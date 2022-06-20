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Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
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Вчера утром многие наши читатели с радостью смотрели на стремительно дешевеющий Биткоин. Кто-то уже потирал руки, надеясь купить дешёвую видеокарту, тогда как другие просто злорадствовали. Ещё бы, ведь майнеры и держатели криптовалют больше года торжествовали, каждый день доказывая свою правоту тем, кто не решился на инвестиции в виртуальные монетки. Уже к обеду ситуация начала меняться, а сегодня утром Биткоин стабильно торгуется выше 20 тысяч долларов, тогда как Эфир подбирается к 1100 долларам. Мы не знаем, что будет с криптовалютой на этой неделе, но некоторые предположения оставим в последнем абзаце данного материала. Но есть и более интересная информация, свидетельствующая о том, что в тени происходит настоящая война, о которой мы вообще ничего не знаем.

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Прежде всего вам нужно изучить такое биржевое понятие, как «Margin Call». Иногда у некоторых компаний появляется желание инвестировать в какой-то проект денег больше, чем есть на счету. Кредиты выдаются под залог тех или иных средств и обязательств, но одалживающая такую сумму организация ревностно следит за тем, чтобы ваш финансовый портфель не прохудился. Если вы удачно вложились, заработав целую гору денег, то можете вернуть всю сумму или часть, продолжив получать прибыль. Но бывает и так, что совершаются убыточные инвестиции, что приводит нас к необходимости Margin Call. Проще говоря, у компании или трейдера могут принудительно изъять все деньги со счёта, если этот самый счёт не будет пополнен. Сам термин возник в те времена, когда о столь грустном событии предупреждали по телефону, что не меняет сути дела. В случае, если задолжник продолжит игнорировать столь опасную ситуацию, наступает Stop Out, в рамках которого происходит списание всех средств со счёта трейдера.

Так вот, кредитная компания Celsius на начало лета была сильно потрёпана крахом Terra UST и LUNA. Должники звонят во все двери, а тут ещё и кризис ликвидности, наступивший в результате массового вывода средств со стейкингового stETH на Эфир по курсу 1 к 1. Словом дела у Celsius идут отвратительно, а в какой-то момент пришлось пойти на репутационные потери, заблокировав вывод, поскольку денег просто не осталось. И вот тут и начинается самое интересное. Всё дело в том, что ранее Celsius купила 17 900 монет (больше 350 миллионов долларов) Wrapped Bitcoin (wBTC). Это токен, курс которого привязан к Биткоину в соотношение 1 к 1. Ещё несколько дней назад все эти активы должны были конфисковать ещё несколько дней назад согласно правилу Margin Call с переходов в Stop Out, поскольку минимальный порог поддержки наступал на отметке в 20 272 доллара за 1 wBTC.

Крупная рыба уже кружила вокруг своей добычи в виде Celsius, но последние где-то раздобыли денег, что позволило слегка улучшить положение. Ну а поскольку средств у Celsius было немного, то началась игра в кошки – мышки. Вчера всё завершилось, а компания избежала принудительного изъятия своих денег. Неясно, у кого Celsius одолжили пару десятков миллионов долларов, но текущий триггер Margin Call удалось остановить на отметке в 13 000 долларов. Охота на Celsius завершилась неудачно, поэтому нет смысла давить на курс Биткоина. Не исключено, что помощь тонущей компании оказала Binance и лично Чанпэн Чжао. Есть сведения о том, что биржа купила 101 266 монет на самой нижней позиции, что создало дефицит предложения и выровняло курс. Сам Чанпэн Чжао опровергает все обвинения в свой адрес, ну а за кулисами продолжается игра. Ставки растут, а потери могут измеряться сотнями миллионов долларов.

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Что до стабильности криптовалют, то пока говорить о подобных вещах не приходится. Экономика США находится в сложном положении, а рост ставки ФРС не внушает доверия инвесторам, которые долгое время подпитывали Биткоин реальными деньгами. Биржевой сектор падает, а инфляция съедает доходы. В этой ситуации крупные компании будут искать наименее рискованные активы, ну а криптовалюты к числу таковых не относятся.

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#криптовалюта #биткоины
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