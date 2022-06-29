GeForce RTX 2060 SUPER стоит всего 38 тысяч рублей

Многие геймеры ошибочно полагают, что видеокарта является самым важным элементом компьютера. Очевидно, что с мощным современным блоком можно не задумываться о подобных глупостях, вот только некоторые пользователи откровенно экономят на всём, пытаясь перебросить максимальное количество денег на видеокарту. Скажем сразу, это неверно. Во-первых, видеокарта является самым легко заменяемым элементом компьютера и может быть установлена за 5 минут включая время на скачивание и настройку драйверов. Во-вторых, купив старый Ryzen 5 2600 и 8 Гб оперативной памяти, вы загоняете себя в тесные рамки. Да, всё это можно улучшить, но гораздо правильнее здраво оценивать свои возможности.

реклама

Именно поэтому иногда лучше подождать пару месяцев, подкопив на нужный комплект, чем рубить с горяча. При этом всегда можно прислушаться к голосу разума, которые предлагает вам разумный компромисс. Сегодня мы поговорим о видеокартах, каждая из которых олицетворяет собой компромисс. Некоторые стоят дороже, тогда как другие совсем бюджетные. Это не важно, ведь на каждую из них есть свой покупатель, ну а благодаря укреплению курса рубля, все они стоят намного дешевле, чем можно было наблюдать ещё месяц назад.

GeForce RTX 2060 SUPER может предложить потенциальному покупателю отличных запас прочности и будет ещё много лет тянуть все игры в разрешении 1080р@60fps. В последние годы прогресс в компьютерных играх замедлился, поэтому сложно сказать, насколько времени этой видеокарты хватит, но тот факт, что даже через 5 лет она будет обеспечивать приемлемое качество картинки, не вызывает сомнений. 29 июня GeForce RTX 2060 SUPER стоит 38 тысяч рублей, что является самой низкой ценой за полтора года, а это уже повод задуматься. Скидка на эту видеокарту равняется 30%.

Довольно неплохо выглядит и GeForce GTX 1660 SUPER. Потенциал здесь поменьше, а памяти 6 Гб вместо 8 Гб на предыдущей модели, хотя количество кадров в секунду в разрешении 1080р выходит за пределы минимальных 60 единиц. Главным минусом GeForce GTX 1660 SUPER является практически полное отсутствие возможности играть в 2К. Помните, что эта видеокарта достаточно старая, поэтому требовать от неё невозможного не стоит.

Radeon RX 6500 XT за 22 тысячи может стать антикризисным решением в руках некоторых пользователей. Прежде чем покупать такую видеокарту внимательно изучите спецификации своего процессора. Если он поддерживает интерфейс PCIe 4.0, то вы смело можете брать Radeon RX 6500 XT. Она неплохо справляется с играми в 1080р, хотя иногда даёт просадки. А вот владельцам старых компьютеров мы настоятельно рекомендуем игнорировать эту видеокарту.

Если денег мало – берите GeForce GTX 1650. Она не предназначена для рекордов, но тянет все игры в 1080р на средних настройках графики. Это вполне неплохо, ведь платите вы за неё всего 19 тысяч рублей. А вообще GeForce GTX 1650 позиционируется как видеокарта для любителей онлайн-шутеров и нетребовательных игр. В этом случае вам может покориться даже разрешение 2К, хотя с новыми играми лучше не экспериментировать.

Radeon RX 6400 представляет собой слегка урезанную версию Radeon RX 6500 XT. Разница в цене составляет 4 тысячи, а в реальных играх обе чувствуют себя неплохо. Не стоит забывать о проблеме со старым интерфейсом PCIe 3.0. Только в случае наличия более нового PCIe 4.0 Radeon RX 6400 будет у вас работать хорошо. В пользу покупки такой видеокарты говорит чрезвычайно высокая энергоэффективность. Если простыми словами, то Radeon RX 6400 заработает даже на старом калькуляторе.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> Пиши на наш сайт и зарабатывай 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3080 - 90 тр в Регарде -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

GeForce GTX 1050 Ti является самой бюджетной игровой видеокартой. Спорить с тем, что она тянет новые игры, мы не будем, ведь это правда. А вот напомнить вам, что разрешение придётся сбрасывать на 720р, мы обязаны. Если для вас это не проблема, то GeForce GTX 1050 Ti ещё долго будет удовлетворять все ваши запросы. Ну а для тех, кто предпочитает танчики и Dote 2, и вовсе нет лучше видеокарты, ведь в этих играх она вытягивает даже самые сложные текстуры.