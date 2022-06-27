Рекомендованная цена Radeon RX 6500 XT стартует с 17 000 рублей

Все покупатели видеокарт делятся на несколько категорий. Первые – отдают предпочтение NVIDIA. Эти ребята готовы переплачивать за бренд и чаще всего даже не смотрят в сторону красного лагеря, заведомо считая продукцию инженеров AMD хуже. Вторые – не имеют предпочтений, делая выбор на основе соотношения между ценой и производительностью. Чаще всего эти ребята покупают продукцию AMD, поскольку видеокарты NVIDIA всегда дороже конкурентов, находящихся в той же ценовой категории. Бывают и исключения, но связаны они со скидками в том или ином магазине. Скорее всего, количество тех, кто покупает только видеокарты AMD мизерно, но есть и геймеры, для которых вообще не имеет значение бренд и производительность. Эти пользователи полагаются на советы друзей, поэтому повлиять на их выбор крайне сложно.

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Если вы относите себя ко второй категории, то сегодня мы предлагаем как следует изучить предложения российских магазинов. Цены там ощутимо просели, а значит стоит присмотреться к наиболее выгодным предложениям. Начнём с Radeon RX 6900 XT. В кои-то веки эта видеокарта подешевела ниже 100 000 рублей, поэтому стала не только конкурентной, превосходя аналоги NVIDIA, но и крайне выгодной. Так, флагман AMD сегодня можно купить за 94 610 рублей. Если сравнить это с ценами на GeForce RTX 3090, то вы экономите как минимум 70 тысяч, при этом вы получаете почти такую же производительность в играх. В последние годы игровые движки развиваются медленно, а количество новых релизов снижается. Скорее всего, многие игровые студии ждут выхода следующего поколения графических чипов и криптозимы, что позволит геймерам купить видеокарту по рекомендованной стоимости. Что же, если вы готовы ждать ещё 5 месяцев, то мы не станет вас уговаривать, ну а для тех, кто устал от томительного ожидания – есть Radeon RX 6900 XT.

Radeon RX 6800 XT за 80 тысяч рублей – это ещё одно выгодное предложение. В играх производительности этой видеокарты даже больше, чем достаточно для запуска игр в 4К, а потенциал превышает все самые смелые ожидания. Дело в том, что AMD поставила в эту видеокарту 16 Гб видеопамяти, при этом перед нами прямой конкурент обновлённого графического чипа GeForce RTX 3080 второго поколения. Производительность здесь идентичная, цена у Radeon RX 6800 XT на 20 тысяч ниже, а видеопамяти на 4 Гб больше. Вот и думайте, что покупать.

За 66 тысяч можно взять Radeon RX 6800. Здесь всё тот же высокий уровень производительности, позволяющий запускать игры в 4К, но намного ниже цена. Прямым конкурентом выступает GeForce RTX 3070 Ti, вот только у Radeon RX 6800 всё те же 16 Гб видеопамяти и немного ниже цена. Получается, что сегодня вся линейка флагманов выстроилась таким образом, что стоимость продукции AMD выгоднее не только по чистой стоимости, но и по производительности. Красные не жалеют видеопамяти, при этом выпускают энергоэффективные модели, имеющие низкие требования и создающие меньше шума во время работы.

А вот в нижнем ценовом сегменте баллом правит GeForce RTX 2060 SUPER. Здесь сплошные преимущества и низкая стоимость с полным отсутствием конкурентов. Так, за 32 400 рублей вы получаете отличный уровень производительности, которого будет достаточно для 1080р ещё на очень много лет. При желании можно поэкспериментировать с 2К, но требовательные проекты 2022 года и тем более 2023 потребуют снизить настройки графики до средних. От игры к игре визуальные потери будут разниться, поэтому смысл в подобной покупке остаётся.

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Ну и совершенно внезапно ниже рекомендованного уровня упала цена на Radeon RX 6500 XT. Напомним, перед вами вызвавший ожесточённые споры графический чип, получивший высокую цену и нестабильную производительность. Так, при условии наличия интерфейса PCIe 4.0 на вашем компьютере можно получить очень неплохую видеокарту с высоким потенциалом. А вот владельцам старых процессоров лучше поискать что-то подороже, ведь падение количества кадров достигает 15%. Ну и мы впервые видим, чтобы Radeon RX 6500 XT стоила дешевле рекомендованных 17 тысяч рублей, с чем вас и поздравляем.