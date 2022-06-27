Пока дефолт существует только в головах Bloomberg, но уже в ближайшее время факт могут подтвердить американские рейтинговые агентства

Представьте себе ситуацию: вы вместе с вашим соседом Васей решили взять в долг у зажиточной соседки кругленькую сумму. Договорились выплатить всё через 10 лет и тут же начали осваивать полученные деньги. В этот момент Вася взял ещё десять кредитов, хорошенько пощипав всех соседей, но поскольку парень всегда носит с собой нож, то отказать ему не решился никто. На самом деле Вася добрый малый и берёт новые кредиты только для того, чтобы возвращать старые. Очень уж ему не хочется работать. Ну а вы исправно вносили оплату за свой кредит, пока не перешли дорогу Васе. Он вытащил свой нарисованный ночью диплом экономиста и заявил о том, что вы банкрот, потребовал у всех соседей перестать давать вам деньги в долг, а сам отказался возвращать немалую сумму, которую раньше брал под обязательства. Спорить с Васей – себе дороже, поэтому народ вокруг помалкивает.

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Вот примерно такая же ситуация сформировалась на международном поле. Парни из США решили, что им всё дозволено, занимаясь попрошайничеством денег и рисованием триллионов долларов, а после сбрасывая свои экономические трудности соседям, которые годами пытаются выйти на докризисный уровень. Часто парни из США и вовсе занимаются открытым грабежом. Например, вы знали о том, что западные банки конфисковали 150 миллиардов долларов у Ливии. При это деньги являлись резервным фондом при кровавом тиране Каддафи. После многочисленных революций и военных действия страна разорена, а щедрый дядюшка Сэм вернул всего 20 миллиардов. Остальные потом, когда в Ливии построят демократию. Точно такая же ситуация и с так называемыми «деньгами Януковича», которые так и не вернулись в Украину. Словом, белые воротнички явно ведут нечестную игру, окончания которой пока не видно.

Напомним, 27 мая Россия должна была выплатить 100 миллионов долларов суверенного долга. Это те самые евробонды, платежи по которым шли с иностранных счетов, и которые заблокировали в США. Поскольку дядюшка Сэм никогда не возвращает конфискованных денег, то и на этот раз старый пройдоха решил присвоить себе 300 миллиардов денег из резервного фонда РФ. Платить по бондам нужно, вот только реальных возможностей сделать это почти нет. В результате было принято решение о создании хитроумной схемы, позволяющей решить проблему малой кровью. Так, кредиторам предлагалось создать счёт в российском банке, куда перечислились 100 миллионов долларов в рублях, а после их можно вывести в любой удобной валюте по курсу. Первая выплата таким образом могла состояться ещё 27 мая, а вторая и третья 23 и 24 июня соответственно. Такой порядок не нарушает обязательств, но лишь немного усложняет жизнь держателям бондов. Лучше, чем ничего.

Что же, судя по всему, кредиторы попались принципиальные, поскольку за 100 миллионами так никто и не пришёл. Сделать прямой перевод Центробанк не может, а сегодня новостное агентство Bloomberg радостно сообщило том, что России объявлен дефолт. При чём ситуация такова, что это первый дефолт за 100 лет, ведь в последний раз такое наблюдалось в 1918 году. Даже в США пока предпочитают не давать внятных комментариев. Эксперты в России полагают, что в худшем случае может быть объявлен выборочный дефолт. Всё дело в том, что это первый раз в мировой истории, когда деньги у страны есть, но выплаты не проходят из-за внешних сил, препятствующих подобному решению. Отмечается, что государственный долг РФ составляет всего 100 миллиардов долларов, а правительство готово обслуживать его даже без учёта замороженных средств. Несмотря на это даже с этим возникают трудности, ну а как проблема решится, мы узнаем уже в ближайшие дни.

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Сам по себе дефолт в условиях санкций не так страшен, но может негативно сказаться на финансовом имидже России, подорвав доверие инвесторов. Мало того, есть вероятность того, что на страны, поддерживающие РФ, будет оказываться дополнительное давление, ну а статус банкрота явно не пойдёт на пользу международной торговле. Ну и не забывайте о том, что дефолт объявляет тот самый Вася, который задолжал всему миру и никогда никому ничего не вернёт. Как бы это комично не выглядело, но пока именно этот парень контролирует большую часть финансовых потоков планеты. Почитать больше вы можете по ссылке. Откройте новое окно в режиме инкогнито.