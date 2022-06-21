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На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
В противостоянии со старым флагманом на первое место вышел бюджетный Core i3-12100
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Ещё совсем недавно автор данного материала владел процессором Core i7-7700K. Камень попался жутко упрямый и ни в какую не хотел гнаться выше 4.8 ГГц с хорошим кулером. Как оказалось, реальный прирост даже от дополнительных 300 МГц был невелик и не превышал 5%. В один прекрасный день процессор вместе с материнской платой и комплектом оперативной памяти был благополучно продан, а новый покупатель поставил на него систему жидкостного охлаждения, после чего удалось достичь заветных 5 ГГц. К сожалению, детали тестов в руки автора данного материала не попали, но суть данной информации даже не в этом.

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Когда-то очень давно Core i7-7700K был вполне неплох. В те времена 4 ядра считалось достаточно для всех игр, и только через несколько лет стало ясно, что многолетняя мантра Intel оказалась неправомерной. Уже к концу 2017 году в продажу поступил 6-ядерный Core i7-8700K, а спустя год геймерам и энтузиастам дали возможность оценить мощь 8-ядерного Core i9-9900K. Впервые за многие годы в продажу поступил процессор, тактовая частота которого достигала 5 ГГц, и только спустя 2 года AMD смогла выпустить достойного конкурента в лице Ryzen 9 5950Х. Всё это уже история, но нас с вами интересует текущая ситуация. Предположим, вы наслышаны о мощи Core i7-7700K, поэтому перейдя на Авито в поисках нового системного блока остановите свой выбор именно на этом камне, а не на каком-то непонятном Ryzen 3 4100. Core i3-12100 чаще всего представлен в новой сборке, но когда дело заходит о флагманах мало кто выберет самый бюджетный вариант.

Как показывает реальность, совершенно зря. Увы, но флагманы стареют, а уже через несколько лет им на смену приходят бодрые середняки. С момента выхода Core i7-7700K прошло больше пяти лет, а значит самое время оценить его реальную производительность в современных играх. Тесты проведены командой TheSpyHood, а в качестве противников были выбраны Ryzen 3 4100 и Core i3-12100. Первый представляет собой бюджетный 4-ядерник AMD, ну а второй – новинка Intel серии Alder Lake. Это самый недорогой 4-ядерный камень, поэтому многим он не кажется реальным противником для старого флагмана.

Обычно в таких ситуациях мы рисуем графики, но здесь результаты настолько линейны, что нет никакой необходимости в дополнительной визуализации. Прежде всего хотим отметить, что старый флагман способен раскрыть мощную видеокарту GeForce RTX 3080. Это неплохо, ведь даже в разрешении 2К он показывает внушительные результаты, но на этом хорошая информация оканчивается. Дело в том, что даже довольно старый Ryzen 3 4100 обходит Core i7-7700K с неплохим отрывом. Где-то разница не превышает 5%, но есть игры, в которых бюджетный камень AMD показывает себя намного лучше. Что до Core i3-12100, то он стал беспрекословным лидером тестирования. Это кажется невозможным, ведь новичок может предложить достаточно скромные тактовые частоты на уровне 4.3 ГГц. И всё же, результаты доказывают, что время со старыми флагманами обходится сурово.

Сегодня, если вы хотите получить производительность самого дорогого процессора 2017 года, то достаточно заплатить всего 10 000 рублей. В США такой камень стоит дешевле, но это уже детали, ведь обсуждение рекомендованных цен не является основной задачей нашего материала. Ну а любителям флагманов мы советуем задуматься о целесообразности приобретения подобных процессоров. Прежде всего вам потребуется потратить целую гору денег на сам камень. Подстать и материнская плата, ведь без топового чипсета разгон не будет работать. В 2021 году ещё и состоялся переход на новый стандарт оперативной памяти. Стоимость DDR5 превосходит все мыслимые рамки, а в результате уже через 5 лет все ваши вложения превратятся в тыкву. Если вы можете себе позволить потратить 2000 долларов на компьютер без видеокарты каждые 4-5 лет, то мы вас с этим поздравляем, вот только для многих геймеров это неприемлемо.

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#процессоры #тесты #core i7-7700k
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