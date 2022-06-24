Реальная история покупки GeForce RTX 3080, в которой выгорело 2 Гб видеопамяти

Летом 2021 года майнинг в Китае стал вне закона. Крупные фермы мигрировали в Россию, Казахстан и США. Каждая из стран имеет свои преимущества и недостатки как в правовой сфере, так и по извлечению выгоды. Например, в РФ самая недорогая электроэнергия, тогда как в США создана первичная налоговая база. Время от времени поступали сведения о том, что в той или иной провинции Китая были пойманы майнеры, но массового влияния на рынок криптовалют это уже не оказывало. Со временем хешрейт Эфира и Биткоина восстановился, а многие и вовсе забыли, что в Китае когда-то была самая большая база фермеров. Судя по всему, абсолютно напрасно.

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Инсайдеры сообщают, что после резкого обвала стоимости Эфира вторичный рынок Китая стал в буквальном смысле завален видеокартами. Цены поражают воображение, а тысячи графических чипов стоят намного дешевле рекомендованных цен в магазинах. Что для майнеров разорения – для геймеров уникальная возможность купить видеокарту с дисконтом. В результате любители компьютерных игр наводнили площадки, скупая видеокарты по выгодным ценам. Как стало известно, часть графических чипов имеет потенциальные проблемы, а значит покупатели могут как потерять всю сумму, так и потратить сотни долларов на ремонт.

Как рассказал счастливый владелец GeForce RTX 3080, он купил видеокарту всего за 536 долларов (3600 юаней). Цена показалась ему выгодной, а сам он даже не удосужился её протестировать. Напомним, что рекомендованная стоимость стартует с 700 долларов, а значит выгода существенна. Для сравнения, если перевести 536 долларов в рубли, то получатся скромные 30 тысяч рублей. А вы бы отказались купить GeForce RTX 3080 за такую скромную сумму? Ещё до покупки новый владелец обратил внимание на то, что винты откручивались, а значит видеокарта разбиралась. Поскольку GeForce RTX 3080 имела проблемы с перегревом, то покупатель решил, что проводилась замена термопрокладок, поэтому не придал этому факту значения.

Спустя какое-то время геймер случайно обнаружил, что его видеокарта имеет всего 8 Гб видеопамяти. Напомним, есть две различные модели: 10 Гб и 320-битная шина, а также 12 Гб и 384-битная шина. После детального анализа видеокарты стало ясно, что у майнера линейки памяти на 2 Гб просто сгорели. Решив не тратиться, фермер использовал программную заплатку, позволившую ему добывать Эфир с минимальными потерями. Неясно, насколько нестабильно работает такая видеокарта, но эксперты предупреждают, что полумёртвых видеокарт множество.

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Помните, что точно такая же ситуация ждёт и российский рынок. В какой-то момент курс Эфира рухнет, а видеокарты начнут появляться на Авито, словно грибы после дождя. Если вы ждёте этого момента, то стоит помнить, что некоторые из видеокарт копали криптовалюту на протяжение двух лет в режиме 24/7. В большинстве случаев это оказывает минимальное воздействие на работоспособность самого графического чипа. Вот только это только в том случае, если майнер обращался с видеокартой соответствующе. К примеру, менял термопрокладки, переводил на летний и зимний режимы, понижая тактовые частоты и устанавливая дополнительные системы охлаждения. Если майнер игнорировал простые правила, то вместо дорогой мощной видеокарты вы получите выжатый лимон, который продержится у вас несколько месяцев. Ну и не стоит помнить, что единицы продавцов разрешат вам заглянуть внутрь своей видеокарты. Кто-то темнит, тогда как другие просто не доверяют первым встречным. Вполне возможно, что если бы неудачливый покупатель сразу же запустил GPU-z, то смог бы обнаружить проблему перед приобретением сомнительной видеокарты с тяжёлым прошлым.