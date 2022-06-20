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Иран изгоняет майнеров и ограничивает доступ к электричеству 118 крупнейших ферм по добыче Биткоинов
Рост потребления энергии в Иране растёт, а одна из ключевых проблем - это нелегальный майнинг
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Июнь 2022 года войдёт в историю как один из самых драматичных месяцев за всю историю существования криптовалют. За это время с 32 тысяч долларов Биткоин опускался до 18 тысяч, а паника стала настолько пугающей, что рынок цифровых активов мог рухнуть в любой момент. Иногда за столь резкими курсовыми перепадами стоят заинтересованные лица, а в этот раз мы увидели, как проблемы в глобальной экономике оказывают влияние на криптовалюты. Эксперты не верят в счастливый исход, поскольку мы находимся в самом начале пути. Инфляция нарастает, задолженность США перед всеми миром растёт, а социальная напряжённость как никогда высока.

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Обратите внимание на график ниже. Как видите, сегодня курс Биткоина пошёл вверх, что дало небольшую передышку для всех криптовалют. Дорожает и Эфир, а крах нескольких стейблкоинов уже не так реален, как казалось ещё несколько дней назад. И всё же, несмотря на повышение курса Биткоина, торги по нему идут с переменным успехом. Напомним, ещё недавно даже 50 миллиардов за сутки считалось критически мало, а сегодня у нас скромные 36 миллиардов. Очевидно, что пока крупные инвесторы осторожничают, а основная часть активности завязана на трейдерах, гоняющих по сети бесполезные комиссии.

На этом фоне многие биржи осторожничают, пытаясь снизить расходы за счёт сокращения инвестиций в криптовалюты и уменьшения числа сотрудников. Законы, ограничивающие майнинг и регулирующие криптовалюты, зависли в воздухе, а интерес к фермерам тает на глаза. Пока правительство Сальвадора пытается бравировать, потеряв ощутимую часть бюджета на перепадах Биткоина, в Иране и вовсе приняли решение запретить добычу криптовалют. Согласно официальным данным, на 19 июня в стране зарегистрированы 118 ферм. Эти ребята платят налоги и покупают у государства электричество по завышенным ценам. Что же, именно по ним придётся первый удар. Министерство энергетики приняло решение прекратить подачу энергии фермерам уже с 22 июня.

По данным правительства Ирана, причина в резком росте потребления электричества. Так, на прошлой неделе показатели достигли 62 500 МВт*ч, а сегодня превысили 63 000 МВт*ч. Неясно, удастся ли таким образом решить проблему, но эксперты напоминают, что главная опасность для энергосистемы Ирана состоит не в промышленных майнерах. Всё дело в обычных гражданах, которые не сообщают о наличии небольших мощностей, сжигая немалую часть энергии, поставляемой для бытовых нужд по низким ценам. С начала лета и до середины осени 2021 года на фоне продолжающейся засухи в Иране уже вводили полный запрет на добычу криптовалют. Тогда это ничем не окончилось, ведь майнеры перешли в нелегальный сектор, фактически занимаясь неприкрытым воровством у государства. Несколько месяцев правоохранители активно изымали у фермеров оборудование, но добраться до самых крупных предприятий так и не удалось.

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Чем завершится очередной затяжной запрет майнинга, предсказать сложно. А вообще пока всё это происходит, США активно переманивают к себе всех фермеров, предоставляя льготные условия для размещения дорогостоящего оборудования. Майнерам предлагается упрощённая регистрация с оплатой налогов и электричества по минимальным тарифам. Судя по всему, США планирует стать столицей майнинга. Неясно, как всё это согласуется с трудностями в экономике. Если инфляцию остановить не удастся, то тарифы начнут расти, а майнерам в Америке придётся несладко.

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#майнинг #криптовалюты
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