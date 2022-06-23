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Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
Всё это происходит на фоне падения курса Эфира и укрепления рубля
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Неясно о чём вообще думал Сатоши Накамото, но его идея избавиться от долларовой зависимости для криптовалют была обречена на поражение. Всё дело в том, что в мире не так много резервных валют, а надежда создать альтернативную финансовую систему провалилась ещё и потому, что никто не знает, на что ещё можно обменивать криптовалюту, если не на доллары. В итоге ключевые монеты имеют собственную ценность, но единственным критерием, определяющим стоимость того или иного токена, является доллар США. Это не хорошо и не плохо, ведь пока альтернатив нет, всё будет оставаться без изменений. И всё же, представители тех или иных стран могут терять или извлекать дополнительную прибыль за счёт перепадов курсов национальных валют, что и случилось в России.

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Как вы знаете, в какой-то момент за 1 доллар давали больше 100 рублей, а прогнозы были неутешительными. Большая часть фермеров активно сливала рубли, покупая стейблкоины и Биткоины через посредников с огромной накруткой. Сегодня всё это уже не кажется хорошей идеей, ведь в выигрыше остались те, кто поменял свои монеты на рубли. Один из держателей делится своим опытом, рассказав об обмене нескольких Биткоинов (точная сумма не указывается) по курсу 5 200 000 за 1 монету. Сегодня за то же количество цифрового золота вы получите ровно в 4 раза меньше денег. Присмотритесь к графику ниже, получается, что в июне доходы майнеров не просто просели, а обрушились, что приводит к неутешительным мыслям многих фермеров и инвесторов в дорогостоящее оборудование.

Но если вы полагали, что положение любителей Биткоинов сложное, то у тех, кто копает Эфир на видеокартах, всё намного хуже. Прежде всего нужно учитывать, что любое вложение денег в ферму – это риск. Часть майнеров сделала инвестиции ещё в начале или середине 2021 года. Подсчитать реальных доходы крайне сложно, тем более что речь идёт о десятках графических чипов. Но одно можно сказать с полной уверенностью: ключевую роль играет цена за электричество и начальная стоимость самой видеокарты. Относительно первого фактора в России всё обстоит отлично, а вот цены на графические чипы всегда были намного выше, чем в ЕС и США. Предположим, что вы взяли в кредит целый риг за 1 миллион рублей в начале 2022 года. Отбить вы смогли не больше, чем 20%, ну а всё это время нужно было возвращать деньги с довольно большой ставкой. Даже в долларах цена Эфира обвалилась, а учитывая рост курса рубля, падение достигает не менее 6 раз. И как в таком случае отдавать кредит?

Единственная реальная возможность получить деньги состоит в продаже все фермы или её части на вторичном рынке. Аналитики BitRiver подсчитали, что в настоящее время на Авито можно найти около 3000 объявлений о продаже видеокарты GeForce RTX 3060, а также 730 о продаже GeForce RTX 3090. Всё это значит, что майнеры активно избавляются от оборудования, пытаясь вытянуть хоть какую-то сумму. Отбить полностью вложения для новичков нереально, но сбросить с себя кредитное ярмо, ещё можно. Всё это происходит на опасениях скорого наступления криптозимы и перехода Эфира на PoS. Получается, что на майнеров оказывается сильное давление, а значит вскоре мы увидим, как тысячи держателей небольших ферм будут пытаться сбросить товар на стремительно падающем рынке.

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3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Кому-то кажется, что сегодня сливать видеокарты преждевременно. Якобы, криптовалюты ещё держатся, а рубль к осени может ощутимо похудеть. Может и так, но как только Эфир обвалится ниже 800 долларов, цены на видеокарты упадут ещё сильнее, а значит выручить удастся меньше, чем сегодня. Ну а аналитики подсчитали, что стоимость видеокарт на вторичном рынке за последние несколько месяцев обрушилась в 3 раза. Источник

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#видеокарты #майнинг #эфир
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