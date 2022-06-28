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Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
Пропускная способность памяти окажется даже ниже, чем на GeForce RTX 3080
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Есть мнение, что для обеспечения хороших продаж товар должен быть просто качественный. Что же, можно с полной уверенностью заявить, что это заблуждение, поскольку в современном мире всем заправляет маркетинг. Вы покупаете те или иные бренды газировки, жевательной резинки и даже средств гигиены только потому, что вам посоветовал актёр с рекламы. В данном случае не так важно, каким образом эта информация к вам дошла, ведь есть билборды, реклама в браузере, на сайтах и в торговых сетях. Куда бы вы не пошли, вас постоянно преследуют незнакомые вам люди, рассказывая о невероятных качествах продукции, о который вы ранее даже не слышали. 

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Маркетинг влияет на ваш выбор постоянно, но бывает и так, что даже крупные компании экономят на рекламе. Казалось бы, кому как ни NVIDIA забрасывать нас роликами о непревзойдённой производительности видеокарты GeForce RTX 3050, вот только ничего подобного не происходит. Несмотря на это из каждого утюга вы слышите постоянные упоминания о Дженсене Хуанге и новом поколении графических чипов. Что же, интернет устроен таким образом, что работникам сайтов нужно о чём-то писать, ну а инсайдеры постоянно дают возможность генерировать всё новые темы, ведь слухи множатся с огромной скоростью. Ну а сам Дженсен Хуанг прекрасно понимает происходящее. Он уже много раз мог бы раскрыть теоретический прирост мощности на видеокартах следующего поколения, ну или хотя бы успокоить геймеров, заверив их в том, что покупать блок питания на 1000 Вт не придётся. Несмотря на это руководство NVIDIA молчит, ведь информационный шум крайне выгоден и позволяет продавать продукцию с минимальной рекламой. 

Сегодня у нас очередная утечка. Мы не знаем, насколько она правдоподобна, но это и не важно, ведь до официального релиза мы так и будем пребывать в неведении. На этот раз речь идёт о графическом чипе GeForce RTX 4080, который поступит в продажу осенью 2022 года. Инсайдеры уверяют, что это будет настоящее разочарование для геймеров. Всё дело в том, что новинка окажется всего на 30% быстрее GeForce RTX 3080, что вступает в прямое противоречие с теорией о двукратном росте производительности. Вполне возможно, что на этот раз инсайдеры ближе всего подошли к правде. Обратите внимание на таблицу ниже. Там даны наиболее достоверные данные о количестве ядер CUDA, которые во многом и определяют теоретическую производительность.

Как видите, в GeForce RTX 4080 наблюдается 18% рост ядер, при этом инженеры решили использовать скромную 256-битную шину, что явно не пойдёт на пользу пропускной способности, а в результате некоторые показатели окажутся даже ниже, чем на существующей сегодня GeForce RTX 3080. Удивителен и выбор видеопамяти, ведь вместо продвинутой GDDR6X, здесь GDDR6, которая используется в менее производительных решениях. Также сообщается, что геймеры получат 16 Гб видеопамяти на скорости 18 Гбит/с, а теплопакет не превысит 420 Вт. Есть мнение, что всё самое интересное оставили для предполагаемой GeForce RTX 4080 Ti, которая поступит в продажу только в 2023 году. 

Также инсайдер подтвердил слухи о выпуске флагманов на базе 4-нм технологического процесса. Очевидно, что это позволит получить преимущество перед серией Radeon RX 7000, которая полагается на 5 нанометров. Утверждается, что в текущем году в продажу поступит только 3 графических чипа (GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070), ну а менее дорогие решения придётся подождать до 2023. Здесь нет никаких сюрпризов, поэтому геймерам, которые предпочитают менее дорогие видеокарты, рекомендуем запастись терпением. Ну и мы не знаем, сколько NVIDIA попросит за новые видеокарты, которые пока выглядят как очередная эволюция и не несут революционных перемен. 

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Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
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6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
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#видеокарты #geforce rtx 4080
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