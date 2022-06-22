Запасов газа в хранилищах Германии хватит до января 2023 года

Ещё неделю назад по трубопроводу «Северный поток» в Европу поступало 167 миллионов кубических метров газа в сутки. Поставки шли по дну Балтийского моря, а система считалась крайне перегруженной. Уменьшить нагрузку планировалось за счёт ввода двух веток «Северного потока 2», но политики ЕС не думают о последствиях своих решений, поэтому новый трубопровод был законсервирован, а прокачка газа по нему так и не началась. В то же время одним из ключевых агрегатов является турбина, без которой обеспечить заявленную мощность невозможно. Согласно ранним договорённостям, время от времени турбина поступает на техническое обслуживание, которое проводит немецкий концерн Siemens Energy. Ремонтная база расположена в Канаде, поэтому необходимо доставить агрегат туда по воде, а после восстановительных работ вернуть обратно. Первая часть прошла успешно, а вот со второй возникли проблемы.

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Как выяснилось, канадская сторона отказалась возвращать турбины после технического обслуживания. Поводом стали санкции, которые должны были ударить по России. Должны были, но вместо этого страдает Европа. Всё дело в том, что на прошлой неделе были остановлены 3 турбины, осуществляющие прокачку газа по трубопроводу. В качестве причины называлась изношенность системы, что вынуждает провести срочное техническое обслуживание. Ну а поскольку вернуть турбины из Канады не представляется возможным, то пришлось снизить мощность до 40% от пиковых значений. На первый взгляд это должно ударить по российскому экспорту, но в реальности имеет далеко идущие последствия. Пикантность ситуации в том, что заполненность хранилищ в Германии достигает 57%. Если процесс будет остановлен, то газа хватит до начала января, а после придётся переходить на дрова. Очевидно, что это в значительной степени снижает доходы Газпрома, но на фоне угрозы остановки всей промышленности отдельно взятой Германии и тотального холода в домах, недополучение прибыли уже не кажется серьёзной проблемой.

Представители Германии попробовали надавить на Siemens Energy, но всё оказалось намного сложнее. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек уже назвал ситуацию напряжённой, но пока делает вид, что всё идёт по плану. Нет никаких сомнений, что остановка прокачки основной части газа – это очередной сюрприз от союзников по ту сторону океана, но сегодня в Европе принято умалчивать о недружественных шагах со стороны партнёров. Министр природных ресурсов Канады выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. По его словам, сегодня он вместе с коллегами из Германии пытаются найти пути преодоления кризиса, поскольку проблемы европейского партнёра очень сильно беспокоят правительство Канады. Уже обсуждаются несколько вариантов, в результате чего будет выбран оптимальный путь.

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Очевидно, что Джонатан Уилкинсон откровенно лукавит. Самое простое решение находится на поверхности и не требует длительных дебатов. Нужно просто выполнить условия контракта, отправит турбину адресату в России, что позволит нарастить прокачку по трубопроводу, а значит зимой Германия будет с газом. Пока же источники в канадском правительстве не спешат расставаться с драгоценной турбиной. Вместо этого они обсуждают альтернативные пути доставки газа в Германию. Подробностей на этот счёт нет, но нет никаких сомнений, что речь идёт о набившем оскомину сжиженном газе. Если сложить все сделанные ранее заявления, то сегодня Европа уже должна купаться в дешёвом СПГ, ну а пока нет даже намёка на решение вопроса. В связи с этим особый интерес представляет тот факт, что информация о снижении поставок газа из РФ находится вне информационного поля Германии. Журналисты предпочитают игнорировать эту тему, что очень странно, поскольку на кону экономическая и социальная стабильность каждого немца в отдельности и всей страны. Источник.