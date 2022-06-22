Ryzen 9 5950X стоит на 26 тысяч дешевле рекомендованной цены для РФ на начало продаж

Эксперты и энтузиасты много говорят о производительности флагманских видеокарт и процессоров. За многие годы любители скоростных компьютеров уже выучили наизусть модели и большую часть характеристик, но так и не смогли нам объяснить, зачем вообще покупать дорогой процессор, если разница между флагманами и середняками не превышает 15%. Очевидно, что логики здесь нет никакой, а значит нужно полагаться на другие причины, более близкие геймерам и энтузиастам. Немалое влияние оказывает имидж и самоуважение. Не стоит сбрасывать со счёта диванных оверклокеров, которые раз в 10 лет скопили на мощную систему и решили испытать себя в разгоне. Есть ещё маркетинг, ну а большинство пользователей берут подороже только потому, что могут себе позволить.

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В чём бы ни была причина выбора дорогого процессора, вы должны трезво оценивать свои возможности. Например, мощный камень не сможет раскрыть свой потенциал на бюджетной материнской плате, а любая экономия на видеокарте приведёт к потере игровой производительности. Нюансов много, но если уж у вас в кармане завалялись 300 тысяч на системный блок, то самое время выяснить, какой процессор купить.

Потратив 61 тысячу, можно сразу же войти в высшую лигу. Core i9-12900KF предлагает экстремально высокие тактовые частоты и может стать частью самого быстрого компьютера в своём ценовом сегменте. В предыдущем абзаце мы упоминали о материнской плате, но в данном случае нужна ещё и дорогая оперативная память DDR5, без которой потери скорости составят 5% и выше. Мы рекомендуем этот процессор только тем, у кого действительно достаточно денег, а иначе вы не сможете выжать из него все возможности.

Гораздо дешевле и универсальнее Ryzen 9 5950X. Чаще всего такой процессор покупают действительно состоятельные энтузиасты, но бывает и так, что он попадает в руки обычным геймерам. И вот здесь и наступает та самая магия AMD, ведь Ryzen 9 5950X будет прекрасно работать как на оверклокерской материнской плате, так и бюджетной модели. Потеряв в разгоне, можно сэкономить целую гору денег на оперативной памяти с низкими таймингами, ну а в результате сборка на этом процессоре может обойтись вам на 50 тысяч рублей дешевле, чем на Core i9-12900KF.

Самый недооценённый процессор 2021 года – это безусловно Core i9-11900KF. 8 ядер с тактовой частотой до 5.3 ГГц легко раскочегарят самую продвинутую видеокарту, а благодаря скидкам на материнские платы предыдущего поколения, можно ещё и сэкономить. Главное позаботиться о хорошем охлаждении, а разгонять оперативную память или нет, вы уже решайте сами. Сэкономленные деньги можно потратить на видеокарту. К примеру, вы планировали GeForce RTX 3060 Ti, а купили GeForce RTX 3070 Ti. Нет смысла говорить о том, что сборка на Core i9-11900KF окажется быстрее более дорогой Core i9-12900KF. Кстати, текущая скидка составила 37%. Такой дисконт накопился за полтора месяца, но и этого достаточно, чтобы составить представление о постоянном снижении цен на процессоры в российских магазинах.

Ryzen 9 5900X – это лучшее предложение на рынке. Здесь вы получаете 12 быстрых ядер, выгодную цену, высокую производительность и огромный потенциал. Не забывайте об универсальности, ведь данный процессор прекрасно себя чувствует на бюджетной материнской плате. Ну а владельцы старых систем, основанных на сокете АМ4, всего за 36 тысяч могут увеличить количество кадров в секунду в играх до двух раз. Нет никаких причин отказывать себе в экспериментах с разгоном, то тогда нужно докупить более мощную систему охлаждения.

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Главным чемпионом нашего рейтинга по соотношению цены и производительности стал Core i7-12700KF. По сравнению с более дорогим флагманом, здесь вас ждёт небольшое падение производительности, но немалая экономия. Согласитесь, что 25 тысяч на дороге не валяются. Кроме того, никто не требует от вас брать самое дорогое железо, ведь этот камень и без того быстрый и способен раскрыть потенциал любой видеокарты.