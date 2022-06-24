Есть ли смысл вообще покупать видеокарты для майнинга? Давайте разбираться

В последние недели мы всё чаще слышим о приходе криптозимы. Поскольку точно предсказать сроки и даже сам факт наступления такого события крайне сложно, то мы предлагаем остановится на том, что происходило в последние несколько месяцев. Как видите, ещё в апреле Эфир торговался на отметке в 3500 долларов, тогда как на прошлой неделе опускался ниже 900 долларов. Таким образом можно констатировать, что разница в курсе достигала четырёхкратных значений, а значит налицо не только падение доходов инвесторов, но и майнеров. Если вы купили какое-то количество монет на высоких позициях, то сегодня не лучшее время с ними расставаться. Эксперты полагают, что даже если курс обвалится ещё сильнее, лучше подождать до возвращения к максимальным позициям.

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В данном случае нужно понимать, что есть как противники, так и сторонники подобной теории. Предлагаем посчитать: вы купили 10 монет Эфира, потратив на это 35 000 долларов. Сегодня всё это можно реализовать за 12 тысяч долларов. Учтите, что курс немного вырос в последние дни, а до этого всё развивалось просто отвратительно. И всё же, налицо трёхкратная потеря вложений. Ну а теперь представьте, что вы прямо сегодня продадите свои десять монет, а через несколько месяцев курс обвалится до 400 долларов. На самом дне вы спокойно отправляетесь на биржу, покупаете уже 30 монет и ждёте палу лет. В 2024 или 2025 году Эфир дорожает до 5000 долларов, ну а вы не только вернёте инвестиции, но и неплохо заработаете, выручив 150 000 долларов. На самом деле всё это только выглядит просто, а на самом деле курс может и не вернуться к глобальному максимуму.

Но это только одна стратегия заработка, ведь есть люди, которые предпочитают вложениям в монеты, старый добрый майнинг. Несмотря на то, что в последнее время доходность обвалилась, некоторые из этих ребят всё ещё верят в возможность заработать нехитрым образом. Они скупают стремительно дешевеющие видеокарты, надеясь на рост курса в обозримом будущем. Известный майнер и блогер CryptoLeo уверяет, что есть масса подводных камней, а покупка видеокарты сопряжена с большим риском. Прежде всего он заявил, что уже сегодня он отдаёт с каждого доллара 76 центов за электричество. Поскольку майнер занимается бизнесом давно, то у него есть накопления, позволяющие ему держаться на плаву. Кроме того, он подключил ферму к солнечным панелям, генерирующим в сутки до 15 кВт. Ясно, что рассчитывать на сверхдоходы не приходится, но сам CryptoLeo не планирует бросать.

Между тем он советует нашим читателям не покупать новые видеокарты сегодня. Дело в том, что они имеют отвратительную окупаемость, но после полугода на ферме теряют значительную часть цены. Именно поэтому, если вы действительно решили войти в майнинг здесь и сейчас, то стоит обратиться на вторичный рынок. Не спешите, ведь видеокарты продолжают дешеветь, а на майнеров, которые распродают свои фермы, можно надавить. Кроме того, колебания Эфира приводят к панике, а очень многие майнеры купили свои видеокарты в кредит. В таком случае один из пользователей теряет крупную сумму, поскольку вынужден продавать своё оборудование намного дешевле, чем покупал. Ну а вы совершаете выгодную сделку. В то же время не стоит забывать, что цена Эфира может и дальше падать, что приведёт к сложностям с окупаемостью. Если вы не планируете извлекать прибыль, либо вообще не рассчитываете на быстрый возврат доходов, то можно не волноваться. Ну а любителям лёгких доходов входить в майнинг сегодня противопоказано.

Точно такая же ситуация и с теми, кто не имеет дополнительного дохода. Помните, что Эфир может перейти на PoS в самое ближайшее время, а майнинг перестанет существовать. При плохом (вполне реалистичном) сценарии ваши видеокарты и монеты обесценятся, а найти альтернативу Эфиру просто не удастся. Причина проста: нет смысла вообще что-то копать, когда это приносит мизерный доход. Ну а в итоге вы останетесь ни с чем. Помните, что мы вас предупреждали.

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