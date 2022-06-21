Всего за 36 тысяч можно взять GeForce RTX 2060 SUPER

Людям свойственно забывать некоторые наименее важные для них вещи. Например, никто и не вспомнит, сколько в начале январе стоила та или иная модель телевизора, смартфона или видеокарты. Обычные пользователи и вовсе путаются в брендах, что позволяет маркетологам зарабатывать на них целую гору денег. Поскольку все санкционные товары в начале марта подорожали, то нет ничего удивительного в том, что в будущем на фоне усиления роли параллельного импорта отдельные бренды и целые линейки дешевеют. Немалую роль играет и рост курса рубля, что стало стимулом для поставщиков, позволяя им получать сверхприбыли. Можно сколько угодно ругать этих ребят, но без них сегодня мы бы видели пустые полки, в то время как возможность неплохо заработать позволяет им идти на некоторые риски.

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А между тем, цены действительно снижаются. К примеру, в январе флагман NVIDIA стоил немалые 300 000 рублей, тогда как сегодня прокачанную версию GeForce RTX 3090 Ti можно взять за 165 тысяч. Поскольку этот графический чип официально не получил рекомендованной цены в РФ, то назвать его недорогим или дешёвым мы не можем и всё же, это как минимум в 2 раза ниже, чем было в январе текущего года. Если у вас есть деньги, а в вашем компьютере не достаёт самой быстрой видеокарты на планете, то GeForce RTX 3090 Ti – это лучший шанс порадовать себя и удивить знакомых и друзей.

Radeon RX 6900 XT – это достойная альтернатива флагманам NVIDIA. Если не придираться к цифрам, то обе легко тянут все игры в 4K@60fps, а значит разница есть только в цене и небольшом разбросе количества кадров в секунду. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3090 Ti быстрее, но нам кажется, что потенциал у обеих видеокарт огромен, а значит экономия вполне оправдана, а переплата не стоит падения скорости на 5-7% по сравнению с суперфлагманом NVIDIA.

Если вы не можете позволить себе видеокарту дороже 106 тысяч, но не хотите брать продукцию AMD, то мы можем предложить обратить внимание на GeForce RTX 3080. Здесь нет даже намёка на рекомендованную цену, а значит соотношение между стоимостью и количеством кадров в секунду не самое лучшее. И всё же, если абстрагироваться от всего этого, то видеокарта может стать неплохом вложением. Она лишь немного уступает Radeon RX 6900 XT, но легко справляется со всеми играми в 4К. В какой-то мере потенциал тут ниже, ведь у красных 16 Гб видеопамяти, а здесь всего 10 Гб.

Когда NVIDIA только анонсировала графический чип GeForce RTX 3060 для российского рынка, то она установила на него рекомендованную цену в 31 800 рублей. Неясно, сколько человек умудрилось купить эту видеокарту так дёшево, ведь всю первую партию разобрали майнеры. Следом пошла вторая партия, цены росли, а поставки расходились между своими. В какой-то момент появилась возможность купить GeForce RTX 3060 за 60 000 рублей и дороже, но сегодня у нас всего 44 826 рубчиков. Это настоящий рекорд, и не говорите, что видели дешевле. Кстати, эталонная модель предлагалась с одним кулером и была жутко шумной. Нам кажется, что к концу лета стоимость GeForce RTX 3060 упадёт ниже 35 тысяч рублей и вплотную приблизится к рекомендованной.

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Ну а самое лучшее соотношение между ценой и производительность осталось за GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта предлагает отличную скорость в любых играх и стоит 35 861 рубль. Главные её преимущества – это 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина. За счёт этого в сложных сценах она может приблизиться к более дорогим видеокартам. На разрешение 2К претендовать можно с большой натяжкой, хотя есть масса популярных игр, которые будут у вас работать на этой видеокарте даже в 4К. Неясно, насколько быстро будут совершенствоваться движки к блокбастерам 2023 года, ну а нам кажется, что запаса GeForce RTX 2060 SUPER вам хватит как минимум на ближайшие три года. После придётся снижать настройки графики в 1080р.