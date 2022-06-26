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Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
Остаётся либо продавать видеокарты, либо монеты, что ведёт к прямым потерям инвестиций
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Сегодня майнеры находятся в трудном положении. Буквально месяц назад Эфир стоил в 2 раза дороже, а совсем недавно курс криптовалюты опускался ниже 900 долларов. После очередного вливания миллиардов долларов, Китам удалось немного поднять стоимость Эфира, но все усилия могут оказаться бесполезными. Эксперты указывают в сторону приближающегося экономического кризиса, ну а финансовая система США и вовсе трещит по швам. Инфляция нарастает, а решить проблему за счёт эмиссии уже не выйдет. Пока кредиторы продолжают скупать трежерис, но всё больше стран склоняются к необходимости наполнения резервного фонда за счёт мультивалютных накоплений. Словом, рынок криптовалют штормит, а хороших решений нет.

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Эксперты Bloomberg отмечают, что в крайне сложном положении находятся майнеры, которые покупали новое оборудование под залог уже существующих ферм. Как сообщается, за последние 7 месяцев цены ASIC-ов снизилась на 47%, а значит сегодня фермеры не только столкнулись со сложностями с возвратом кредитов из-за падения курса криптовалюты, но и из-за невозможности выгодно реализовать часть железа. Закономерным итогом стала массовая распродажа накоплений, собранных майнерами за многие месяцы. К примеру, Core Scientific вынуждена была слить 2000 Биткоинов по низкой цене, а Bitfarms Ltd и вовсе продала 3000 монет. Часть компаний готовится к объявлению дефолта, тогда как другие находятся в поисках рефинансирования. Эксперты уверены, что дальнейшее снижение курса Биткоина может привести к массовому банкротству гигантских ферм, многие из которых копают цифровое золото уже 5 лет. Согласно инсайдерским данным, общая задолженность крупных майнеров перед инвесторами доходит до 4 миллиардов долларов, что ставит под сомнение дальнейшее существование индустрии в прежнем виде.

Всё это последствия масштабного экономического кризиса, но многие эксперты уверены, что падение реального сектора будет только нарастать, а значит криптовалюты будут дешеветь и дальше. И в это время мы слышим о том, что некоторые майнеры скупают видеокарты, ожидая подорожания Эфира и возврата инвестиций в самое кратчайшее время. Сегодня мы разберём доходность нескольких сильно подешевевших видеокарт, а начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Согласно подсчётам калькулятора майнинга на 3 часа дня 26 июня, усреднённый предположительный доход за месяц достигнет 24 доллара с учётом стоимости электричества. Получается, что работающая GeForce RTX 3060 Ti даст вам скромные 1300 рублей за 30 дней. Дешевле 56 тысяч найти такую видеокарту в Ситилинк нам не удалось, а значит вернуть вложения получится за 43 месяца.

Следом на очереди GeForce RTX 3080 Ti. В ходе взлома алгоритма LHR, майнерам покорились немалые 120 MH/s, благодаря чему доходность за месяц составила 43 доллара или 2330 рублей. Сегодня цена видеокарты GeForce RTX 3080 Ti составляет 110 тысяч рублей (на 7 тысяч ниже рекомендованной на старте продаж), а значит вернуть вложения вам удастся за 47 месяцев. Может показаться, что всё не так уж и плохо, ведь инвестиции в любой бизнес отрабатываются годами, вот только есть несколько больших проблем. Во-первых, курс Эфира нестабилен. Если он обвалится ниже 1000, или закрепится на отметке 600 долларов на длительное время, то ваши доходы автоматически упадут в 2 раза, а значит и время возврата вложений удвоится. В то же время, над Эфиром навис переход на PoS, в результате которого традиционный майнинг и вовсе будет остановлен. Скорее всего, случится это только к концу 2022 года, но при текущем курсе вам удастся отработать только седьмую или восьмую часть.

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3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
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3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
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Мы не рекомендуем сегодня вкладывать деньги в покупку новых видеокарт с целью создания фермы по добыче Эфира. Есть слишком много минусов и подводных камней, а обстановка на рынке криптовалют не внушает оптимизма. А ведь мы ещё и не упомянули о сложностях с криптовалютным законодательством. Так, в США и ЕС хотят взять на карандаш каждый перевод. Делается это под красивыми лозунгами, но в реальность за этим стоит желание ограничить переводы из России, а также получить полный контроль над финансовым сектором, который ещё недавно стоил 3 триллиона долларов. Ну а между тем эксперты отмечают, что пока политики пытаются обуздать криптовалюты, майнерам приходится несладко. Продавать видеокарты невыгодно, продавать монеты глупо, а значит нужно искать альтернативные источники дохода, поскольку любое из решений ведёт к прямым убыткам.

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#видеокарты #майнинг #эфир
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