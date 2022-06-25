Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
GeForce RTX 3080 Ti стоит всего 100 000 рублей
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Текущие серии графических чипов NVIDIA и AMD вышли в 2020 году. Обычно, спустя год после этого производители сбрасывают цены на часть своей продукции, что позволяет геймерам купить скоростные видеокарты с неплохой скидкой. В 2021 году всё было так печально, что ни о каких скидках не было и речи, а самые выгодные предложения стоили в 2 раза дороже рекомендованный стоимости. К началу 2022 начали появляться первые скидки, и только после ощутимого падения курса Эфира аналитики начали фиксировать снижение цен. Сегодня в прессе то и дело появляется информации о том, что стоимость отдельных моделей вернулась к рекомендованным отметкам, а майнеры приступили к распродаже своих ферм с большим дисконтом.

реклама

В России своя атмосфера, ведь майнеры медленно сбрасывают оборудование, а торговые сети придерживают товар. Некоторые графические чипы радуют скидками, но в большинстве случаев цены далеки от рекомендованных. В данном материале мы изучим интересные предложения на 25 мая, ну а нравится вам конечная стоимость или нет, вы уже решайте самостоятельно.

С нашей точки зрения, самым оптимальным соотношением между реальным количеством кадров в секунду и ценой обладает GeForce RTX 3080 Ti. Фактически, за 100 000 рублей вы получаете максимальный уровень производительности в самых требовательных играх, а отставание от более дорогой GeForce RTX 3090 минимально. Если задуматься, что флагман необходим исключительно в рабочих задачах, тогда как 24 Гб в играх явно излишни. Ну и не забывайте, что на момент появления в российской рознице GeForce RTX 3080 Ti получила рекомендованный ценник на уровне 117 тысяч рублей. Получается, что на фоне падения курса Эфира стоимость игровой видеокарты опустилась ниже официальной.

65 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3070 Ti. Использовать эту видеокарту в разрешении 4К можно, но не нужно. Если речь идёт о нетребовательных играх, то всё будет в полном порядке, а вот в блокбастерах 2022 года гораздо проще перейти на 2К, где можно получить максимальный уровень графики за свои деньги. Поскольку всего 2.7% геймеров обладают мониторами с разрешением 4К, то мы крайне советуем обратить внимание на эту видеокарту. Кстати, рекомендованная цена в РФ на начало продаж была установлена на отметку 58 тысяч рублей. Поскольку модель производства MSI получила продвинутую систему охлаждения, то можно сказать, что цена действительно вернулась к рекомендованной.

За 51 тысячу можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта легко справляется со всеми играми в 2К, но не стоит забывать, что графические настройки придётся установить на высокие. В перспективе вам будут доступно народное 1080р, но главный бонус здесь всё же цена. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3080 Ti выглядит привлекательно, но с GeForce RTX 3060 Ti вы платите в 2 раза меньше, а получаете отличную графику и высокую производительность.

Перемещаясь вниз по ценовой цепочке, мы обнаруживаем GeForce RTX 2060 Super за 39 тысяч рублей. Это довольно мощная видеокарта, которая буквально создана для требовательных игр. Если вам интересно, как будет выглядеть GeForce RTX 3060 Ti через 2 года, то обратите внимание на GeForce RTX 2060 Super. Увы, но время не щадит видеокарты, ну а благодаря оптимальному выбору можно неплохо сэкономить. Учтите, что больше 60% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р, поэтому GeForce RTX 2060 Super ещё долго будет оставаться актуальной.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

За 32 тысячи можно взять GeForce RTX 3050. Назвать эту видеокарту оптимальной у нас не поворачивается язык, но и на роль аутсайдера она не тянет. В пользу выбора говорит наличии 8 Гб видеопамяти и трассировка лучей. Также GeForce RTX 3050 может предложить уровень настроек ультра во всех играх в 1080р, но имеет узкую 128-битную шину. По производительности она слегка не дотягивает до GeForce RTX 2060 Super, но и стоит дешевле. Словом, выбирайте то, что вам кажется выгоднее. Если денег немного, то GeForce RTX 3050 станет вашей лучшей подругой на долгие годы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #geforce rtx 3080 ti #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймерские видеокарты становятся доступнее в РФ – Radeon RX 6700 XT скинула до 50% цены за 2 месяца
Плагин AMD FSR 2.0 для Unreal Engine 4 и 5 теперь доступен разработчикам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне больше не смогут получать обновления Windows
144
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
5
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
8
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
12
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
19
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
27
При покупке новой Lada Granta 2022 клиент обязан подписать документ о невыезде на ней в Европу
51
Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
20
Энтузиасту удалось безопасно снять теплораспределительную крышу процессора Ryzen 7 5800X3D
11
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
48
России грозит технический дефолт – сможет ли страна выполнить обязательства перед инвесторами
26
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ пошли вниз на фоне падения курса доллара до 53 рублей
11
Relic празднует 25-летие переизданием Armor of Heroes
2
RTX 3080 подешевели ниже 90 тысяч рублей в российской рознице
10
Инсайдер kopite7kimi рассказал о характеристиках RTX 4070, 4080 и 4090 и сроках выхода
13
Яндекс выложил нейросеть YaLM 100 в открытый доступ на GitHub
3
Геймерские видеокарты становятся доступнее в РФ – Radeon RX 6700 XT скинула до 50% цены за 2 месяца
10
Первые тесты Core i9-13900K показали 20% прирост в синтетических тестах и низкие результаты в играх
8
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
1
Рендеры RTX 4090 появились в сети
5

Популярные статьи

Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
64
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
12
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
6

Сейчас обсуждают

Алексей Сизиков
20:29
Сюжета в 1й части как такового не было, была только атмосфера, все остальное было ужасным, слепленным на коленке.
5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
ахахах
20:26
у нас только ледокольный флот у единственной страны в мире есть.Хохлам кстати бриты в кредит продали свой списанный ледокол,чтоб те лёд кололи в чёрном море
Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
Алексей Сизиков
20:26
Они меняют локации игры, это будет либо окрестности Фукусимы,либо местность вокруг Тримайл Айленд, в общем ЧАЭС не будет
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
Муж_ЗАГЛOTA
20:25
азОВЦЫ там точно будут))))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
Анатолий Павлюшин
20:25
Вот и я так бегал-бегал, а сюжет зашел в тупик. Обидно:(
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
Муж_ЗАГЛOTA
20:21
не мешай людям верить в сказки ))) создали искусственный ограничитель для одной цели, чтоб все фапали! И рассказывали всем, что биток обеспечен горелой ВК и впустую потраченной электроэнергией. Весь с...
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
Артём Николаев
20:20
И какой автомобиль можно купить за 320 тыс руб?)
Функцию автоматического проезда перекрёстков Tesla сейчас оценивает в $6000
ахахах
20:18
европа сидит на экономических крючках у пиндосов.А щас пиндосы сливают европу.Там у европы тоже ситуация патовая и как их поманить тёплой нефтью и газом,они и сами мечтают тут соскочить с пиндосовског...
Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
Rey.B.
20:13
Сказка для лохов, нет там такого ограничения. - Любое обновление софта может нарисовать любую цифру.
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
Муж_ЗАГЛOTA
20:13
Вы думаете, что золотишка слишком дофига???, как говна на фермах или у ШЕШИ??? Погуглите и отпишитесь мне пожалуйста! Сколько тонн золотишка во всем мире добыто и каков размер 1 слитка выйдет из всег...
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем