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На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
Флагманы NVIDIA подешевели за месяц до 100 000 рублей
анонсы и реклама
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Если вы решили купить недорогую видеокарту уровня GeForce GTX 1650, то вам понадобится посредственный блок питания, бюджетная сборка 10-летней давности и минимум требований к играм. Нужно понимать, что вы получите ровно столько, сколько заплатили, поэтому ожидать чудес от компьютера не стоит. В то же время, некоторые более зажиточные геймеры решаются на покупку более дорогих видеокарт. Никто не сказал, что вам сразу же нужно тратить 200 тысяч рублей. На самом деле даже 60 тысяч для обычного пользователя – это очень много. И всё же, если вы решились потратить такую внушительную сумму, то вам придётся убедиться в том, что ваш компьютер готов к такому событию.

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Прежде всего побеспокойтесь о блоке питания, ведь для новых флагманов рекомендуется не меньше 850 Вт. Будет глупо ставить супермощную видеокарту на бюджетный процессор. Именно поэтому убедитесь в том, что ваш камень раскроет потенциал графического чипа. Если это не так, а в вашем системном блоке томится бюджетный старичок, то вначале стоит потратить хотя бы 60 тысяч рублей на материнскую плату с процессором. Надеемся, что наша логика вам ясна, а значит вы прекрасно осознаете все расходы, которые предстоят любителям самых требовательных компьютерных игр.

Сегодня мы не зря заговорили на тему флагманов, ведь в данном материале мы рассмотрим именно этот сегмент видеокарт. На вершине ценовой цепочки находится GeForce RTX 3090 Ti. Ничего более скоростного в продаже просто нет, а значит перед вами вершина технологической мысли, способная ещё многие годы радовать отдельно взятого геймера. Ну и не стоит забывать, что полностью потенциал такая видеокарта может никогда и не раскрыть. Всё дело в том, что 24 Гб видеопамяти больше нужны в рабочих задачах, тогда как в играх даже в разрешении 4К они излишни. Точно такая же ситуация и со скоростью работы этой памяти, достигающей 21 Гбит/с. Словом, видеокарта хороша, но через 2 года скромная GeForce RTX 5070 будет быстрее суперфлагмана 2022 года.

Представьте себе ситуацию: вы долго и мучительно копили на флагманскую видеокарту, но так и не набрали 190 тысяч рублей. Если в этой истории вы увидели именно себя, то мы советуем вам не страдать. Берите GeForce RTX 3090. А почему бы и нет? Графический чип и количество памяти идентичное. Да, GeForce RTX 3090 Ti быстрее, но кого вообще волнуют добавочные 5%? Нам кажется, что вообще нет смысла в подобных видеокартах, но это только наше мнение, а значит вы делаете выбор самостоятельно. Ну и для справки, если вы позабыли, то ещё месяц назад такая видеокарта стоила на 100 000 рублей дороже. Вот вам и резкое падение цен.

Если вы хотите купить действительно мощную видеокарту по разумной цене, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3080. Перед вами версия на 12 Гб, получившая продвинутый графический чип и шину памяти на 384 бита. Благодаря этому удалось ощутимо увеличить скорость видеокарты в играх, а переплата за это минимальна. По сравнению с GeForce RTX 3090, эта видеокарта гораздо холоднее и тише, ну а количество кадров в секунду в играх будет максимальным, поэтому вообще нет смысла переплачивать.

В случае, если у вас нет предубеждений против продукции AMD, то самое время купить Radeon RX 6800 XT. Красные традиционно радуют более выгодными предложениями, ну а в данном случае у нас прямой конкурент GeForce RTX 3080. Разница в производительности в пользу последней небольшая, а в разрешении 4К вы и вовсе не сможете увидеть эти тонкие отличия. Ну и не забывайте, что у Radeon RX 6800 XT есть ключевое преимущество в виде 16 Гб видеопамяти. Вполне возможно, что через несколько лет игровые студии научатся работать с большими объёмами видеопамяти. Что же, это автоматически сделает Radeon RX 6800 XT более быстрой в новых играх.

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RTX 3050 сильно дешевле 40тр
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RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Те же 82 тысячи рублей стоит GeForce RTX 3070 Ti. Это достойная видеокарта, вот только она явно уступает более быстрой Radeon RX 6800 XT. С нашей точки зрения выбор очевиден, вот только статистика продаж говорит о том, что геймеры охотнее будет видеокарты NVIDIA. Если вы не можете прожить без атрибутов зелёной команды в системном блоке, то мы даже не станем вас уговаривать. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то она имеет огромный потенциал, хотя в 4К уже сегодня вам её может не хватить в самых требовательных проектах на ультра настройках.

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