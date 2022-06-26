Добывать энергию будут из попутного газа, который раньше просто сжигался

Когда речь заходит о критике Биткоина, то в первую очередь мы слышим голос политиков. Именно этих ребят беспокоит тот факт, что криптовалюты были созданы для конкуренции фиатным деньгам, а значит представляют потенциальную опасность для экономики. Одновременно с этим проводятся попытки контролировать потоки цифровых активов, сделав переводы централизованными, а покупку и продажу прозрачной. В первую очередь это позволит обезопасить рынок криптовалют, поскольку сегодня там скопилось невероятное количество мошенников. Но больший интерес для государств представляют финансовые потоки, с которых можно брать налоги, что позитивно влияет на наполнение бюджета.

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Не менее важны проблемы экологии. Майнинг Биткоинов тратит так много электроэнергии, что по потреблению электричества все фермеры обгоняют большинство развитых стран. При этом сложность сети увеличивается, число майнеров будет расти, а негативное влияние на экологию становиться всё более заметным. Обычно защитники фарминга говорят о том, человечество тоже потребляет энергию, а заводы и фабрики и вовсе загрязняют окружающую среду на несколько порядков сильнее, чем криптовалюта. Всё это так, вот только мы говорим о неизбежных выбросах, связанных с жизнедеятельностью людей и развития общества, тогда как майнинг Биткоинов ничего не производит, кроме виртуальных монет.

И вот здесь можно услышать голос фермером, которые добывают цифровое золото с помощью зелёной энергетики. Речь идёт об использовании возобновляемых источников, в число которых входит ветряная, солнечная и другие виды чистой энергетики. Если верить экспертам, то сюда можно смело отнести и сжигание попутного газа, являющегося побочным продуктом добычи нефти. Ранее огромное количество этого ресурса сжигалось с целью повышения безопасности месторождений, ну а в ближайшее время «Газпром нефть» вместе с компанией BitRiver будет использовать газ для выработки электричества. При этом представители «Газпром нефть» указывают на то, что не планирует расширять сферу деятельности на криптовалюты, а лишь займётся возвращением попутного газа в круговорот чистой энергетики.

Со своей стороны BitRiver обещает предоставить достаточное количество мощностей, способных эффективно распорядиться полученным таким образом электричеством. Эксперты отмечают, что сжигание попутного газа наносит вред экологии, тогда как использование его для генерации энергии позитивно скажется как на выбросах в окружающую среду, так и откроет доступ к дешёвой чистой энергетике. Напомним, BitRiver выступает в роли дата-центра, размещая на закрытых предприятиях огромное количество техники для майнинга Биткоинов и Эфира. Мощности централизованны и располагаются близко к электростанциям, что позволяло снизить энергозатраты. В связи с переходом на попутный газ, расходы BitRiver могут снизиться. Это станет отличным подспорьем, поскольку недавно компания попала под американские санкции. В результате иностранные компании обеспокоены происходящим и планировали разорвать партнёрское соглашение. Поскольку ввозить подобную технику из РФ нельзя по закону, то иностранным майнерам придётся всё это продавать в России с дисконтом.

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В настоящее время судьба этого оборудования неизвестна, но использования чистой энергетики становится настоящим трендом. Например, часть американских фермеров с гордостью заявляет о получении электричества из гидроэлектростанций. А вот в Европе майнинг постепенно сдаёт позиции, поскольку падение курса Биткоина приводит к тому, что добывать криптовалюты становится всё менее выгодно. Для владельцев менее энергоэффективного оборудования проблема уже актуальна, поскольку доходы превышают расходы на поддержание железа в рабочем состоянии и плату за электричество.