Radeon RX 6800 XT можно купить всего за 74 тысячи рублей

Многие наши читатели знают о том, что мы постоянно отслеживаем цены графических чипов на российском рынке. Поскольку моделей видеокарт слишком много, то нет никакой возможности рассмотреть сразу все. Именно поэтому в каждом из материалов можно увидеть несколько графических чипов, которые так или иначе относятся к одному из ценовых сегментов. Часто уложиться в рамки просто нереально, поскольку некоторые модели дешевеют очень стремительно. Именно поэтому возвращаясь от самого бюджетного сегмента к флагманам можно увидеть резкое падение стоимости, произошедшее всего за несколько дней.

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Сегодня мы попытаемся отойти от традиции, поскольку скидок действительно много. Именно поэтому мы предлагаем рассмотреть несколько наиболее выгодных по соотношению производительности и цены моделей без привязки к тому или иному сегменту. Начнём с самых дорогих и завершим на относительно бюджетных.

Radeon RX 6800 XT стоит 74 тысяч рублей, но в данном случае это вполне оправдано, поскольку перед нами один из самых перспективных графических чипов на рынке. Только вдумайтесь, флагманы NVIDIA стоят в 2 раза дороже, GeForce RTX 3080, которая должна конкурировать с видеокартой AMD прочно закрепилась на отметке выше 100 000 рублей, а любая более дешёвая модель не годится Radeon RX 6800 XT в подмётки. Всё это значит, что мы советуем вам не глядя брать эту видеокарту, если у вас есть острое желание купить флагман по самой выгодной цене на рынке. В пользу Radeon RX 6800 XT говорит наличие 16 Гб видеопамяти и высокая энергоэффективность.

Мы прекрасно понимаем, что многие фанаты NVIDIA глухи к резонным доводам о преимуществах продукции AMD. Специально для этих ребят мы хотели бы предложить GeForce RTX 3070 Ti. Увы, но эта видеокарта не может конкурировать с Radeon RX 6800 XT, поскольку намного медленнее. И всё же, только в стане зелёного лагеря есть волшебные лучики с правильным оттенком, а драйверы не имеют проблем и всегда работают без сбоев. Если вы считаете, что всё это верно, то без проблем сможете смириться с некоторым падением количества кадров на пустом месте. Вообще, GeForce RTX 3070 Ti – это просто отличная видеокарта, которая неплохо смотрится в своём ценовом сегменте, поэтому просто выбирайте то, что кажется вам более выгодным.

Сэкономить 14 тысяч можно, если вы купите GeForce RTX 3060 Ti. Перед вами просто мощная видеокарта, которая не хватает звёзд с неба, но прекрасно вписывается в существующую линейку. 57 тысяч за эту видеокарту кому-то может показаться слишком дорого, но не стоит забывать, что ещё полтора месяца назад она стоила все 100 000 рублей. GeForce RTX 3060 Ti буквально создана для игр в разрешении 2К. В будущем будут выходить более требовательные проекты, а значит придётся откатиться на 1080р. Произойдёт это очень нескоро, поэтому здесь можно ещё и упомянуть высокий потенциал GeForce RTX 3060 Ti.

Radeon RX 6700 XT самый настоящий рекордсмен, когда дело доходит до скидок. Нужно понимать, что менеджеры Ситилинк имели в виду, что 132 тысячи эта видеокарта стоила в апреле, поэтому дисконт и кажется таким ощутимым. Radeon RX 6700 XT слегка быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но разница не столь существенна, а в разрешении 2К на максимальных настройках графики обе видеокарты выдают примерно одинаковое количество кадров в секунду.

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Если вы хотите сэкономить, то самое время присмотреться к Radeon RX 6600. Никаких рекордных скидок нет только потому, что за последние полтора месяца эта видеокарта и без того подешевела чуть ли не в 2 раза. Запускать игры на Radeon RX 6600 в разрешении 2К не советуем, ведь даже производитель рекомендуем её для 1080р. И всё же, речь здесь идёт о наиболее требовательных тайтлах, ну а большинство менее именитых игр будут ещё много лет работать в 4К на максималках.