За 70 тысяч рублей можно купить GeForce RTX 3070 Ti

Чаще всего на выбор видеокарты влияет её стоимость. Предположим, что ваш бюджет позволяет купить что-то до 50 тысяч рублей, вот только минимальный приемлемый уровень стартует с 60 тысяч, а значит налицо прямое несоответствие между потребностями и возможностями. Можно попытаться пойти на компромисс со своими запросами, снизив разрешение дисплея либо графические настройки. Многие геймеры именно так и поступают, вот только бывает и так, что энтузиасты предпочитают одолжить или взять видеокарту в кредит вместо поиска альтернативных решений.

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Ну а бывает и так, что вместо непростого выбора между скоростью и компромиссом геймеры и вовсе отказываются от покупки. Этот способ нам не кажется логичным, ведь постоянно выходят новые модели, а старые выводятся из продажи. Да, через пару лет за те же деньги вы купите намного более скоростную видеокарту, вот только и требования к играм растут, а всё это время вы просидели в ожидании чуда. Именно поэтому, если денег не хватает, то мы рекомендуем выбрать компромиссный вариант.

В данном материале мы разберём видеокарты, стоимость которых не превышает 70 000 рублей. Вполне возможно, что за 80 тысяч можно взять что-то намного лучше, но раз уж мы решили идти на компромисс, то начать предлагаем с GeForce RTX 3070 Ti. Никто не сказал, что это медленная или плохая видеокарта. Наоборот, большинство геймеров не сможет себе позволить ничего столь мощного ещё очень долго. И всё же, если вы хотели купить видеокарту для игры в разрешении 4К, то с GeForce RTX 3070 Ti придётся слегка повозиться с настройками. В целом же, если учитывать, что GeForce RTX 3080 Ti стоит около 100 тысяч, то экономия 30 тысяч рублей не кажется такой нелогичной, а высокие настройки графики и вовсе мало отличимы от максимальных.

Radeon RX 6800 – это бодрый конкурент указанного выше графического чипа. Производительность здесь выше, количество видеопамяти больше, а потребление энергии ниже. Словом, плюсов очень много, поэтому есть все основания купить именно эту видеокарту. По сравнению с более дорогими флагманами вы почти ничего не теряете, поскольку можно с лёгкостью запускать все игры в 4К на максимальных графических настройках. В то же время, количество кадров в секунду будет явно не выше 60 единиц, но ведь вы помните, что мы начали с компромисса? Увы, но имея всего 70 тысяч рублей вам не обойтись без умения гордо смотреть в глаза владельцам GeForce RTX 3090 Ti. На изображении выше можно увидеть, что за последние два месяца Radeon RX 6800 скинула половину стоимости, что может стать сигналом к действию для экономных геймеров.

С GeForce RTX 3060 Ti мы окончательно закрепляемся в разрешении 2К. Сегодня эта видеокарта тянет все игры на ультрах, а за 57 тысяч у NVIDIA нет ничего быстрее. Немного расстраивает экономия руководства компании, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. И всё же, пока нет игр, которым в 2К нужно больше, а за следующие два года выйдет целых два поколения графических чипов, поэтому можно будет выбрать что-то помощнее.

Radeon RX 6700 XT немного быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но имеет один ощутимый недостаток: красный шильдик AMD на коробке. Если вы спокойно относитесь к продукции красной команды, то мы предлагаем как следует изучить сравнительные тесты. В трассировке лучей побеждает NVIDIA, но в реальных играх выигрыш за Radeon RX 6700 XT. Ну и если отталкиваться от перспективы, то 12 Гб на видеокарте AMD выглядят намного интереснее, чем 8 Гб у GeForce RTX 3060 Ti.

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GeForce RTX 3060 сегодня не кажется оптимальным выбором, поскольку стоит всего на 5 тысяч рублей дешевле старшего графического чипа. В то же время, если у вас монитор с разрешением 1080р, то нет никакого смысла в переплате. Берём GeForce RTX 3060 и получаем скоростную видеокарту с высоким потенциалом, ведь здесь вас ждут 12 Гб памяти, что может пригодиться в самых требовательных играх уже завтра.