то положил глаз, то с высокой долей вероятности добьётся желаемого. Вспомните, ведь покупка Твиттера до сих пор не завершена, а Маск активно пытается сбить цену несмотря на ранее сделанные заявления и договорённости. Куда интереснее дела обстоят с попыткой выбить операторов теле и аудио вещания с ниши, которую они занимают десятилетиями. Пикантность ситуации в том, что спутниковый интернет Starlink использует 12 ГГц спектр частот, который принадлежит традиционным игрокам. Очевидно, что без судебной тяжбы не обойтись, ведь Илону очень нужен этот спектр, поэтому он попросту решил выдавить таких гигантов как DISH с цифрового поля. И правильно, пусть все американцы покупают дорогущую антенну, а после ещё и платят кучу денег за интернет, цена которого будет формироваться в голове Маска.

В какой-то момент в дело вмешалась Федеральная комиссия по связи (FCC). Представители DISH (несколько провайдеров и других заинтересованных компаний, использующих частотный диапазон) опубликовали доказательства того, что на данный момент нет никаких технических препятствий для работы всех операторов связи включая Starlink в частотном диапазоне 12 ГГц. Документ предлагает технический анализ, с выводами которого сам Илон Маск категорически не согласен. Миллиардер сделал несколько резких заявлений. Во-первых, он утверждает, что представители DISH не выполнили свои обязательства перед FCC, поскольку недостаточно активно эксплуатируют частотный диапазон. Ну а во-вторых, Илон твёрдо уверен, что сохранение статуса-кво приведёт к усилению помех для многих пользователей спутникового интернета. Якобы, в 77% случаях возникнут сложности с доступом и до 74% пользователей и вовсе могут столкнуться с полным отключением Starlink. Маск запустил масштабную пиар-компанию, подключив сотни тысяч американцев с целью получить весь 12 ГГц спектр частот в личное пользование. Илон уже предупредил пользователей спутникового интернета, что выигрыш DISH грозит крахом Starlink в США, ведь это сделает работу сервиса нестабильной и даже невозможной.

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Нет никаких сомнений, что на этот раз Маск использует нечестные методы борьбы с конкурентами. Позиция DISH выглядит более обоснованной, поскольку не предлагает кого-то ущемлять, позволяя десяткам операторов существовать параллельно, а вот желание Илона подмять под себя как можно больше, вызывает отторжение даже у регулятора. И в данном случае нужно понимать, что дело даже не в деньгах, ведь средств у основателя Tesla достаточно для того, чтобы навечно выкупить весь спектр. В то же время миллионы обычных граждан США ежедневно пользуются цифровыми услугами, поэтому на плечи регулятора ложиться судьба людей против амбиций миллиардера. Кстати, а почему сегодня спутниковый интернет в США работает довольно стабильно, и где же хвалёные 77% помех? Источник.