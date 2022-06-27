Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
Сроки перехода на PoS остаются неизвестны
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Несмотря на то, что криптовалюты стали крайне популярным средством накопления и приумножения денег, есть масса проблем, не позволяющих цифровым активам выйти вровень с Visa и MasterCard. На самом деле интеграция криптовалют в международную финансовую систему только началась, а самые популярные монеты грешат детскими болезнями. К примеру, нужно избавиться от огромного давления на экологию, производимого майнингом. Биткоин и Эфир работают согласно так называемому доказательству работы (PoW), а переход на Proof of Stake (PoS) уже много лет не уходит с заголовков технических изданий, но так и не получил точных сроков.

реклама

Но и это ещё не всё, ведь есть проблема с высокими комиссиями, которые платят держатели криптовалют за переводы. К примеру, осенью 2021 года плата за газ в сети Эфира достигала сотен долларов, а значит использовать эту монету в реальной жизни просто невозможно. Разработчики пытались бороться с комиссиями, но пока всё пришло только к тому, что часть монет продолжает сжигаться, а пользы от этого нет никакой. Не стоит забывать о существовании слабого места в системе Эфира, ведь пропускная способность по вводу-выводу там в разы меньше аналогов на Visa и MasterCard. Получается, что изменения назрели, но далеко не все понимают необходимость перемен, не говоря уже о том, что майнеры и вовсе не поддерживают нововведения. На самом деле это логично, ведь фермеры инвестировали в оборудование десятки и даже сотни миллионов долларов, поэтому будут препятствовать отказу от привычных механизмов всеми доступными им средствами. Именно по этой причине ожидать в ближайшие годы даже обсуждения перехода Биткоина на PoS не приходится, ну а Эфир может сделать это уже в 2022 году. Или нет, здесь единой точки зрения нет.

Какое-то время назад был составлен план, позволяющий реализовать переход на PoS относительно безболезненно. Главная хитрость состояла в Бомбе сложности. Так, алгоритм должен был привести к постепенному снижению доходности майнинга за счёт увеличения времени выпадения блока с монетами. Реальные доходы фермеров должны были начать снижаться, что привело бы к исходу части майнеров в другие криптовалюты или полному отказу от добычи цифровых активов на видеокартах. В какой-то момент, когда прибыльность фермерства должна была снизиться, к делу мог подключиться и сам PoS, предполагающий активацию массового стейкинга. Напомним, это на начало лета 20% всей эмиссии Эфира было заблокировано в тестовой сети Beacon Chain. Очевидно, что держатели решили, что благодаря этому удастся получить дополнительные проценты. Пока монеты остаются заблокированы, а ситуация вызывает множество вопросов. Эксперты отмечают, что даже если переход на PoS случится осенью 2022 года, разработчики разрешат вывести средства только через полгода или больше. Всё дело в опасении резкого обесценивания Эфира, поскольку многие захотят получить свои монеты при первой возможности.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Тим Бейко и Виталик Бутерин делают противоречивые заявления, а сроки постоянно передвигаются. Вполне возможно, что ключевое слияние действительно близко. Дело в том, что на прошлой неделе была запущена очередная тестовая сеть Sepolia Beacon Chain. Эксперты поясняют, что благодаря тесту разработчики смогут разобраться с возможными ошибками и получить ценные данные о последствиях слияния. Нет никаких сведений о том, является ли текущая тестовая сеть финальной или разработчики проведут ещё несколько попыток подстелить соломку. Как бы там ни было, но на этот раз команда разработчиков настроена решительно. Так, даже Тим Бейко попросил не покупать новых видеокарт, ну а переход на PoS приведёт к снижению энергопотребления на 99%, а также ощутимо увеличит пропускную способность сети. Комиссии упадут, польза от криптовалюты в реальной жизни станет выше, хотя к этому моменту Эфир может подешеветь, но это уже другая история. Важен сам факт, что Sepolia Beacon Chain стала очередной вехой на пути к самым масштабным изменениям за всю историю существования Эфира.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир #pos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
В США начала работу биткоин-ферма на солнечных батареях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
33
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
80
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
22
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
38
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
8
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
29
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
39
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
10
Утечка: для CoD Modern Warfare II готовят режим-аналог Escape from Tarkov
4
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
7
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
23
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
39
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
72
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
После обновления King Arthur Knight’s Tale «сбросила вес» более чем в три раза
3
Samsung Galaxy S23 не получит камеру под дисплеем
+
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
18
В США начала работу биткоин-ферма на солнечных батареях
1

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
87
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
42
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
25
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
49
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
30
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
12
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
2

Сейчас обсуждают

Kasyan
12:19
>Аренда головного офиса на территории Бизнес Центра "Крылатские Холмы" заканчивается 1-го сентября, продлевать ее мелко-мягкие не планируют, а освобождающиеся площади займут наши китайские партнеры из...
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Маша Фролова
12:19
ты точно не понял)))
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Sheshenbek
12:17
Он ещё примерно 2 месяца назад купил, и был очень расстроен когда пока его процессор доехал он стоит 14k, покупал он вроде бы его за 16 к. Спрашивал тут у всех как сделать возврат, но потом он передум...
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Kasyan
12:17
Корыто, которому 40 лет!
Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
Obscury
12:17
Сейчас бы не понимать разницу между дефолтом по внешним долгам и дефолтом по своим социальным обязательствам перед своими гражданами. Ну действительно буквы одинаковые вот и будем триггериться просто ...
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Kasyan
12:16
Я где читал, что запад и США спаслись за счет того, СССР распался и они вывезли наши ресурсы за бесценок, по сути они отстрочили своё банкротство.
Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
Sheshenbek
12:14
Это дверь в баню, буду отбивать её или в паркеткой, или пластиком Саму баню Я очень хорошо сделал и предбанник тоже
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Человек Паук
12:14
Это статья блумберга ебанушка
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Александр Железняк
12:12
C какого сортира дверь спи...л?))
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Kasyan
12:12
Ой помню как радовались всякие блохеры, как Тинькофф под санкции не попал! Надеюсь эта кабала-деньги загнется как можно быстрее.
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем