Ну а когда это событие случится, зависит от нескольких факторов

В последнее время мы так много слышали о необходимости перехода Эфира на алгоритм PoS, что даже сами поверили, что столь знаменательное событие случится в текущем году. Если верить одному из ключевых разработчиков Тиму Бейко, то вероятность отмены или переноса слияния и масштабного перехода от майнинга к стейкингу в 2022 году не превышает 10%. Удивительно, но в начале года именно Тим уверял, что PoS неизбежен и ждать его осталось недолго. Ну а теперь он уже вкрадчиво рассказывает о возможном переносе. Можно было бы попытаться разобраться в проблеме, но за пределами команды разработчиков почти нет никаких сведений о причинах постоянных отмен и переносов.

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Иногда в прессу просачиваются сведения о том, что между разработчиками нет согласия по некоторым вопросам, а совсем недавно даже Виталик Бутерин в сердцах отметил, что выбрал неверный путь. Якобы, если можно было бы отмотать время, то он бы поступил иначе. Что именно имел в виду основатель криптовалюты, нам неизвестно. Есть мнение, что он жалеет о раздаче 70 миллионов монет в первый день существования блокчейна. На самом деле это не так важно, ведь есть все основания полагать, что на самом деле разработчики опасаются не проблем с кодом, а реакции майнингового сообщества.

Проще говоря, фермеры пока неготовы. Именно такой точки зрения придерживается блогер и по совместительству любитель Эфира CryptoLeo. Он полагает, что Виталик Бутерин и компания ждут наступления криптозимы. В пример он приводит доходность видеокарты Radeon RX 6700 ХТ. По его словам, купив такую видеокарту здесь и сейчас вы сможете отбить вложения за 3 года, а значит инвестиция будет приносить вам 30% годовых. Это достаточно много, если говорить о видеокарте, как ценном активе равнозначном банковскому счёту. Мало того, согласно условиям стейкинга, владельцы заблокированных монет будут получать в год около 8%. И вот здесь и начинается самое интересное. Получается, что даже сегодня, когда цена Эфира опустилась до 1000 долларов, майнинг приносит больше дохода, чем пресловутый стейкинг. Логично предположить, что в такой ситуации сообщество фермеров предпочтёт копать возможности пассивного заработка.

Из всего этого выходит простая мысль, прежде чем майнинг перестанет быть выгодным, Эфир должен как следует подешеветь. CryptoLeo подсчитал, что, опустившись до 500 долларов за 1 монетку, добыча Эфира на видеокартах станет примерно равна стейкингу по доходности. Как на самом деле будет, предсказать сложно, ведь есть масса факторов, влияющих на реальное положение на рынке. Получается, что PoS наступит в том случае, если Эфир будет стоить около 500 долларов. На самом деле ничего удивительно в такой цене нет, ведь совсем недавно криптовалюта подешевела до 900 долларов, напугав инвесторов и держателей, а до указанных выше 500 долларов оставалось совсем немного.

Не стоит забывать, что всё это только теория. Ну а мы напомним о важности хардфорка Бомба сложности. Он должен принести ключевые изменения, которые окончательно уничтожат майнинг на видеокартах, поскольку предполагает увеличение времени выпадения блока с монетами. Представьте себе, если за полгода с момента активации показатель вырастет до пяти раз, что автоматически снизит прибыльность майнинга на те же пять раз. Ну а в качестве финальной мы точки хотели бы слегка разочаровать наших читателей. Дело в том, что многие забывают о существовании альтернативных криптовалют. К примеру, есть ранее считавшаяся перспективной Ethereum Classic. Сегодня дела у этого алькоина идут не лучшим образом, но после массовых инвестиций криптовалюта способна резко подорожать. Никто не сказал, что это будет именно так, но майнеры уже давно копают Ethereum Classic, пытаясь подложить соломку прежде, чем Эфир упадёт.

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