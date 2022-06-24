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Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
Внутри зонда установлен старый процессор с тактовой частотой до 233 МГц
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Судя по всему, многие крупные западные компании приняли окончательное решение уйти из России. Речь идёт не только о популярных брендах, выпускающих модную одежду, но и автопроизводителях, мебельных компаниях и ресторанах быстрого питания. Чаще всего руководство не афиширует потери от такого решения, но иногда в прессу попадают смешные 2% мирового рынка, вызывающие массу споров даже в западной прессе. Нет никаких сомнений, что столь незначительная сумма не заставила бы крупные бренды так долго раздумывать, но давление со стороны политиков нарастает, поэтому многие выбирают меньшее из зол. Но если на пути производителей реальной продукции могут встать разрушенные логистические связи, то создатели софта и вовсе в этой ситуации выглядят комично.

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Microsoft вначале объявила о своём уходе, после тихо вернулась, продолжая выполнять взятые на себя обязательства. После этого по сети поползли слухи о решении свернуть деятельность на территории России, а вчера стало известно, что граждане РФ, которые числились в команде инсайдеров, потеряли свой статус. Незадолго до этого пропала возможность скачивать образы Windows с официального сайта, а сегодня и вовсе пишут о полной отмене обновлений для всех российских IP-адресов. Отметим, что Microsoft действительно планирует покинуть российский рынок, но нигде не писала, об отказе обновлять пользовательские системы. Скорее всего, таких планов нет, поэтому мы предлагаем подождать официальных комментариев.

Ну а пока на Земле страсти вокруг Windows 10/11 только накаляются, на Марсе царит тишина и покой. Как стало известно, несколько дней назад орбитальная станция Mars Express получила обновление на базе давно вышедшей в тираж Windows 98. Напомним, аппарат был запущен ESA (европейское спутниковое агентство) ещё в 2003 году и включает зонд MARSIS, в задачи которого входит поиск воды на Красной планете. Представители ESA пишут, что благодаря обновлениям, удалось увеличить мощность сигнала, что позволит увеличить пропускную способность канала и ускорит обработку данных на борту станции. Это в свою очередь даст возможность оценить ранее неизученные области вокруг южного полюса. Специалисты уверены, что именно там можно встретить большие запасы воды в жидком состоянии. Неясно, увенчаются ли поиски влаги успехом, но на фоне земных дрязг, когда создаются искусственные барьеры для сотрудничества и изучения космоса, остаётся всё меньше шансов на мирное освоение Солнечной системы.

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Ну а для любителей технологических штучек предлагаем изучить разбор технических характеристик процессора, на котором основан Mars Express. Теоретически, с высокой долей вероятности там может находиться Apple PowerPC 750, который изначально использовался для компьютера Bondi Blue iMac. Он включал 1 ядро и мог похвастать тактовой частотой до 233 МГц. Именно такие процессоры используются в роверах NASA Curiosity и Perseverance. Вот только нет никаких подтверждений тому, что чип Apple поддерживал Windows 98. Основная причина выбора такого медленного процессора состоит в его способности противостоять радиации, но не исключено, что внутри расположен и более старый 80486, который установлен в телескопе Хаббл. Это скромный камень с тактовой частотой 25 МГц. Эксперты шутят, что какой бы процессор там не стоял, он способен запускать старые классические игры Ultima 7 и Doom. Последняя особенно интересна, поскольку события там происходят именно на Марсе.

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#космос #windows 98 #mars express
3
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Lurker-beta
13:49
Вот вы смеётесь. А я удивляюсь. Почему при современных монструозных СО, карты с водоблоками не выходят сразу? почему только через некоторое время после релиза новых карт, появляются версии с водоблока...
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Нешешбек
13:47
"а также перестанут приходить регулярные обновления для Windows." Автор идиот или специально разжигает. Речь идет только о версии Windows полученной для тестирования в рамках программы Insider.
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
Lurker-beta
13:46
Так там основа DOS. Думаю там максимально обрезанная 98я. Валится особо нечему.
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
Сергей Кожушко
13:45
3 пункт вообще не пункт для данного сайта. Я не знаю ни одного нормального овера, Который бы не мониторил темпу карты, не чистил бы её, не смазывал. не обслуживал и не пробовал бы гнать её (даже чисто...
Как купить видеокарту "с рук" правильно
Нешешбек
13:45
там не говорили про этого старого пердуна
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V
13:45
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