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Zelot За пост начислено вознаграждение
Новая бюджетная видеокарта Intel Arc A380 оказалась медленнее Radeon RX 6400 на 20% в игровых тестах
Разрыв огромен, а перспективы Arc A380 тают с каждым новым тестом
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Если вы ждали выхода первого поколения графических чипов Intel, то самое время перестать надеяться на приход третьего игрока. Неясно, в чём тут дело. Может быть, против синих играет отсутствие опыта, а может проблема в неспособности написать правильный софт, точно неизвестно. Но тот факт, что релиз оттягивают уже длительное время, вызывает смешанные чувства. Вначале казалось, что всё будет хорошо, а причина в отсутствие достаточного количества графических чипов, но время шло, NVIDIA и AMD умудрились насытить рынок видеокартами, а Intel на горизонте всё нет. Стоит признать, что это только на первый взгляд кажется, что вот так легко ворваться на развивающийся больше 25 лет рынок, потеснив ключевых игроков. На самом же деле нужно изучить опыт десятков поколений, а после умудриться догнать конкурентов за одно поколение.

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Если судить по новым тестам, то ноша оказалась для Intel неподъёмной. Напомним, видеокарта Arc A380 должна поступить в продажу в Китае за 1030 юаней, что соответствует 153 долларам. Она получила 6 Гб видеопамяти и работает на 96-битной шине. Во время презентации нам сообщали, что новинка обходит бюджетную Radeon RX 6400 на 20%, вот только вчера первая видеокарта попала в руки энтузиастов, которые разрушили утверждения Intel. Как видите на изображении ниже, никаких новых игр в списке для теста нет, поэтому даже сложно предположить, какое количество кадров мы бы увидели в том же Cyberpunk 2077.

Обойдёмся без подробного разбора полётов по играм, ведь это может сделать каждый наш читатель самостоятельно. Поскольку названия даны на китайском языке, то мы напишем последовательность на скриншотах.

  1. League of Legends
  2. Forza Horizon 5 
  3. Grand Theft Auto V
  4. PUBG 
  5. Red Dead Redemption
  6. Tomb Raider

Как видите, в некоторых играх разрыв между Arc A380 и Radeon RX 6400 не превышает 10%, тогда как в среднем он достигает внушительных 20%. Всё это значит, что первая видеокарта Intel имеет критически низкие показатели производительности. Возможно, что-то удастся улучшить при помощи программного обеспечения, но пока всё выглядит слишком неубедительно. Учтите, что Radeon RX 6400 уже продаётся в ЕС ниже рекомендованной стоимости, а за Arc A380 просят от 300 долларов в рознице. Это значит, что планы Intel занять какую-то значимую долю на рынке видеокарт, могут не увенчаться успехом.

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Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Пока мы готовили этот материал, подоспели тесты ещё одной видеокарты синей команды: Arc A550M. Это представитель среднего ценового сегмента, получивший 8 Гб видеопамяти, работающей на 128-битной шине. Тесты проходили в популярном пакете Aztec Ruins High Tier в разрешении 4К. Итоговый показатель зафиксирован на отметке 3979 кадров, что соответствует 62 кадрам в секунду. На этот раз есть как хорошие, так и плохие новости. Так, результаты оказались на одном уровне с GeForce RTX 3050 и Radeon RX 590, о чём вы можете узнать из таблицы. Это очень неплохо, поскольку позволит позиционировать эту видеокарту в игровом сегменте для не самых дорогих ноутбуков. Но есть и большая ложка дёгтя. Дело в том, что нет даже примерных сроков появления такой видеокарты. Это значит, что она точно не выйдет в ближайшие месяцы, а может и до конца года. Вот только там на рынок могут поступить ноутбуки на базе графических чипов нового поколения, которые окажутся намного быстрее, а значит реальных шансов закрепиться в игровом сегменте у Intel становится меньше с каждым днём. Ясно, что очень многое решает конечная стоимость, но мы очень сомневаемся, что синие решатся на демпинг. Они и без того потеряли много времени, а ранние ожидания полагались на крайне высокие цены на видеокарты, тогда как уже сегодня ясно, что от высокой маржи придётся отказаться.

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#видеокарты #arc a380
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