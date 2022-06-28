Пять самых популярных видеокарт в магазине Ситилинк

За долгое время, что мы публикуем обзоры видеокарт, многие наши читатели уже стали экспертами. Обычные пользователи разобрались с ценовыми сегментами, узнали о причинах высоких цен и медленном падении стоимости, а также многих других вещах. И всё же всегда есть тот, кто впервые слышит о новом поколении графических чипов, ничего не знает о необходимости покупки перспективных моделей и важности качественных систем охлаждения. Именно эту информацию вы сможете увидеть в одном из наших следующих материалов, а пока уделим внимание нестандартной теме.

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Итак, обычно мы рассказываем об оптимальных решениях в том или ином сегменте, но сегодня пойдём другим путём. Дело в том, что в Ситилинк есть список популярных моделей за сутки, которые вызвали наибольший интерес у потенциальных покупателей. Вполне возможно, что перечень покажется вам несуразным, но он полностью отвечает реальности, поэтому оставим его в оригинальном виде. Единственное изменение касается моделей на одном и том же графическом чипе. Нет смысла описывать одинаковую видеокарту несколько раз.

В понедельник 27 июня в магазине Ситилинк чаще всего покупали GeForce GTX 1050 Ti. Стоит такая видеокарта 16 тысяч рублей и может заинтересовать геймеров, которые привыкли довольствоваться нетребовательными играми. К примеру, если вы днями зависаете в онлайн-шутерах, либо бегаете по GTA, то нет смысла тратить десятки тысяч рублей на флагманы. Да, GeForce RTX 3080 Ti будет выдавать 300 кадров в секунду, но всё это лишь цифра, а в реальности вам хватит и 60 fps. GeForce GTX 1050 Ti можно назвать устаревшей, поэтому такая видеокарта подойдёт только тем, кто действительно не играет в новинки 2022 года.

GeForce RTX 2060 SUPER – это совершенно другой уровень, ведь здесь вы получаете 256-битную шину и 8 Гб скоростной видеопамяти. Рассчитывать на 2К не приходится, ведь весь свой потенциал видеокарта подрастеряла, но в 1080р ещё много лет будет оставаться актуальна. В начале 2022 года GeForce RTX 2060 SUPER являлась одной из самых дефицитных видеокарт. Происходило это из-за высокого хешрейта, что давало выгоду в майнинге Эфира. Сегодня, когда фермеры стремительно избавляются от дешевеющего оборудования, GeForce RTX 2060 SUPER возвращается к рекомендованной цене.

Если у вас мало денег, но очень хочется играть в новые игры, берите GeForce GTX 1650. Стоит такое удовольствие 19 тысяч рублей, при этом с разрешением 1080р видеокарта дружит далеко не всегда. В случае, если речь зайдёт о новых блокбастерах, то стоит изменить разрешение дисплея на 720р, а качество графики на среднее или низкое. Рассчитывать на потенциал глупо, ведь ничем подобным здесь не пахло даже в момент выхода GeForce GTX 1650 в продажу.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce GTX 1660 Ti. Видеокарта расходится как горячие пирожки и обойдётся вам в 33 тысячи рублей. Запаса прочности хватит для запуска всех игр в 1080р на высоких настройках графики, а 6 Гб видеопамяти позволят справляться даже с самыми сложными сценами без просадок. Видеокарта имеет отличное соотношение между ценой и производительностью, а картину дополняет высокая энергоэффективность. GeForce GTX 1660 Ti нетребовательна и будет работать даже в самой бюджетной сборке.

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В число популярных входит и GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта может похвастать отличным потенциалом, но и стоит немалые 57 тысяч рублей. Если у вас есть столько денег на развлечения, то не стоит тянуть кота за хвост. В случае, если вы хотите сэкономить присмотритесь к чему-то подешевле из нашего списка. Важно понимать, что выбор видеокарты чаще всего сопряжён с компромиссом. Так, даже GeForce RTX 3060 Ti имеет массу ограничений, хотя многим и кажется чуть ли не самой лучшей видеокартой на планете. Ну и стоит добавить, что в топ популярных видеокарт нет ни одной модели производства AMD. Это слегка удивляет, ведь красные имеют лучшее соотношение между ценой и количеством кадров в секунду в играх.