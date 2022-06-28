Вполне возможно, что глобальная экономика продолжит падать, а значит криптозима не за горами

Весь 2021 год мы слышали фантастические истории о скором подорожании Биткоина до 100 000 долларов. Большую часть времени даже самые большие оптимисты отказывались верить в подобные глупости, но уже осень стало ясно, что цифровое золото разогналось не на шутку. Если не вдаваться в подробности, то всё было хорошо до тех пор, пока американские финансисты вдруг не узнали, что экономика страны находится в кризисе. Криптовалюты пошли вниз, а в начале 2022 года падение только усилилось. Уже в марте главным фактором стала политическая напряжённость, а глобальные рынки до сих пор не могут определиться с тем, в какую сторону им идти. Поддержки от ФРС нет, а ведь американские компании уже привыкли, что в подобных ситуациях их накачивают нарисованными триллионами долларов. Покупательская способность растёт, а экономические показатели продолжают бить рекорды. Увы, но на этот раз янки придётся придумывать новый способ выхода из кризиса.

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Вообще причин для падения курса Биткоина множество, но в данном случае есть и другие вопросы. Аналитики отмечают, что один из главных ударов пришёлся по майнерам. Так, после падения курса цифрового золота ниже 20 000 долларов доходность на популярном оборудовании Antminer S9 достигла отрицательных значений. Проще говоря, сегодня заниматься добычей Биткоинов невыгодно, ведь во многих странах вы потратите на электричество больше, чем заработаете. Как результат крупные майнеры начали распродавать накопленные монеты, а в июне наблюдается небывалый приток Биткоинов на рынок. Реального выхода у майнеров нет, ведь им нужно не только оплачивать розетку, но и поддерживать сотни и даже тысячи единиц дорогостоящего оборудования в рабочем состоянии. По итогам мая доходность добычи снизилась на 80%, а ведь некоторые аналитики ещё и вещают о скором приходе криптозимы.

Одновременно с этим эксперты занимаются тщательным изучением графиков. Мы не будем усложнять материал скользящими и кривыми метриками, поэтому резюмируем. Есть мнение, что Биткоин сильно недооценён, а его реальная стоимость с учётом всех рыночных показателей должна находиться на отметке в 44 000 рублей. Критиковать такую позицию можно сколько угодно, но суть в том, что оценки аналитиков и реальное положение вещей – это две большие разницы. В первом случае выводы делаются на основе полученных за долгое время данных. Это как прогноз погоды, когда синоптики прогнозируют дождь только потому, что вероятность его появления при аналогичных условиях всегда была высока. Ну а во втором случае реальная цена строится не только на графиках, но и на макроэкономических показателях глобальной экономики.

В связи с этим эксперты отмечают, что в 2022 году Биткоин очень сильно зависит от биржевых показателей, а значит есть несколько возможных сценариев. Оптимистичный расклад событий предлагает запастись терпением, а также покупать криптовалюту, ведь сегодня мы находимся на глобальном дне. Как только волна негатива пройдёт, а экономика начнёт восстанавливаться, Биткоин ощутимо подорожает, что позволит инвесторам увеличить свой капитал в несколько раз. Но это только один вариант развития событий, ведь пока есть все основания ожидать ухудшения экономических показателей стран ЕС и США. Как следствие – снижение потребительского спроса, резкое падение производства и непопулярные меры, позволяющие остановить падение. В такой ситуации ожидать роста криптовалют не приходится. Биткоин показал себя как крайне ненадёжное средство для хранения денег. При этом потери настолько огромны, что вы можете недосчитаться 2/3 начального капитала. Гораздо выгоднее в такой ситуации инвестировать в реальный сектор экономики. Ну а обычные люди чаще всего покупают предметы первой необходимости, электронику или вкладываются в недвижимость.

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Стоит отметить, что на конец июня настроения аналитиков умеренно оптимистичные. Многие полагают, что уже вскоре наступит разворот. Привязки к срокам нет, но как только часть негативных факторов сойдут на нет, Биткоин может снова пойти вверх. Или не может, но об этом аналитики предпочитают не говорить. Источник.