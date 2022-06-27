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Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
За 18 тысяч можно взять Ryzen 5 5600G с одним из самых мощных интегрированных графических чипов на рынке
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Ещё пять лет назад купить процессор было куда проще, чем сегодня. Больше 4 ядер у Intel встретить было нельзя, а AMD плелась в хвосте технологического прогресса. Со временем обе компании ощутимо нарастили количество ядер, поэтому в настоящее время можно взять как скромный Core i3-12100 на 4 ядра, так и монструозный 16-ядерный Ryzen 9 5950 ХТ. В итоге многие геймерам неясно, сколько ядер нужно для игр, а сколько для рабочих задач. Всё смешалось, а производители уже задумались над тем, чтобы продавать нам больше ядер под правильным соусом. Тот же Core i9-12900K получил 16 ядер, а вот Core i9-13900K сможет рассчитывать на 24 ядра, где за реальную производительность будут отвечать всё те же 8 больших ядер, а для количества и красивого маркетинга добавят 16 малых ядер.

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Очевидно, что всё это усложнение сделано для того, чтобы мы платили больше денег только потому, что цифра 24 выглядит внушительнее, чем 16. Что же, пока агрессивный маркетинг зверствует, мы предлагаем вам остановиться на наиболее популярной категории процессоров, где есть всё необходимое не только для решения рабочих задач, но и запуска игр. Прежде всего хотим обратить ваше внимание на Ryzen 7 5700G. За 23 тысячи вы получаете 8 ядер с тактовой частотой до 4.6 ГГц и интегрированную графику в комплекте. Благодаря последнему пункту можно и вовсе позабыть о необходимости покупать дискретную видеокарту, ведь c популярными шутерами и World of Tanks графический чип справляется отлично. Если у вас уже есть совместимая система, то можно просто заменить процессор, а в будущем докупить видеокарту, ведь Ryzen 7 5700G имеет внушительный потенциал и раскроет любой графический чип.

Всего за 22 тысячи можно положить начало производительному игровому компьютеру. Core i5-12500 не такой быстрый, как старшие процессоры, но имеет минимальные требования к материнской плате, а значит не потребует больших вложений. В то же время этот процессор относится к последнему поколению, поэтому в играх способен показать себя с лучшей стороны. Если у вас есть сомнения, то стоит изучить тесты, а мы заметим, что Core i5-12500 часто покупают любители компактных сборок, ведь для этого камня не нужна большая система охлаждения.

Core i5-11600K стоит столько же, но предназначается для оверклокеров. Если вы не планировали использовать разгонный потенциал этого процессора, то лучше возьмите что-то другое. Ну а всем остальным советуем докупить флагманскую материнскую плату, оперативную память с низкими таймингами и скоростную видеокарту. Только в этом случае вы почувствуете реальный прирост количества кадров в секунду в ваших любимых играх. Ну и не забывайте, что без хорошего охлаждения разогнать вообще ничего не получится.

Оптимальным решением может стать Ryzen 5 5600X. Это бессменный лидер топов продаж, поэтому относиться к нему снисходительно не стоит. Производительности 6-ядерного камня достаточно для решения любых задач, ну а с хорошей видеокартой он и вовсе способен выжать из игр всё до последнего fps. При этом нет никакой нужды покупать дорогую материнскую плату и другие компоненты. Берите бюджетный комплект на DDR4-3200 и народном чипсете В450. В итоге цена окажется невысокой, а главную скрипку доверьте видеокарте. Если у вас завалялась лишняя система охлаждения, то можно купить Ryzen 5 5600X дешевле 20 тысяч рублей в комплектации ОЕМ.

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Ну и для самых экономных есть Ryzen 5 5600G. Здесь чистая производительность процессора немного ниже, чем на Ryzen 5 5600X, но главное преимущество кроется в низкой цене и наличии встроенной графики. Как и в случае более дорогого Ryzen 7 5700G, можно обойтись без покупки видеокарты, что позволит ощутимо сэкономить на сборке. Если вы изначально планировали взять отдельную видеокарту, то покупать Ryzen 5 5600G не следует. Он как минимум на 10% уступает модели Ryzen 5 5600X, а экономия в несколько тысяч рублей явно не стоит такой потери. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 5600x
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