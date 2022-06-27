Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
За 70 тысяч рублей можно купить GeForce RTX 3070 Ti
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Чаще всего на выбор видеокарты влияет её стоимость. Предположим, что ваш бюджет позволяет купить что-то до 50 тысяч рублей, вот только минимальный приемлемый уровень стартует с 60 тысяч, а значит налицо прямое несоответствие между потребностями и возможностями. Можно попытаться пойти на компромисс со своими запросами, снизив разрешение дисплея либо графические настройки. Многие геймеры именно так и поступают, вот только бывает и так, что энтузиасты предпочитают одолжить или взять видеокарту в кредит вместо поиска альтернативных решений.

реклама

Ну а бывает и так, что вместо непростого выбора между скоростью и компромиссом геймеры и вовсе отказываются от покупки. Этот способ нам не кажется логичным, ведь постоянно выходят новые модели, а старые выводятся из продажи. Да, через пару лет за те же деньги вы купите намного более скоростную видеокарту, вот только и требования к играм растут, а всё это время вы просидели в ожидании чуда. Именно поэтому, если денег не хватает, то мы рекомендуем выбрать компромиссный вариант.

В данном материале мы разберём видеокарты, стоимость которых не превышает 70 000 рублей. Вполне возможно, что за 80 тысяч можно взять что-то намного лучше, но раз уж мы решили идти на компромисс, то начать предлагаем с GeForce RTX 3070 Ti. Никто не сказал, что это медленная или плохая видеокарта. Наоборот, большинство геймеров не сможет себе позволить ничего столь мощного ещё очень долго. И всё же, если вы хотели купить видеокарту для игры в разрешении 4К, то с GeForce RTX 3070 Ti придётся слегка повозиться с настройками. В целом же, если учитывать, что GeForce RTX 3080 Ti стоит около 100 тысяч, то экономия 30 тысяч рублей не кажется такой нелогичной, а высокие настройки графики и вовсе мало отличимы от максимальных.

Radeon RX 6800 – это бодрый конкурент указанного выше графического чипа. Производительность здесь выше, количество видеопамяти больше, а потребление энергии ниже. Словом, плюсов очень много, поэтому есть все основания купить именно эту видеокарту. По сравнению с более дорогими флагманами вы почти ничего не теряете, поскольку можно с лёгкостью запускать все игры в 4К на максимальных графических настройках. В то же время, количество кадров в секунду будет явно не выше 60 единиц, но ведь вы помните, что мы начали с компромисса? Увы, но имея всего 70 тысяч рублей вам не обойтись без умения гордо смотреть в глаза владельцам GeForce RTX 3090 Ti. На изображении выше можно увидеть, что за последние два месяца Radeon RX 6800 скинула половину стоимости, что может стать сигналом к действию для экономных геймеров.

С GeForce RTX 3060 Ti мы окончательно закрепляемся в разрешении 2К. Сегодня эта видеокарта тянет все игры на ультрах, а за 57 тысяч у NVIDIA нет ничего быстрее. Немного расстраивает экономия руководства компании, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. И всё же, пока нет игр, которым в 2К нужно больше, а за следующие два года выйдет целых два поколения графических чипов, поэтому можно будет выбрать что-то помощнее.

Radeon RX 6700 XT немного быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но имеет один ощутимый недостаток: красный шильдик AMD на коробке. Если вы спокойно относитесь к продукции красной команды, то мы предлагаем как следует изучить сравнительные тесты. В трассировке лучей побеждает NVIDIA, но в реальных играх выигрыш за Radeon RX 6700 XT. Ну и если отталкиваться от перспективы, то 12 Гб на видеокарте AMD выглядят намного интереснее, чем 8 Гб у GeForce RTX 3060 Ti.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

GeForce RTX 3060 сегодня не кажется оптимальным выбором, поскольку стоит всего на 5 тысяч рублей дешевле старшего графического чипа. В то же время, если у вас монитор с разрешением 1080р, то нет никакого смысла в переплате. Берём GeForce RTX 3060 и получаем скоростную видеокарту с высоким потенциалом, ведь здесь вас ждут 12 Гб памяти, что может пригодиться в самых требовательных играх уже завтра.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
30
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
67
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
52
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
22
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
34
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
29
Энтузиасту удалось безопасно снять теплораспределительную крышу процессора Ryzen 7 5800X3D
17
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
8
Рендеры RTX 4090 появились в сети
15
Первые тесты Core i9-13900K показали 20% прирост в синтетических тестах и низкие результаты в играх
14
Утечка: для CoD Modern Warfare II готовят режим-аналог Escape from Tarkov
4
Oukitel WP19 с самым большим аккумулятором на 21 000 мАч поступил в продажу с 50% скидкой
+
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
DDR5-10224: новый рекорд достигнут при помощи особого модуля памяти
6
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
Samsung Galaxy S23 не получит камеру под дисплеем
+
После обновления King Arthur Knight’s Tale «сбросила вес» более чем в три раза
3
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
14
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
48

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
85
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
44
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
28
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
9
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
2
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
6

Сейчас обсуждают

VictoR_VK
01:28
Wwr22 перелогинься обратно, или ты Васильев пастух и подтиратель задницы за wwr22?
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
Муж_ЗАГЛOTA
01:22
4 мес. и 87 лет, ну как-то не очень! -> есть к чему стремиться)))
Поддерживающие Украину страны стали мишенью русских хакеров по данным Microsoft
Kutuz
01:22
Поделюсь небольшим лайфхаком - на работе однажды хотел старую видюху обслужить у которой просто паста засохла настолько, что радиатор не отклеивался. Чтобы хотя бы тем же спиртом отмочить засохшую тер...
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
Муж_ЗАГЛOTA
01:19
ни чё се Арестант, как запел))) бывают просветление в темной головешке?
Поддерживающие Украину страны стали мишенью русских хакеров по данным Microsoft
Муж_ЗАГЛOTA
01:15
одно и тоже лицо, но типа мы все не в курсе?
3080 Ti почти за 100 тр и 6800XT за 70 - цены на видеокарты продолжают снижаться
Муж_ЗАГЛOTA
01:15
не обижайся на телку 40 летнюю )))
3080 Ti почти за 100 тр и 6800XT за 70 - цены на видеокарты продолжают снижаться
Kutuz
01:14
это дело случая. вручную распределив ты получаешь гарантированно оптимальный результат, а не доверяешься случаю куда там этот шлепок выдавит, хватит ли в нём пасты или не хватит, или на материнку выда...
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
super619
01:11
Когда-то Пентиум и Атлон были "топовыми" настольными процессорами. А когда-то и само словосочетание "Ge Force" уже означало производительный продукт для игр и мультимедиа. Вот оно как бывает в жизни.
Появились изображения видеокарты GeForce GTX 1630 в исполнении Colorful
Муж_ЗАГЛOTA
01:09
да не мешай развлекаться нюхачам -> они вот-вот скоро-скоро ПОБЕДЮВ! весь развитый мир помогает им, содержит их, а они ничего не могут -> кроме, как бегать по парадам в Киеве, а теперь в Варшаве)))) П...
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
Гоогле Гооглев
01:07
Смешно читать такие новости, после того , как посмотришь цены, на ку
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем