GeForce RTX 3080 Ti стоит всего 100 000 рублей

Текущие серии графических чипов NVIDIA и AMD вышли в 2020 году. Обычно, спустя год после этого производители сбрасывают цены на часть своей продукции, что позволяет геймерам купить скоростные видеокарты с неплохой скидкой. В 2021 году всё было так печально, что ни о каких скидках не было и речи, а самые выгодные предложения стоили в 2 раза дороже рекомендованный стоимости. К началу 2022 начали появляться первые скидки, и только после ощутимого падения курса Эфира аналитики начали фиксировать снижение цен. Сегодня в прессе то и дело появляется информации о том, что стоимость отдельных моделей вернулась к рекомендованным отметкам, а майнеры приступили к распродаже своих ферм с большим дисконтом.

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В России своя атмосфера, ведь майнеры медленно сбрасывают оборудование, а торговые сети придерживают товар. Некоторые графические чипы радуют скидками, но в большинстве случаев цены далеки от рекомендованных. В данном материале мы изучим интересные предложения на 25 мая, ну а нравится вам конечная стоимость или нет, вы уже решайте самостоятельно.

С нашей точки зрения, самым оптимальным соотношением между реальным количеством кадров в секунду и ценой обладает GeForce RTX 3080 Ti. Фактически, за 100 000 рублей вы получаете максимальный уровень производительности в самых требовательных играх, а отставание от более дорогой GeForce RTX 3090 минимально. Если задуматься, что флагман необходим исключительно в рабочих задачах, тогда как 24 Гб в играх явно излишни. Ну и не забывайте, что на момент появления в российской рознице GeForce RTX 3080 Ti получила рекомендованный ценник на уровне 117 тысяч рублей. Получается, что на фоне падения курса Эфира стоимость игровой видеокарты опустилась ниже официальной.

65 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3070 Ti. Использовать эту видеокарту в разрешении 4К можно, но не нужно. Если речь идёт о нетребовательных играх, то всё будет в полном порядке, а вот в блокбастерах 2022 года гораздо проще перейти на 2К, где можно получить максимальный уровень графики за свои деньги. Поскольку всего 2.7% геймеров обладают мониторами с разрешением 4К, то мы крайне советуем обратить внимание на эту видеокарту. Кстати, рекомендованная цена в РФ на начало продаж была установлена на отметку 58 тысяч рублей. Поскольку модель производства MSI получила продвинутую систему охлаждения, то можно сказать, что цена действительно вернулась к рекомендованной.

За 51 тысячу можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта легко справляется со всеми играми в 2К, но не стоит забывать, что графические настройки придётся установить на высокие. В перспективе вам будут доступно народное 1080р, но главный бонус здесь всё же цена. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3080 Ti выглядит привлекательно, но с GeForce RTX 3060 Ti вы платите в 2 раза меньше, а получаете отличную графику и высокую производительность.

Перемещаясь вниз по ценовой цепочке, мы обнаруживаем GeForce RTX 2060 Super за 39 тысяч рублей. Это довольно мощная видеокарта, которая буквально создана для требовательных игр. Если вам интересно, как будет выглядеть GeForce RTX 3060 Ti через 2 года, то обратите внимание на GeForce RTX 2060 Super. Увы, но время не щадит видеокарты, ну а благодаря оптимальному выбору можно неплохо сэкономить. Учтите, что больше 60% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р, поэтому GeForce RTX 2060 Super ещё долго будет оставаться актуальной.

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За 32 тысячи можно взять GeForce RTX 3050. Назвать эту видеокарту оптимальной у нас не поворачивается язык, но и на роль аутсайдера она не тянет. В пользу выбора говорит наличии 8 Гб видеопамяти и трассировка лучей. Также GeForce RTX 3050 может предложить уровень настроек ультра во всех играх в 1080р, но имеет узкую 128-битную шину. По производительности она слегка не дотягивает до GeForce RTX 2060 Super, но и стоит дешевле. Словом, выбирайте то, что вам кажется выгоднее. Если денег немного, то GeForce RTX 3050 станет вашей лучшей подругой на долгие годы.