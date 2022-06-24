А ведь ещё совсем недавно купить Ryzen 7 5800X в российских магазинах дешевле 41 000 рублей было невозможно

Как понять, какой процессор вам нужен? К примеру, вы планируете собрать новый компьютер, но не можете себе позволить потратить на него целое состояние. В таком случае нужно детально подбить каждый компонент, высчитать его конечную стоимость и сложив всё это, выяснить, а хватит ли у вас средств на подобные радости жизни. Но прежде всего стоит определиться с процессором. Именно этот компонент задаёт тон всей системе. Очевидно, что с небольшим количеством оперативной памяти и медленным жёстким диском ваш компьютер останется в далёком прошлом, но всё это стоит не так дорого и легко подлежит замене. Что до процессора, то поставить новый значительно сложнее, а выбрав единожды платформу, придётся ещё много лет пожинать плоды или жалеть о последствиях.

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В данном случае не все представленные ниже процессоры можно назвать универсальными, но каждый из них имеет свою ценность в том или ином сегменте. Начнём с Ryzen 7 5800X. Этот процессор прошёл долгий путь от достаточно дорогого камня за 41 тысячу рублей, до выгодного середняка за 27 тысяч. На старте продаж он входил в тройку самых продаваемых камней на глобальном рынке, где до сих пор входит в пятёрку, а в некоторых странах даже занимает первое место. На базе скоростного 8-ядерника можно собрать как быстрый компьютер с разгонным потенциалом, так и бюджетную игровую станцию. В последнем случае просто докупите видеокарту помощнее, на у всё остальное сделает Ryzen 7 5800X. Не можем не указать, что по сравнению с начальной рекомендованной стоимостью на начало продаж в РФ, этот камень подешевел на 14 тысяч рублей.

Если вы хотели собрать нетребовательный системный блок на базе современного мощного процессора Alder Lake, то Core i5-12600 легко может стать вашим билетом в мир экономии без потери производительности. Берите недорогую материнскую плату, игнорируйте возможности разгона оперативной памяти, а видеокарту берите максимально скоростную по своим возможностям. Нет никаких сомнений, что этот процессор раскроет любую видеокарту, ну а об игровых возможностях Core i5-12600 вы прекрасно знаете и без нас. Добавим, что камень не нуждается в мощной системе охлаждения, а значит может стать сердцем тихой сборки в компактном корпусе.

Ryzen 7 5700G имеет все шансы стать самым популярным процессором среди любителей World of Tanks. Подумайте, купив этот камень вы получаете 8 быстрых ядер в придачу с самой быстрой интегрированной видеокартой на планете. Да, с новыми блокбастерами будет туго, но ведь вы экономите десятки тысяч рублей на дискретном графическом чипе. Обдумайте этот факт как следует, ведь далеко не всем геймерам интересны требовательные игры, а в будущем нет никаких сложностей просто докупить отдельную видеокарту. Мало ли, вдруг скоро наступит криптозима, и несчастные майнеры будут продавать видеокарты за гроши.

Core i5-11600K обладает отличным разгонным потенциалом и стоит относительно недорого. Мы не рекомендуем покупать этот камень, если вы не планируете брать оверклокерскую материнскую плату. В этом случае вы просто получите неплохой процессор без перспектив. Уж лучше возьмите Core i5-12600, сборка с ним окажется дешевле. Что до Core i5-11600K, то с правильным комплектом и разгоном он легко обойдёт более новый камень как в играх, так и требовательных рабочих приложениях.

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Ryzen 5 5600X уже почти два года остаётся бессменным лидером народного топа процессоров. Если у вас уже есть система на базе совместимого чипсета на сокете АМ4, то за 20 590 рублей вам удастся ощутимо улучшить производительность компьютера. Если вы собираете новый системный блок, то Ryzen 5 5600X легко раскроет потенциал любой видеокарты и не потребует от вас огромных вложений.