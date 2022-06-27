Сроки перехода на PoS остаются неизвестны

Несмотря на то, что криптовалюты стали крайне популярным средством накопления и приумножения денег, есть масса проблем, не позволяющих цифровым активам выйти вровень с Visa и MasterCard. На самом деле интеграция криптовалют в международную финансовую систему только началась, а самые популярные монеты грешат детскими болезнями. К примеру, нужно избавиться от огромного давления на экологию, производимого майнингом. Биткоин и Эфир работают согласно так называемому доказательству работы (PoW), а переход на Proof of Stake (PoS) уже много лет не уходит с заголовков технических изданий, но так и не получил точных сроков.

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Но и это ещё не всё, ведь есть проблема с высокими комиссиями, которые платят держатели криптовалют за переводы. К примеру, осенью 2021 года плата за газ в сети Эфира достигала сотен долларов, а значит использовать эту монету в реальной жизни просто невозможно. Разработчики пытались бороться с комиссиями, но пока всё пришло только к тому, что часть монет продолжает сжигаться, а пользы от этого нет никакой. Не стоит забывать о существовании слабого места в системе Эфира, ведь пропускная способность по вводу-выводу там в разы меньше аналогов на Visa и MasterCard. Получается, что изменения назрели, но далеко не все понимают необходимость перемен, не говоря уже о том, что майнеры и вовсе не поддерживают нововведения. На самом деле это логично, ведь фермеры инвестировали в оборудование десятки и даже сотни миллионов долларов, поэтому будут препятствовать отказу от привычных механизмов всеми доступными им средствами. Именно по этой причине ожидать в ближайшие годы даже обсуждения перехода Биткоина на PoS не приходится, ну а Эфир может сделать это уже в 2022 году. Или нет, здесь единой точки зрения нет.

Какое-то время назад был составлен план, позволяющий реализовать переход на PoS относительно безболезненно. Главная хитрость состояла в Бомбе сложности. Так, алгоритм должен был привести к постепенному снижению доходности майнинга за счёт увеличения времени выпадения блока с монетами. Реальные доходы фермеров должны были начать снижаться, что привело бы к исходу части майнеров в другие криптовалюты или полному отказу от добычи цифровых активов на видеокартах. В какой-то момент, когда прибыльность фермерства должна была снизиться, к делу мог подключиться и сам PoS, предполагающий активацию массового стейкинга. Напомним, это на начало лета 20% всей эмиссии Эфира было заблокировано в тестовой сети Beacon Chain. Очевидно, что держатели решили, что благодаря этому удастся получить дополнительные проценты. Пока монеты остаются заблокированы, а ситуация вызывает множество вопросов. Эксперты отмечают, что даже если переход на PoS случится осенью 2022 года, разработчики разрешат вывести средства только через полгода или больше. Всё дело в опасении резкого обесценивания Эфира, поскольку многие захотят получить свои монеты при первой возможности.

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Тим Бейко и Виталик Бутерин делают противоречивые заявления, а сроки постоянно передвигаются. Вполне возможно, что ключевое слияние действительно близко. Дело в том, что на прошлой неделе была запущена очередная тестовая сеть Sepolia Beacon Chain. Эксперты поясняют, что благодаря тесту разработчики смогут разобраться с возможными ошибками и получить ценные данные о последствиях слияния. Нет никаких сведений о том, является ли текущая тестовая сеть финальной или разработчики проведут ещё несколько попыток подстелить соломку. Как бы там ни было, но на этот раз команда разработчиков настроена решительно. Так, даже Тим Бейко попросил не покупать новых видеокарт, ну а переход на PoS приведёт к снижению энергопотребления на 99%, а также ощутимо увеличит пропускную способность сети. Комиссии упадут, польза от криптовалюты в реальной жизни станет выше, хотя к этому моменту Эфир может подешеветь, но это уже другая история. Важен сам факт, что Sepolia Beacon Chain стала очередной вехой на пути к самым масштабным изменениям за всю историю существования Эфира.