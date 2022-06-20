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Zelot За пост начислено вознаграждение
Бюджетные игровые процессоры становятся дешевле в магазинах РФ на фоне укрепления курса рубля
Ryzen 7 5700G с самой быстрой интегрированной графикой стоит всего 22 тысяч рублей
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Многим пользователям кажется, что они прекрасно знают рецепт идеального компьютера. Нужно взять побольше денег, зайти на популярный сайт, где брать всё самое мощное и дорогое. С одной стороны, такой подход вполне пригоден для мажоров и миллионеров, поэтому отвергать его всё не стоит. Вот только с другой стороны, перед большинством пользователей встаёт суровая реальность. Купить видеокарту за 100 тысяч рублей легко только в мечтах, а для многих людей такая сумма выглядит нереалистично. И вот здесь и берут начало все сложности с выбором, поиском компромиссов и многое другое, что ставит в тупик многих наших читателей.

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Со своей стороны можем добавить, что идеального рецепта не существует, но это не значит, что не нужно пытаться. Особенно актуальна проблема выгодной сборки на фоне укрепления курса национальной валюты. Цены на полупроводники падают, а выгода растёт. Сегодня мы попробуем сделать небольшую подборку процессоров, каждый из которых позволяет собрать неплохой компьютер. Что любопытно, разница в цене между камнями небольшая, а вот стоимость сборки будет разной. Начнём с Ryzen 7 5700G. Перед вами камень из ОЕМ поставки. Это значит, что он дешевле точно такого же в коробке и идёт без комплектного кулера. Для кого может быть интересен такой процессор? Представьте себе, что у вас уже есть компьютер. Пусть там стоит старенький Ryzen 3 2200G, который даже в 2018 году не считался быстрым. Вы устали от казуальных игр, но не имеете достаточно денег для покупки видеокарты. Выход есть, и зовётся он Ryzen 7 5700G. Это современный 8-ядерник, который можно установить на вашу материнскую плату сокета АМ4. Докупите нормальный кулер и наслаждайтесь самой быстрой интегрированной графикой на рынке.

А вот Core i5-11600K имеет совсем другое предназначение. Весь смысл в покупке такого процессора состоит в желании погонять скоростной камень без вливания в систему 100 000 рублей. Материнские платы на чипсете Z590 неплохо подешевели, а о необходимости покупки оперативной памяти стандарта DDR5 можете позабыть. Главное не скупитесь на систему жидкостного охлаждения, а готовая сборка будет летать, обеспечив вам огромную производительность по разумной цене.

Ryzen 5 5600X предлагает отличный запас производительности и подходит как для обновления готовой системы, так и новой сборки. Определитесь к конечной стоимостью, ведь без этого вы уйдёте в глубокий минус. Ну и не забывайте, что Ryzen 5 5600X способен раскрыть потенциал любой видеокарты и уже идёт с комплектным кулером. Некоторые пытаются разгонять подобные камни, но в таком случае придётся заменить систему охлаждения на более мощную.

За 19 тысяч можно взять Ryzen 5 5600G. Это всего на 3300 дешевле указанного выше Ryzen 7 5700G, но и здесь есть свои преимущества. Во-первых, комплектный кулер, стоимость которого стартует с 1500 рублей. Во-вторых, достаточная для многих игр производительность. Ну и не забывайте, что Ryzen 5 5600G менее требователен, а значит его можно поставить на любую совместимую материнскую плату. Это позволит неплохо сэкономить, но почти не повлияет на игровые качества системы.

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RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Core i5-12400 идеален для новой сборки. Нам кажется, что компьютер на базе Ryzen 5 5600X окажется более перспективным, но есть пользователи, отдающие предпочтение продукции Intel. Если вы хотите опробовать новинку если вы не любите AMD и мечтаете о современном геймерском процессоре, то вам нужно брать Core i5-12400. Он отлично показывает себя в решении привычных задач и не потребует от вас больших вложений. Как мы писали выше, сборка на Ryzen 5 5600X будет немного дешевле, но в данном случае уговаривать вас мы не планируем.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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