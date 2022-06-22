Изучаем лучшие предложения видеокарт на 22 июня 2022 года

Если вы поспрашиваете у ваших знакомых о видеокартах, которые установлены у них на компьютерах, то обнаружите целую россыпь поколений и графических чипов. Большую часть составляют середняки, купленные до 2020 года. Они неплохо справляются со своими задачами, но уже не тянут игры в 2К, поэтому многие геймеры не хотят обновлять мониторы именно по причине слабой видеокарты. Обязательно найдутся те, кто вообще ничего не знает о своей видеокарте, но есть и продвинутые пользователи, покупающие исключительно дорогостоящие модели. Последних меньше всего, но очень часто всё зависит от вашего круга общения. Мало ли, вдруг вы знакомы с одними только любителями танков, которым и интегрированной графики выше крыши.

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Многие геймеры планировали в 2021 году купить новую видеокарту, но высокие целы всё время останавливали их на полпути к магазину. Сегодня не самый лучший момент, ведь через год или меньше видеокарты будут стоить дешевле. Всё это логично и понятно, вот только сидеть в ожидании чудес могут не все. И можно сколько угодно уговаривать себя в том, что хороших игр нет, ведь на самом деле не имея достаточно мощной видеокарты вам и вовсе не стоит заходить на торренты.

Если вы уже готовы погрузиться в мир новинок 2022 года, то мы предлагаем остановиться на Radeon RX 6800 XT. Видеокарта стоит 82 тысячи, но по сравнению с более дорогими миделями предлагает ультимативный уровень производительности. Мы советуем не смотреть на долларовую цену, поскольку сегодня нет жёсткой привязки к рублю. Санкционные товары поступают мимо официальных каналов, поэтому какое-то время придётся мириться с завышенной стоимостью видеокарт на российском рынке.

Сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке GeForce RTX 3070. Эта видеокарта ощутимо медленнее предыдущей, но фанатам NVIDIA такое объяснить сложно. Эти парни будут долго вам рассказывать о правильных драйверах, о вылетах на AMD и микрофризах, которые кроме них никто на планете не видел. Ну и убедить вас перейти в их веру пробуют с помощью трассировки лучей. Нам Radeon RX 6800 XT кажется выгоднее, не говоря уже о том, что она предлагает 16 Гб видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 3070 ровно в 2 раза меньше. Сегодня в разрешении 2К большего и не нужно, но уже завтра вам очень сильно будет недоставать лишних несколько гигабайт памяти.

Следующим шагом на пути к экономии может стать GeForce RTX 3060 Ti. Здесь вы снова уходите вниз на 10 тысяч рублей, но и получаете менее скоростную видеокарту, которая пусть и легко справляется с играми в 2К, но точно имеет не такой большой жизненный цикл, как более дорогие модели. И не говорите, что GeForce RTX 3060 Ti переоценена. Это факт, но пока ничего дешевле такого уровня просто нет.

Или есть? За 56 тысяч рублей вы можете купить невероятную перспективную Radeon RX 6700 XT. Представители Ситилинк напоминают, что за последние месяцы стоимость этой видеокарты снизилась на 76 тысяч рублей. Стоит учитывать, что это случилось, когда рубль демонстрировал отрицательную динамику, но скидка налицо, поэтому не учитывать её мы не можем. Radeon RX 6700 XT немного быстрее GeForce RTX 3060 Ti, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание именно на эту видеокарту. Остановить вас могут только личные симпатии к продукции NVIDIA, но это уже другая история.

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Поставить точку хотим на GeForce RTX 3060. Видеокарта имеет всё необходимое для самого требовательного геймера, имеющего дисплей с разрешением 1080р. Это не значит, что на большее GeForce RTX 3060 не годится, но в данном случае мы оперируем рекомендациями NVIDIA, ну а вы уже сами решайте, стоит ли вам экспериментировать с более высокими разрешениями.