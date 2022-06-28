Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Виталик Бутерин раскрыл содержание личного походного чемоданчика – подштанники и тест на COVID-19
Что носит с собой один из самых известных людей на Земле? Давайте разбираться
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Виталик Бутерин считается одним из самых эксцентричных миллионеров нашего времени. Он заработал целое состояние благодаря своему уму и полностью заслужил своё текущее положение. Можно сколько угодно злорадствовать, но никому из нас в 17 лет не пришла в голову идея создания сложного блокчейна, на основе которого со временем будут работать десятки крупных проектов по всему миру. При этом в отличие от большинства богачей Виталик не кичиться своими деньгами, предпочитая встречи с людьми купанию в бассейне с блондинками со страниц глянцевых журналов. Чаще всего Бутерина можно встретить на конференциях программистов и различных встречах, где он не только общается с крупными рыбами, но и слушает мнение студентов, обычных держателей криптовалют и случайных посетителей. В данном случае не так важно, как вы относитесь к основателю Эфира, ведь у него есть миллионы фантов по всему миру, а сам он неоднократно доказал, что предпочтёт помощь людям, накоплению денежной массы.

реклама

По словам Виталика, последние 9 лет его жизнь была очень насыщенной. Как оказалось, ему удалось совершить 360 перелётов, преодолев полтора миллиона километров. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь сегодня Бутерин решил не рассказывать нам об очередном достижении команды разработчиков Эфира, а поделился своим опытом относительно оптимизации свободного места во время перелёта. Больше информации можно получить в оригинальном материале, а мы кратко подведём итоги. 

Прежде всего Виталик заявил, что первые годы он везде возил с собой 60-литровую наплечную сумку и сумку для ноутбука, а в последние годы приспособился к небольшой сумке на 40 литров, внутри которой располагается не только всё самое необходимое, но и сам лэптоп. На самом деле процесс складывания багажа у Бутерина действительно сложный, поэтому такое подходит далеко не всем, но есть основные принципы, которых он предлагает придерживаться. Прежде всего стоит носить с собой только универсальные вещи. Обратите внимание на скриншот ниже, это электробритва, которая подключается к порту USB type C. При этом у Виталика есть небольшое зарядное, подходящее для ноутбука, смартфона и даже зубной щётки. Благодаря этому достаточно всего 2 кабеля, что позволяет экономить свободное пространство.

Основатель Эфира отмечает, что научился систематизировать предметы по типу, упаковывая их в отдельные подсумки. Получается, что у него есть сумка для носков, туалетных принадлежностей, нижнего белья, лекарств и ещё несколько менее значимых сумок. Виталик не стесняется рассказывать о том, что в холодное время он носит мужские утеплённые колготы, а летом предпочитает свободные шлёпанцы тяжёлым кроссовкам и дорогой модной обуви. В аптечке аппарат для тестирования концентрации углекислого газа в лёгких (с целью определения нахождения вируса в организме), маски, тесты на коронавирус, воздушные фильтры и лампы с ультрафиолетовым излучением, защищающие от бактерий. Сам Бутерин заявляет, что каждый должен составлять аптечку согласно собственным правилам, и не предлагает считать его комплект правильным.

анонсы и реклама
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Среди полезных советов от Виталика Бутерина значится изучение обычаев страны, в которую он едет, что позволяет чувствовать себя уверенно в любой обстановке. Также стоит больше узнать о погодных условиях и основных правилах повеления в общественных местах. В конце концов культурные традиции в разных странах очень сильно отличаются от американских. Вы удивитесь, но парень с состоянием в сотни миллионов долларов везде возит с собой собственный чай. Виталик предпочитает зелёный чай без кофеина Bigelow, который не только нравится ему по вкусовым качествам, но и компактно упакован в небольшие одноразовые пакетики. Судя по вещам, которые Бутерин часто берёт с собой в путешествия, парень крайне бережлив. Например, у него есть две пары перчаток для смартфона. Правильнее сказать были две пары, но в какой-то момент он потерял по одной перчатке из комплекта и теперь берёт с собой одну фиолетовую, а другую чёрную. Не расстаётся он и с модными штанами с изображением собаки породы Сиба-ину. Это явный намёк на популярную криптовалюту. Что до смартфона, то Виталик предпочитает использовать стандарт eSIM, что позволяет избавить себя от посещения местных операторов связи. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#виталик бутерин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
В интернете появилась петиция от пользователей Terra Luna
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
111
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
69
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
65
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
110
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
1
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
14
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
8
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
98
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
15
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
4
23 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 с ОС Android 12
1
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
3
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
55
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
9
Для Windows 10 готовится обновление 22H2
+
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
10
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
19
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
12
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
13

Популярные статьи

10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
64
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
72
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
48
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
16
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
49
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
26

Сейчас обсуждают

chubaka
23:29
Пусть сами и играют на них за такой ценник
В Россию завезли первую партию PlayStation 5 по параллельному импорту: цены на 25-50% дороже РРЦ
wwr222
23:22
Верно, товарищ Крылов!
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
no_fate
23:22
В чем проблема брать на Авито по 60-65 ? Гарантии в любом случае не будет, а процент брака у плоек минимальный.
В Россию завезли первую партию PlayStation 5 по параллельному импорту: цены на 25-50% дороже РРЦ
Я - Константин
23:21
да скоро будут отдавать весом за соль и сахар ;) килограмм соли тонну видюх килограмм сахара тонну процов ... кстати что бы произвести проц и видяху, потребуется газ и кремний ... м3 газу видях тазик ...
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
no_fate
23:19
Уж сколько раз твердили миру, Не брать у криптолохов, Говно, ушатанное в хлам.
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
Муж_ЗАГЛOTA
23:18
смотрю на умных ОКРАИНЦЕВ и на душе хорошо: умный пушной зверь у вас ))), куда-то заяц пропал с собакой? не ужели популярнее т.б.? Да и гадости вам не нужно говорить, главное просто обращаться по ваше...
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
ffe
23:15
Принтер не виноват, он устройство периферийное: ему передали что напечатать - он напечатал. Вон, Николай_ПростиНасГосударь два раза принтер менял, картриджи разные ставить пробовал. Не помогло.
В Госдуме считают, что в России нужно создать собственный конкурентоспособный игровой движок
Я - Константин
23:13
Ребятки вам внушили, что "будьте разными" ... и сделали вас лгбт ... сделали из вас однотипное быдло, которое не имеет пола, не имеет расы, не имеет мамы-папы - вы все однотипное тупое быдло ... котор...
Сексуализация персонажей в играх не делает геймеров сексистами – данные мета-анализа
Муж_ЗАГЛOTA
23:13
пиндосам и вирусов хватит ))) там от ковида норм вымерло с их развитой медициной, которая не всем по карману :D
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Алексей Румянцев
23:11
какая разница на каком языке написано? вон бабушки пользуются и им плевать на каком языке программа написана , у тот же 1С написаны конфигурации на русском языке написаны
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем