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Российские магазины скинули цены на процессоры Intel Alder Lake – Core i3-12100F стоит всего 10 000р
Скидки на новое поколение Intel Alder Lake доходят до 25%
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6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр

Многие наши читатели задаются справедливым вопросом: почему рубль укрепляется, а цены на процессоры и видеокарты и не думают возвращаться к рекомендованным. Что странно, мы говорим даже не о том, сколько сегодня должны стоить видеокарты по курсу, а о рекомендациях производителей на момент выхода в 2020 и 2021 году. Однозначного ответа на этот вопрос нет, но основное влияние оказывает обычная людская жадность. Увы, но для кого-то сегодня самое лучшее время для заработка, ведь под крышей параллельного импорта можно бесконтрольно взвинчивать цены, не боясь о последствиях.

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Нет никаких сомнений, что без неизвестных героев, которые сегодня завозят санкционку в Россию, полки бы пустовали ещё очень долго. И всё же, хотелось бы, что бы эти люди хотя бы немного помнили о существовании социальной ответственности. В данном материале у нас нет цели до них достучаться, но вы должны понимать, что в условиях санкций ожидать суперскидок не приходится. И всё же, это не значит, что в магазинах нет действительно интересных предложений.

Сегодня мы изучим ассортимент Ситилинк в самом нижнем ценовом сегменте. Вообще, есть процессоры и дешевле, но мы оставим их любителям черепах и улиток, а сами стартуем с Ryzen 5 5600G. Это один из самых недорогих процессоров AMD текущего поколения, предлагающий высокий уровень производительности наряду с интегрированной видеокартой. Не тешьте себя иллюзиями, играть в блокбастеры 2022 года в разрешении 1080р вы не сможете, но есть большая категория геймеров, предпочитающий старые тайтлы или онлайн шутеры. О том, что Ryzen 5 5600G легко потянет танчики, и говорить не будет.

Решили собрать новую сборку – берём Core i5-12400F. Помните, это всё тот же Alder Lake, а значит в реальных играх вы сможете рассчитывать на максимальный уровень производительности. Всё дело в отличных показателях в одноядерных задачах, а сам процессор легко раскроет потенциал даже самой дорогой и мощной видеокарты. Текущая скидка доходит до 25%, а единственный минус в отсутствие комплектного кулера. Это дополнительная статья расходов, поэтому учитывайте это во время покупки.

И вот здесь есть смысл присмотреться к Core i5-11400F. Это модель предыдущего поколения, которая имеет отличную производительность и стоит на 3 тысячи дешевле предыдущей Core i5-12400F. В комплекте с Core i5-11400F идёт кулер, поэтому выгода от покупки ещё выше. В реальных играх Core i5-12400F будет быстрее, но очень многое зависит от видеокарты, поэтому стоит как следует присмотреться к наиболее выгодному варианту.

Если вы хотите купить неплохой процессор с современным интегрированным графическим чипом, то можно попробовать сэкономить, купив Ryzen 3 PRO 4350G. Камень не может похвастать скоростными показателями Ryzen 5 5600G, но ведь и цена здесь намного ниже. Если вам нужен процессор, который просто работает, а также тянет игры 5-летней давности, то вы знаете, что делать.

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3070 Ti за 80 тр в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Самым бюджетным вариантом нашей подборки заслуженно стал Core i3-12100F. Многим кажется, что это дешёвый процессор, который не годится для решения современных задач. Что же, если сравнивать Core i3-12100F с флагманами, то он действительно намного проще и слабее, вот только многие геймеры покупают его не для рендеринга в разрешении 8К, а под системный блок с видеокартой уровня GeForce GTX 1660. Если вы планировали собрать что-то подобное, то мы не рекомендуем вам переплачивать за широко разрекламированные процессоры за 40 тысяч рублей и дороже. Всего 10 тысяч рублей, и вы получите современный камень для производительного игрового компьютера.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i3-12100f
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