Что носит с собой один из самых известных людей на Земле? Давайте разбираться

Виталик Бутерин считается одним из самых эксцентричных миллионеров нашего времени. Он заработал целое состояние благодаря своему уму и полностью заслужил своё текущее положение. Можно сколько угодно злорадствовать, но никому из нас в 17 лет не пришла в голову идея создания сложного блокчейна, на основе которого со временем будут работать десятки крупных проектов по всему миру. При этом в отличие от большинства богачей Виталик не кичиться своими деньгами, предпочитая встречи с людьми купанию в бассейне с блондинками со страниц глянцевых журналов. Чаще всего Бутерина можно встретить на конференциях программистов и различных встречах, где он не только общается с крупными рыбами, но и слушает мнение студентов, обычных держателей криптовалют и случайных посетителей. В данном случае не так важно, как вы относитесь к основателю Эфира, ведь у него есть миллионы фантов по всему миру, а сам он неоднократно доказал, что предпочтёт помощь людям, накоплению денежной массы.

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По словам Виталика, последние 9 лет его жизнь была очень насыщенной. Как оказалось, ему удалось совершить 360 перелётов, преодолев полтора миллиона километров. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь сегодня Бутерин решил не рассказывать нам об очередном достижении команды разработчиков Эфира, а поделился своим опытом относительно оптимизации свободного места во время перелёта. Больше информации можно получить в оригинальном материале, а мы кратко подведём итоги.

Прежде всего Виталик заявил, что первые годы он везде возил с собой 60-литровую наплечную сумку и сумку для ноутбука, а в последние годы приспособился к небольшой сумке на 40 литров, внутри которой располагается не только всё самое необходимое, но и сам лэптоп. На самом деле процесс складывания багажа у Бутерина действительно сложный, поэтому такое подходит далеко не всем, но есть основные принципы, которых он предлагает придерживаться. Прежде всего стоит носить с собой только универсальные вещи. Обратите внимание на скриншот ниже, это электробритва, которая подключается к порту USB type C. При этом у Виталика есть небольшое зарядное, подходящее для ноутбука, смартфона и даже зубной щётки. Благодаря этому достаточно всего 2 кабеля, что позволяет экономить свободное пространство.

Основатель Эфира отмечает, что научился систематизировать предметы по типу, упаковывая их в отдельные подсумки. Получается, что у него есть сумка для носков, туалетных принадлежностей, нижнего белья, лекарств и ещё несколько менее значимых сумок. Виталик не стесняется рассказывать о том, что в холодное время он носит мужские утеплённые колготы, а летом предпочитает свободные шлёпанцы тяжёлым кроссовкам и дорогой модной обуви. В аптечке аппарат для тестирования концентрации углекислого газа в лёгких (с целью определения нахождения вируса в организме), маски, тесты на коронавирус, воздушные фильтры и лампы с ультрафиолетовым излучением, защищающие от бактерий. Сам Бутерин заявляет, что каждый должен составлять аптечку согласно собственным правилам, и не предлагает считать его комплект правильным.

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Среди полезных советов от Виталика Бутерина значится изучение обычаев страны, в которую он едет, что позволяет чувствовать себя уверенно в любой обстановке. Также стоит больше узнать о погодных условиях и основных правилах повеления в общественных местах. В конце концов культурные традиции в разных странах очень сильно отличаются от американских. Вы удивитесь, но парень с состоянием в сотни миллионов долларов везде возит с собой собственный чай. Виталик предпочитает зелёный чай без кофеина Bigelow, который не только нравится ему по вкусовым качествам, но и компактно упакован в небольшие одноразовые пакетики. Судя по вещам, которые Бутерин часто берёт с собой в путешествия, парень крайне бережлив. Например, у него есть две пары перчаток для смартфона. Правильнее сказать были две пары, но в какой-то момент он потерял по одной перчатке из комплекта и теперь берёт с собой одну фиолетовую, а другую чёрную. Не расстаётся он и с модными штанами с изображением собаки породы Сиба-ину. Это явный намёк на популярную криптовалюту. Что до смартфона, то Виталик предпочитает использовать стандарт eSIM, что позволяет избавить себя от посещения местных операторов связи. Источник.