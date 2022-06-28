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Недорогие геймерские процессоры стали доступнее в магазинах РФ – Core i5-11400F со скидкой до 25%
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Представьте себе, пришло время покупать новый компьютер, а вы до сих пор не определились, какой процессор взять. Что же, не одни вы находитесь в состоянии неопределённости. В столь сложной ситуации стоит учитывать, что между продукцией Intel и AMD нет огромной разницы, которая позволила бы сделать выбор в ту или иную сторону. Проще говоря, вы можете потратить на системный блок 100 000 рублей как с процессором AMD, так и Intel, а конечная производительность окажется примерно идентичной. В чём же тогда разница?

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Прежде всего за синими стоит сила бренда. Так уж повелось, что Intel воспринимается как более солидная компания, а значит и процессоры у неё лучше. Никто не может назвать причину, но этого и не нужно делать, ведь достаточно верить, а всё остальное сделает процессор. Также учитывайте ценовую политику той или иной компании. Ещё 4 года назад красные предпочитали продавать равные по производительности процессоры с небольшой скидкой, ну а пару лет назад сменили лицо добродетели на прожжённых финансистов, выжимающих из покупателей последний рубль. На самом деле небольших отличий множество, а значит нужно присматриваться к каждому отдельно взятому процессору, чем мы сегодня и займёмся.

Ryzen 5 5600X остаётся лучшим выбором для тех, кто готов потратить на процессор 20 тысяч рублей. Цена конкурентна, а возможных сценариев сборки несколько. Например, вы можете сэкономить, ведь Ryzen 5 5600X не требует дорогой материнской платы и прекрасно ладит с бюджетной оперативной памятью. При этом такое соседство никак не повлияет на конечную производительность, которая будет оставаться весьма неплохой. Некоторые пользователи собирают на основе Ryzen 5 5600X мощный системный блок, но гораздо выгоднее сделать обновление старого компьютера, на котором трудится аналог Ryzen 5 1600Х. В этом случае за каких-то 20 тысяч можно превратить старую систему в современную без лишних трат.

Core i5-12400 позиционируется как конкурент Ryzen 5 5600X, хотя на самом деле таковым не является. Здесь и производительность ниже, и потенциал гораздо скромнее. Поясним, с Core i5-12400 вы можете просто собрать достойный игровой компьютер. На этом всё, а выше вы уже убедились, что Ryzen 5 5600X в этом плане намного универсальнее. Не забывайте о силе бренда, а вообще берите то, что вам нравится больше всего, ведь с хорошей видеокартой разница не превысит 5%. Если вы хотите сэкономить, то можно взять Core i5 12400F. Он идёт без системы охлаждения, поэтому как следует посчитайте реальную выгоду. 

Ryzen 5 5600G за 18 тысяч остаётся самым настоящим бестселлером. Здесь вам и достаточно высокая производительность, и 6 ядер, и неплохая цена, не говоря уже о наличии быстрой интегрированной графики. На основе Ryzen 5 5600G можно экспериментировать с ценой сборки, а также попробовать сэкономить, ведь в условиях санкций нужно заботиться о судьбе каждого потраченного рубля. Приятно то, что процессор уже идёт с системой охлаждения, а значит ничего докупать не придётся.

Всего 13 тысяч стоит Core i5-11400F. Это очень неплохая цена, ведь вы покупаете игровой процессор предыдущего поколения, который не имеет проблем с раскрытием видеокарты и будет работать на самых дешёвых материнских платах. Он не требовательный, а комплектный кулер сделает вашу сборку ещё выгоднее. Помните, что встроенного графического чипа здесь нет, поэтому это камень для игровых станций. Просто докупите неплохую видеокарту, а всё остальное поручите Core i5-11400F. Кстати, за последнее время этот процессор очень сильно подешевел (до 25%), что сделало его значительно привлекательнее в глазах потенциальных покупателей. 

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Для самых бюджетных геймеров есть Core i3-12100F. Помните, что это самый простой процессор текущего поколения, поэтому не стоит требовать от него невозможного. Здесь низкие тактовые частоты, всего 4 ядра и нет кулера в комплекте. Также здесь нет и встроенной графики, но зато скрыт высокий игровой потенциал. Мы советуем вам не тратиться на материнскую плату и оперативную память. Возьмите самые популярные модели из низкого ценового сегмента. Никакого разгона и экспериментов, ведь Core i3-12100F просто работает.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-11400f
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