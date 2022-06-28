GeForce RTX 3080@12Гб оказалась слишком быстрой

Иногда случается, что производители процессоров или видеокарт выпускают крайне удачные модели. Очевидно, что инженеры не способны точно просчитать реальную производительность в ходе добавления или срезания части ядер, шейдеров и других составляющих современных чипов. В большинстве случаев теоретическая мощность всё же соответствует реальной, но случаются и сюрпризы. В качестве яркого примера можно привести процессор AMD Ryzen 3 3300X. Если вы уже забыли, то это был 4-ядерный скромный камень, который должен был стать самым производительным в своём сегменте, потеснив позиции Intel. Вот только вышла небольшая неприятность, ведь скромный бюджетник оказался в играх равен более дорогому Ryzen 5 3600, имеющему целых 6 ядер. Как только оплошность была выявлена, производство Ryzen 3 3300X остановили, а остатки вывели с рынка. Сегодня встретить этот камень почти невозможно.

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Примерно такая же ситуация случилась и с видеокартой GeForce RTX 3080@12Гб. Напомним, первая серия GeForce RTX 3080 получила скромные 10 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Несмотря на это производительность графического чипа была огромна, но уже в 2021 году инженеры NVIDIA начали экспериментировать с количеством ядер и шириной шины. В результате на свет появилась улучшенная версия GeForce RTX 3080, которая могла предложить геймерам уже 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, рост числа ядер CUDA между первой и второй серией незначительный, а вот пропускная способность памяти ощутимо возросла, что позволило обновлённой модели приблизиться к гораздо более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Если говорить о геймерах, которые плохо разбираются во всех этих тонкостях, то многие и вовсе не заметили подмены, вот только в последнее время цена на первую и вторую версию почти сравнялась, и покупатели начали брать модель, у которой на 2 Гб больше памяти.

Первая версия GeForce RTX 3080 раскупается плохо, поэтому NVIDIA решила воспользоваться старым добрым методом, убрав слишком удачную модель с рынка. Инсайдеры сообщают, что графический чип GA102-220 больше не производится, а все находящиеся на рынке запасы будут в наличии ограниченное количество времени. Также отмечается, что причина не только в конкуренции с обычной версией GeForce RTX 3080, но и в сложностях позиционирования GeForce RTX 3080 Ti. Всё дело в том, что GeForce RTX 3080@12Гб в разрешении 4К почти не отличается по количеству кадров в секунду со старшей версией, поэтому знакомые с положением вещей пользователи обращают внимание на более выгодный вариант.

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Но не стоит списывать со счетов приближение релиза серии Ada Lovelace. На данный момент ничего не известно о прекращении производства других графических чипов, но ближе к выходу такие новости могут появиться. Если вы забыли, то во второй половине 2020 года NVIDIA снизила выпуск видеокарт серии GeForce RTX 2000 до минимума, что только ухудшило позиции компании во время криптобума. Сегодня ждать возвращения Эфира к высоким позициям не приходится, но повторения дефицита видеокарт никто не хочет. Скорее всего, на этот раз NVIDIA предпочтёт плавно выводить отдельные модели с рынка, а после оставит только самые прибыльные. Поскольку GeForce RTX 3080@12Гб предлагает более широкую шину и 12 Гб видеопамяти при равнозначной цене, то нет ничего удивительного в том, что она менее выгодна в производстве. Кстати, в российских магазинах ситуация с ценой GeForce RTX 3080@12Гб аналогичная. Именно поэтому, если вы планировали купить мощную видеокарту, то стоит обратить внимание именно на уходящую с рынка модель.