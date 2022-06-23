Все остальные автопроизводители взяли на себя выплату субсидий

Есть мнение, что автомобили Tesla представляют собой сложный конструктор, на основе которого инженеры собирают готовый продукт. При этом утверждается, что у Илона Маска нет собственных технологий, а вся начинка с лёгкостью может быть перенесена в любое другое транспортное средство. Вполне возможно, что здоровое зерно истины в подобных словах есть, но всё это явно не соответствует текущему состоянию дел. Сегодня технологические возможности Илона Маска выходят далеко за пределы машиностроения, позволяя ему поднимать в воздух ракеты, и выводить на орбиту тысячи спутников. В то же время первые годы существования компании весьма туманны, а победы напрямую связаны с государственным инвестированием.

реклама

Правительство США неплохо вложилось в Tesla, что позволило Илону Маску продавать автомобили с большим дисконтом, годами теряя деньги на каждом транспортном средстве. Выйти в плюс удалось не больше полутора лет назад, но и сейчас доходы Tesla мизерны по сравнению с биржевой стоимостью компании. При этом в какой-то момент Илон начал перекладывать финансовые сложности на плечи потенциальных клиентов. Если у вас есть пять минут свободного времени проанализируйте цены на линейку Model 3. В качестве информации для размышления: на старте продаж автомобиль стоил от 45 тысяч долларов в базовой комплектации, а сегодня 57 990 долларов. Точно такая же ситуация и на другие модели, но сегодня не об этом.

Долгое время Илон Маск мог продавать свои машины относительно большими партиями только потому, что покупатели получали от государства большие субсидии. Проще говоря, в большинстве американских штатов вы могли получить скидку до 6000 долларов, фактически заплатив за Model 3 не больше 40 тысяч долларов. Ясно, что это дороже аналогов на бензиновых двигателях, но когда речь заходила об экологии, многие предпочитали заплатить больше. Известно, что одним из ключевых рынков для Tesla остаётся Китай. Несмотря на активное наступление местных брендов, миллиардеру и филантропу всегда удавалось выходить на высокие продажи, что стало следствием лояльного отношения местных властей и грамотной политики самого Илона Маска. Похоже, вскоре эту лавочку придётся закрыть.

Всё дело в китайском законодательстве, ведь ещё в 2016 году было принято решение ограничить выплату субсидий лицам, которые за 2 года владения автомобилем проехали на нём меньше 30 000 километров. В 2020 году решено было пойти на уступки, поэтому необходимый пробег снизили до 20 000 километров. На самом деле это довольно немного, но есть люди, которые используют электрокары нечасто, а купили их в качестве второй или третьей машины в семье. Именно по ним ударят новые требования Tesla. Как стало известно, китайской представительство компании начало рассылку писем счастья, в которых требует у владельцев электрокаров возврата субсидии, поскольку не было выполнено ключевое условия, указанное в договоре купли-продажи. Скорее всего, единицы автовладельцев читали договор, поэтому нет ничего удивительного в том, что люди удивлены и даже возмущены.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

И вот здесь начинается самое интересное. Как оказалось, о проблеме получения субсидий от государства знали все автопроизводители, которые работают на китайском рынке. Мало того, все эти годы руководство компаний мирилось с тем фактом, что небольшой процент покупателей нарушает условия соглашения. Вот только вместо обращения за выплатой к обычным гражданам, гиганты возвращали субсидии самостоятельно. Источники сообщают, что Tesla стала первой, кто в открытую потребовал выполнения договора, указав на вопиющий факт его нарушения. Неясно, как это скажется на имидже компании, но теперь некоторым людям действительно придётся вернуть бедствующему Илону Маску пару тысяч долларов. Источник.