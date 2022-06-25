Медведи наступают, но эксперты не видят в этом реальной проблемы

Все вокруг знают о том, что Биткоин дешевеет, но мало кому известны причины этого явления. Сегодня мы поговорим не только о том, почему же цифровое золото штормит, но и рассмотрим перспективы развития криптовалют. Прежде всего нужно отметить, что нет единого фактора, который способствует падению стоимости того или иного актива. Это значит, что необходимо подходить к проблеме комплексно, чем мы и займёмся.

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Прежде всего эксперты указывают на пандемию коронавируса, которая привела к изменениям в социальной сфере по всему миру. Миллионы людей перешли на удалённую работу, получив больше времени для саморазвития. Одновременно с этим возникла острая необходимость поддержания экономики в развитых странах. Ничего умнее обычной эмиссии там не придумали, поэтому в руки обычных людей хлынули триллионы долларов. Деньги лились рекой, что способствовало резкому росту экономических показателей, покупательской способности в США и ЕС. Росла также и инвестиционная привлекательность сотен проектов, а настоящий бум ожидал технологические компании и криптовалюты. Вот только всё хорошее рано или поздно заканчивается. Менее чем за год триллионы долларов перелились в карманы ограниченного числа миллиардеров, а рынок начал сужаться. Совершенно внезапно выяснилось, что монетарная политика США оказалась безграмотной, а дальше рисовать доллары просто невозможно. Столь неутешительные данные ударили по рынку криптовалют, который больше не мог расти без масштабных вливаний со стороны инвесторов.

Одновременно с этим стало появляться всё больше данных о желании политиков в США и ЕС ограничить криптовалюты при помощи строгих законов, когда каждая монета будет контролироваться соответствующими ведомствами, а все держатели будут платить налоги и числиться на карандаше у властей. Подобные требования уже были озвучены правительством США, поэтому нет никаких сомнений, что всё идёт именно в этом направлении. Ну а завершилось всё глобальной политической напряжённостью, которая только ускорила рост инфляции и падение реального сектора экономики. ФРС США снова пошла простым путём, повысив ставку до 1.75% по итогам июня. Уже известно, что в июле проценты по кредитам вырастут до 2.5%, а вернуть ставку в норму планируют не раньше 2024 года. Вообще, есть и другие причины, но для общего развития хватит и этого.

Как вы знаете, на прошлой неделе курс Биткоина опускался ниже 20 тысяч долларов, тогда как Эфир и вовсе грозил уйти на дно, подешевев до 900 долларов. Эксперты полагают, что в ближайшее время рынок ждут очередные потрясения, а курсы основных криптовалют могут снизиться до новых минимумов. Может показаться, что это плохо, ведь инвесторы продолжат терять свои деньги, вот только аналитики полагают, что это нормальный процесс, способствующий оздоровлению отрасли. Всё дело в том, что во время бычьего ралли растут даже самые сомнительные собачьи токены, тогда как правление медведей сопровождается более разумной инвестиционной политикой. Компании учатся экономить, а стартапы финансируются не за красивое название, а только на основании действительно стоящего бизнес-плана и наличия технологической базы.

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Получается, что в ходе наступления криптозимы рынок цифровых активов действительно может ощутимо уменьшиться, но это принесёт гораздо больше пользы, ведь выживут единицы, а в будущем именно на основе этих криптовалют будет создана новая стратегия развития. В то же время Эксперты не советуют забывать о ключевой роли Биткоина. Возможно, в будущем появятся и другие конкуренты, но в настоящее время статус первой криптовалюты поддерживается ещё и за счёт крупных майнеров. В какой-то момент даже американские фонды начали централизованно добывать Биткоины. И здесь есть только один путь наращивания мощностей, ведь конкуренты не дремлют. Источник.