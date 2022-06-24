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России грозит технический дефолт – сможет ли страна выполнить обязательства перед инвесторами
24 июня нужно выплатить солидную сумму в долларах
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По прошествие почти четырёх месяцев после введения санкций уже нет никаких сомнений, что одна из главных надежд западного мира состояла в крушении российской экономики. Предполагалось, что стремительно дешевеющая национальная валюта утащит реальные доходы граждан на дно, а попытка Центробанка удержать рубль приведёт к истощению резервного фонда. В итоге валюты в РФ станет критически мало, а это сопряжено с рисками дефолта. Но одним только обрушением рубля дело не ограничивалось. Ощутимый ущерб имиджу страны должен был нанести так называемый технический дефолт. С этой целью США заблокировали валютные резервы страны, а после запретило осуществлять выплаты по внешнему долгу с использованием этих средств.

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24 июня должна состояться выплата держателям ценных бумаг «Россия-2028», а согласно условиям договора, сделать это можно исключительно в долларовом эквиваленте. Теоретически, если РФ не проведёт оплату, то получит льготный период, не превышающий 15 дней. В случае, если деньги на счета держателей ценных бумаг так и не поступят, РФ будет объявлен технический дефолт. Чиновники разного уровня высказывают различные мнения относительно дальнейшей судьбы государственного долга. Некоторые полагают, что выплачивать и вовсе ничего не нужно. Якобы, это обычное вымывание денег из страны, а сам технический дефолт стране не опасен. Все санкции уже были введены, поэтому можно игнорировать взятые на себя обязательства. Но есть и другой взгляд на вещи. Политики уверяют, что технический дефолт усложнит отношения России с партнёрами, которые отказались от использования санкций и продолжают торговать на равноправных условиях.

Решением вопроса стала так называемая «газовая схема». Держателям ценных бумаг предлагается открыть счёт в российском банке, на который будет перечислена сумма в рублях по курсу в долларах на день выплаты. После этого владелец имеет право вывести все средства в другой иностранный банк. Таким образом Россия избегает технического дефолта, инвесторы – свои деньги, а США – полное разочарование, ведь очередной план испортить жизнь РФ провалится. Эксперты полагают, что в первое время держатели ценных бумаг разделятся на несколько групп. Первые предпочтут воспользоваться предложением РФ, получив свои средства в полном объёме. Вторые наотрез окажутся от любых альтернативных решений, поскольку имеют связи с политическим истеблишментом США. Ну а третьи – предпочтут выждать. Эта группа внимательно изучит все риски, и только после этого выберет наиболее простой и безопасный путь.

Эксперты отмечают, что необходимость выплат по госдолгу связана не только с имиджевыми потерями, но и как доказательство стабильности российской экономики. Всё дело в том, что чаще всего держатели ценных бумаг предпочитают не афишировать свою личность, но внимательно следят за ситуацией. Сегодня западные страны активно нарушают устоявшуюся финансовую систему, подрывая её масштабными санкциями. Результатом стало падение экономики по всему миру, а последствия заметны как в европейских странах, так и в РФ.

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Одновременно с этим высказывается мнение, что отказавшиеся получать деньги предложенным способом держатели могут обратиться в суд. Теоретически, если будет создан прецедент, то группа инвесторов может получить свои деньги из заблокированных миллиардов, хранящихся на счетах в иностранных банках. Это несёт потенциальные выгоды для России, но маловероятно в сложившихся политических условиях. Ну а экономисты уверяют, что любой исход удовлетворит российское правительство. Что бы не случилось, Центробанк будет считать обязательства перед держателями ценных бумаг исполненными. Ну а как сложится ситуация с госдолгом, мы узнаем в ближайшие недели. Правительство страны заявляет, что не имеет проблем с погашением государственного долга даже в ситуации, когда немалая часть средств заблокирована. Источник

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#санкции #экономика
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