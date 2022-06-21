Магазины пустуют, но собственники не разрывают договора аренды с ушедшими из РФ брендами

Представьте себе такую ситуацию: вы являетесь собственником российского бренда одежды и планируете экспансию на московские рынки. Есть все необходимые производственные мощности, а товар соответствует самым высоким требованиям, а иногда даже превосходит западные аналоги как по цене, так и по качеству. Вы заключаете несколько договоров на аренду в московских торговых центрах, после чего благополучно торгуете там наравне с французскими и итальянскими компаниями. Но вот незадача, то ли по вам ударил кризис, то ли вы не умеете считать деньги, но вы решили на три месяца приостановить продажи в торговом центре. Неясно, планируете ли вы вообще вернуться, но всё это время огромная площадь пустует, вселяя неприятные ощущения в проходящих мимо посетителей ТЦ.

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Как вы полагаете, долго владелец подобного заведения будет терпеть такого нерадивого арендатора? Правильно, уже через месяц или раньше вам укажут на выход, а ваше место займут более удачливые предприниматели. Казалось бы, таков закон рынка, вот только в отношение западных брендов ничего подобного не происходит. Уже три месяца гуляя в торговых центрах можно увидеть десятки неработающих магазинов, которые не просто отпугивают посетителей, но и снижают общую выручку работающим магазинам. Согласно официальной статистике, за последние два года доходы ТЦ обрушились. Так, по сравнению с 2021 годом число посетителей упало на 17%, а если сравнивать с показателями 2019 года – то на все 26%.

Не секрет, что крупные западные бренды не только приносят доход в качестве арендаторов, но и являются якорными для целого ряда сопутствующих торговых точек. Фактически, благодаря наличию в ТЦ широкого спектра брендов можно было надеяться на хорошие продажи абсолютно непопулярных товаров, поскольку покупатели попутно заглядывают во все соседние магазины. Ну а это прямая прибыль для владельцев торговых центров, ведь кроме платы за аренду часто заключаются договора об отчислении небольшого процента с продаж. Так почему же несмотря на открытый демарш со стороны целого ряда иностранных компаний, вывески никто не снимает, а помещения придерживают?

По мнению экспертов, владельцы торговых центров всё ещё надеются на возвращение международных компаний. Именно поэтому было решено подождать до сентября. Есть мнение, что часть брендов найдёт обходной путь, начав реализацию санкционной продукции под новым брендом или условиях франшизы. Пока это выглядит сомнительно, поскольку на дворе середина июня, но никто не торопиться врываться на российский рынок. Одновременно с этим нет никаких сомнений, что портить отношения с крупными брендами просто невыгодно. Если сегодня владельцы выселят нерадивых арендаторов, то уже завтра они могут вспомнить свои обиды, отдав предпочтения тем, кто окажется терпеливее. Представители экспертного комитета Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана (СТЦ) сообщают, что только 13% владельцев ТЦ хотят в ближайшее время расторгнуть договора с западными компаниями. Часть пока не определилась, тогда как 28% хочет повременить с резкими движениями.

Но есть и другие сложности. К примеру, если будет ясно, что иностранные компании уходят бесповоротно и окончательно, то заменить их просто некем. Турецкие бренды делают несмелые попытки войти на российский рынок. Планы китайских бизнесменов зависли в воздухе, а все остальные выжидают. Точно такая же ситуация и с индийскими компаниями, но есть ещё и особенности владения торговых центров, поскольку многие из них находятся в залоге у банков. Очевидно, что финансовые заведения более консервативны в отношение прибыли, поэтому предпочтут минимальный доход с аренды резким переменам и судебным искам.

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Эксперты поясняют, почему все решения перенесены на сентябрь. Во-первых, сезон отпусков подойдёт к концу, а значит можно будет оценить реальный покупательский спрос российских граждан. Ну и не стоит забывать, что в конце июля стартует завоз новых осенних коллекций. Если в РФ новый товар не поступит, то торговать будет просто нечем. Это будет означать только одно: магазины не откроются, а значит может начаться самая настоящая охота за иностранными брендами, но это пока довольно отдалённая перспектива. Источник.