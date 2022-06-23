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Правительство РФ не одобряет запрещённые ресурсы, но не планирует вводить запрет на VPN
Своё мнение высказал глава Минцифры
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Идея «Золотого щита» в головах у китайского правительства появилась не на пустом месте. Судя по всему, ещё до того, как американские социальные сети захватили мир, о надвигающей опасности задумались в Поднебесной. Глобальная система заработала в 2003 году, ограничив возможности по выходу за пределы небольшой части внутренних ресурсов. Сегодня китайский сегмент может поспорить с европейским и уступает только англоязычному, при этом наблюдается постоянный рост, а крупнейшие социальные сети могут похвастать более миллиардом аккаунтов. В какой-то момент в качестве дополнительного средства контроля была введена система социальных поощрений, а основной задачей является полная деанонимизация. Есть мнение, что это очистит интернет от сомнительных элементов, снизит количество мошенников и уничтожит токсичность в чатах и компьютерных играх. Всё это звучит красиво, но в реальности обычные граждане лишены значительной части свобод.

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На самом деле западный мир мало чем отличается от того, что происходит в Китае. Годами политики ЕС и США пеняли в сторону коммунистических лидеров, рассказывая о преимуществах демократии. Параллельно с этим претворялись в жизнь цветные революции, вводились войска в небольшие страны, а демократические санкции словно петля на шее душат экономику наиболее строптивых представителей человеческой расы. Сегодня мы видим, с каким удовольствием блокируются российские средства массовой информации, как активно удаляется контент с YouTube, а европейские политики отнимают деньги и частную собственность. Очевидно, что никакой демократией здесь и не пахнет, но фанаты дядюшки Сэма привыкли использовать для таких фактов словосочетание «Это другое», поэтому оставим этих ребят при своём мнении.

Нам не кажется политика китайских властей правильной, но в нашем мире обойтись без блокировки тех или иных ресурсов просто невозможно. Казалось бы, что можно выработать единое мнение, которое устроит и народ, и политиков, но здесь есть явные противоречия, поэтому никакая система не будет идеальной и тем более не может устраивать всех. Любопытным мнением на этот счёт поделился Максут Шадаев, исполняющий обязанности главы Минцифры. По его словам, заблокированные в РФ социальные сети Facebook, Instagram (признанные экстремистскими) потеряли 80% посетителей. Так, ещё недавно обе соцсети генерировали до 12% всего трафика Рунета, а сегодня только 20% всех российских пользователей готовы использовать сервисы VPN для обхода блокировок.

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Максут Шадаев заявил, что государство не одобряет посещение подобных ресурсов, поэтому вводит блокировку, но наказания за использование средств обхода не предусмотрены. По его мнению, даже потеря 80% трафика считается удовлетворительным результатом. Это значит, что большая часть населения со временем потеряет интерес к запрещённым площадкам переориентировавшись на отечественные или разрешённые аналоги. Полный запрет в такой ситуации был бы неверным, поскольку это потребовало бы огромных финансовых вливаний и противоречит политике государства. Возможность доступа к подобны ресурсам при помощи средств VPN – это разумный компромисс, который устраивает как граждан, так и политиков. Не забыл глава Минцифры высказаться о судьбе YouTube, который ведёт подрывную деятельность и явно вступает в противоречия с российским законодательством. Он уверен, что запрет в такой ситуации – это самый последний шаг, на который может решиться ведомство. Даже если найти общий язык с владельцами видеохостинга не удаётся, стоит учитывать интересы собственных граждан. Ну а потерять крупную площадку, где обычные люди могут размещать и получать информацию, явно не в интересах государства.

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