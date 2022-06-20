Напомним, что рекомендованная цена на эталонную Radeon RX 6700 XT в РФ стартовала с 43 тысяч рублей

Биткоин снова вернулся к росту. Есть мнение, что это временно. А уже вскоре мы увидим очередное падение, но пока на рынке криптовалют всё относительно спокойно. Крупные игроки теряют интерес к цифровым активам, ведь многие из них уже лишились до 30% инвестиций в традиционные ценные бумаги. Сжечь ещё часть денег за счёт вложений в криптовалюты – это не лучшая перспектива. Особенно на этом фоне сложно держателям Эфира. Весь 2021 год рост курса второй по популярности криптовалюты превышал показатели для Биткоина, а в последние недели мы видим обратный процесс, когда Эфир дешевеет намного стремительнее, чем цифровое золото.

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Последствия для рынка видеокарт очевидны: цены в магазинах стабилизируются, а майнеры пытаются избавиться от горячих активов, сливая как монеты, так и фермы с видеокартами. Российский рынок более крепок, поскольку плата за электричество здесь ниже, чем в ЕС, а значит майнеры будут дольше упираться, цепляясь за надежду разбогатеть. Что же, пока масштабных скидок нет, но отдельные предложения даже в российских магазинах можно купить с неплохим дисконтом.

Обойти своим вниманием GeForce RTX 3090 мы просто не можем. Эта видеокарта не для всех, поскольку она имеет не самое лучшее соотношение между ценой и производительностью. И всё же, если вы хотите стать обладателем флагмана, который может предложить 24 Гб видеопамяти, то ничего меньше брать не советуем. Здесь важно здраво оценить собственный бюджет, но уж если в вашем кармане без дела томятся 176 тысяч рублей, то отказывать себе в удовольствии – это самое настоящее преступление. Не то что бы GeForce RTX 3090 была намного быстрее менее дорогих моделей, но ваши друзья и мажоры с района обязательно оценят столь дорогую и мощную видеокарту.

Гораздо разумнее взять GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вы получаете тот же графический чип, но с минимальными отличиями. Так, вместо 24 Гб видеопамяти здесь только 12 Гб, что может стать огромным минусом для тех, кто хочет не только играть, но и использовать видеокарту для решения рабочих задач. В то же время, если вы запускаете только игры, то GeForce RTX 3080 Ti может предложить не такой горячий чип, что снижает потенциальный шум, производимый довольно неплохой системой охлаждения. Ну и учитывайте, что официально рекомендованная цена такой видеокарты для РФ стартовала со 117 тысяч рублей. Как видите, сегодня GeForce RTX 3080 Ti стоит всгео 105 тысяч.

Radeon RX 6800 XT обладает чуть ли не самым лучшим соотношением между стоимостью и реальным количеством fps в играх. Среди сильных сторон флагманский графический чип и 16 Гб видеопамяти. Благодаря этому Radeon RX 6800 XT показывает максимальный уровень графики даже в самом продвинутом разрешении 4К. Слегка разочаровывает трассировка лучей, но в последнее время эта технология потеряла былой лоск, ведь NVIDIA перестала активно её продвигать, как это было ещё несколько лет назад.

GeForce RTX 3070 Ti стоит 66 тысяч, но и предлагает совершенно другой уровень производительности. Нужно понимать, что экономия – это всегда компромисс, а значит покупая такую видеокарту вы что-то непременное теряете. В данном случае GeForce RTX 3070 Ti пусть и остаётся довольно мощной видеокартой, уже не способна тянуть все игры в 4К@60fps. Нам кажется, что выгода по сравнению с более дорогими графическими чипами очевидна, ведь между максимальными и высокими настройками нет особой разницы, а сэкономить можно не меньше 40 тысяч рублей.

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Ещё дешевле Radeon RX 6700 XT. Покупатель такой видеокарты получит в руки крайне мощный игровой чип, способный надолго решить проблему доступа ко всем играм. И всё же, о разрешении 4К стоит забыть, а в некоторых требовательных играх Radeon RX 6700 XT откажется у вас работать на максималках даже в 2К. Не забывайте, что ещё этой зимой такая видеокарта стоила 100 000 рублей, поэтому всё не так уж и плохо, ведь цены понемногу снижаются.