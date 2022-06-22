Укрепление рубля привело к резкому падению цен на видеокарты

Долгое время рынок видеокарт оставался стабилен. Продажи флагманов не превышали несколько процентов, средневысокий сегмент вызывал интерес у 10-15% геймеров, а большинство любителей компьютерных игр отдавало предпочтение середнякам до 250 долларов. В тех или иных странах показатели немного разняться, ведь цены на те или иные графические чипы могут кардинально отличаться. Например, GeForce RTX 2060 в США уже спустя несколько месяцев можно было купить по рекомендованной стоимости (350 долларов). Ну а в российской рознице стоимость этой видеокарты никогда не опускалась ниже 350 долларов даже тогда, когда NVIDIA приняла решение опустить цену до 300 долларов.

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Несмотря на некоторые нестыковки глобальный рынок развивался стабильно, но события 2021 года поставили крест на попытках миллионов геймеров купить новую видеокарту. Сегодня ситуация восстанавливается, а большая часть надежд связана с криптозимой и переходом Эфира на PoS. В продажу должно поступить много бывших в употреблении видеокарт, а цены пойдут вниз. Нам кажется, что ждать придётся как минимум до осени, а сегодня есть масса интересных предложений.

За 170 тысяч можно купить GeForce RTX 3090. Это одна из самых быстрых видеокарт на рынке, которая в большинстве задач имеет слишком высокий уровень производительности. К примеру, если у вас монитор с разрешением 2К, то вы даже близко не сможете раскрыть потенциал этой видеокарты. Точно такая же ситуация с любителями онлайн-шутеров. В новых блокбастерах в 4К GeForce RTX 3090 обеспечит впечатляющее качество графики, но только в рабочих задачах можно раскрыть весь потенциал 24 Гб видеопамяти.

GeForce RTX 3080 Ti не только дешевле, но и намного выгоднее с точки зрения производительности на рубль. Сегодня такая видеокарта стоит всего 100 000 рублей, в то время как на момент старта продаж рекомендованная цена флагмана NVIDIA составила 117 тысяч рубликов. Можно пенять на рост курса рубля, а в результате долларовая стоимость очень высока, но пока действуют санкции, ждать рекордных скидок не приходится. В играх GeForce RTX 3080 Ti почти не отстаёт от более дорогой GeForce RTX 3090, поэтому нет никаких причин переплачивать за имидж.

Не менее интересна Radeon RX 6900 XT, цена которой опустилась до 91 тысячи рублей. Очевидно, что это стало следствием укрепления курса рубля, но пока о возвращении к рекомендованной стоимости не может быть и речи. Несмотря на это уже сегодня Radeon RX 6900 XT выглядит конкурентно по сравнению с GeForce RTX 3090, которая стоит чуть ли не в 2 раза дороже. Указанная выше модель предлагает систему жидкостного охлаждения. Таким образом вы и вовсе можете получить больше за меньшие деньги. Стоит задуматься.

Всего 66 300 рублей стоит GeForce RTX 3070 Ti. Нам эта видеокарта кажется чуть ли не самой оптимальной на рынке. Всё дело в огромном запасе производительности. Так, эта видеокарта легко справляется с любыми играми в 2К, но потенциально способна запускать даже самые требовательный тайтлы и в разрешении 4К. В сложных сценах придётся смириться с падением количества кадров ниже 60 единиц, но это только на максималках, тогда как на высоких всё в полном порядке.

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Ну и жемчужиной нашего списка стала Radeon RX 6600. Эта видеокарта предлагает внушительный уровень производительности и стоит всего 26 500 рублей. Напомним, перед вами аналог GeForce RTX 2060 Super, имеющий те же 8 Гб видеопамяти и слегка уступающий видеокарте NVIDIA из-за наличия 128-битной шины. Если вы уже давно искали недорогую мощную видеокарту, но не хотели тратить на развлечения много денег, то всего за 26 500 можно получить внушительный уровень производительности, а после несколько лет вообще не думать об апгрейде.